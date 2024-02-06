Berlino approva un piano poco ambizioso per le centrali elettriche di riserva a idrogeno

Un accordo del governo tedesco creerà meccanismi di sostegno statale per un massimo di 10 gigawatt (GW) di centrali a gas di nuova costruzione, aprendo la strada alla cattura del carbonio nel settore dell’energia, e potrebbe ritardare il piano del 2035 del Paese per un sistema energetico privo di combustibili fossili.

Nel 2023, il governo tedesco ha condiviso piani per finanziare 15 GW di nuove centrali a gas e 8 GW di nuovi impianti che funzionerebbero immediatamente con l’idrogeno – 50 centrali elettriche.

Ma per problemi di bilancio questi piani sono stati ridimensionati e il governo tedesco intende invece mettere a gara un totale di 10 GW di centrali a gas in quattro aste successive, secondo un accordo di alto livello tra il cancelliere Olaf Scholz (SPD), il vicecancelliere verde Robert Habeck e il ministro delle Finanze Christian Lindner (FDP).

Oltre a questo, il governo vuole avere proposte più concrete entro l’estate del 2024 – per allora, Berlino vuole progredire nella progettazione del futuro mercato dell’energia elettrica e “in particolare sviluppare piani per un meccanismo di capacità basato sul mercato e neutrale dal punto di vista tecnologico”.

Come nella vicina Polonia, dove il governo spende i soldi dei contribuenti per garantire la disponibilità di una sufficiente capacità di produzione di energia, questo significherebbe pagare le centrali elettriche per essere pronte.

Questa politica è stata sostenuta dal liberale FDP. “Sono lieto che il nostro impulso per un mercato della capacità sia stato inserito nella soluzione del governo federale”, ha dichiarato Michael Kruse, portavoce dell’FDP per la politica energetica.

L’accordo sulla strategia per le centrali elettriche “assicura che la fornitura di elettricità sia garantita in modo rispettoso del clima anche nei periodi in cui il sole e il vento sono scarsi”, ha dichiarato il governo.

I meccanismi di capacità sono favoriti dall’industria energetica. Nel frattempo, gli esperti sono più scettici: i sistemi di capacità mancano di trasparenza e sono soggetti a scarsa concorrenza.

L'industria solare chiede "misure di emergenza" mentre i produttori si preparano a lasciare l'Europa I produttori europei di pannelli solari hanno avvertito di essere “pronti a chiudere le linee di produzione”, a meno che l’UE non adotti misure di emergenza per salvare il settore, come l’acquisto delle scorte, che si sono accumulate negli ultimi …

“È lecito supporre che l’opinione favorevole dell’industria sui mercati della capacità sia, tra le altre ragioni, guidata dai loro difetti e dalla speranza di poterli sfruttare”, ha dichiarato Christoph Maurer, esperto tedesco di politica energetica.

Come altri compromessi politici raggiunti a Berlino dal 2021 in poi, l’accordo prevede qualcosa per tutti. Tecnologie come la fusione nucleare, una delle preferite dall’FDP, devono essere promosse “con strumenti adeguati”.

Viene riconosciuta anche un’altra iniziativa sostenuta dall’FDP e da alcuni membri dell’SPD: la cattura della CO2 emessa dalle centrali a gas (CCS).

“La cattura e lo stoccaggio di CO2 per gli impianti di produzione di energia elettrica che utilizzano fonti di energia gassosa saranno affrontati come parte della strategia di gestione del carbonio”, si legge nell’accordo. L’utilizzo della CCS nel settore energetico è uno degli aspetti più controversi della strategia tedesca di gestione del carbonio, attesa per il primo trimestre del 2024.

L’addio a un sistema energetico privo di combustibili fossili

L’accordo sulla strategia per le centrali elettriche potrebbe avere ramificazioni più ampie. Entro il 2035, i Verdi avevano sperato di passare a un settore energetico interamente rispettoso del clima.

Il sogno della Germania di costruire una flotta di centrali elettriche alimentate a idrogeno sta vacillando I piani della Germania per costruire una flotta di centrali elettriche a idrogeno per integrare le turbine eoliche e i pannelli solari stanno vacillando, a causa della stretta di bilancio e delle richieste di riduzione dei costi da parte dell’industria.

Entro …

Questo piano sembra essere ormai abbandonato. I 10 GW di centrali a gas aggiuntive avranno tempo fino al 2040 al massimo per passare “interamente all’idrogeno” – se la data del 2035 sia valida dovrebbe essere deciso entro il 2032.

Bruxelles deve ora dare il via libera ai piani, sulla base dell’approvazione provvisoria dell’estate 2023.

[A cura di Alice Taylor]

Leggi qui l’articolo originale

Disponibile anche in francese e tedesco