BCE, Panetta: “La Russia ha manipolato l’offerta energetica ben prima dell’invasione dell’Ucraina”

“Vi sono indicazioni secondo cui la Russia, già prima dell’invasione dell’Ucraina, avrebbe manipolato le forniture di gas sul mercato europeo, riducendo i flussi di offerta e generando scarsità e incertezza riguardo alle forniture future”. Lo ha detto il 16 novembre Fabio Panetta, membro del Comitato Esecutivo della Bce, in un discorso sul tema dell’energia all’Abi, l’Associazione Bancaria Italiana.

Il gas erogato dalla Russia all’Europa aveva iniziato a diminuire già nel 2021, nonostante l’aumento dei prezzi e la elevata domanda. “La minore offerta ha via via assottigliato le scorte detenute presso gli impianti europei, pur a fronte della possibilità di espandere le esportazioni di gas. Dopo l’invasione dell’Ucraina, i flussi di gas russo provenienti dai gasdotti principali, come il Nord Stream 1, sono stati ulteriormente ridotti e poi interrotti, causando forti impennate dei prezzi”.

Riguardo il tema del finanziamento relativo alla transazione ecologica, per cui sono necessari circa 500 miliardi di euro annui per i prossimi 8 anni, questo il parere dell’economista: “Il settore privato deve essere coinvolto. Le banche non devono diventare controllori, in quanto non fanno nemmeno la politica industriale. Però le banche hanno l’interesse a valutare la rischiosità dei finanziamenti. Non decidono chi investe e in quale settore, ma bisogna tenere conto che un investimento può essere rischioso in merito ai cambiamenti climatici. Bisogna che le banche recepiscano che devono estendere la valutazione del merito di credito anche ai rischi di transizione climatica”.

E sul tema delle energie rinnovabili, viste da Panetta come un’opportunità cruciale per risolvere la crisi, questo il commento dell’economista: “L’espansione della produzione di energia rinnovabile aumenterebbe la resistenza dell’economia europea ai picchi di prezzo dei combustibili fossili e alle interruzioni dell’approvvigionamento. Sebbene le energie rinnovabili presentino anche alcuni svantaggi, come l’intermittenza della loro fornitura e gli input di materie prime richiesti durante la fase di costruzione dell’impianto, non utilizzano ulteriori materie prime durante il ciclo di vita dell’impianto. La transizione non dovrebbe necessariamente portare a un aumento vertiginoso dei costi dell’energia in futuro, anzi potrebbe avere l’effetto opposto. Le conseguenze dipendono essenzialmente dall’interazione tra i diversi canali che guidano la transizione verde e dall’azione politica.”

Spazio anche per un commento sul rigassificatore di Piombino e sulla necessità o meno di finanziare opere di quel tipo, necessarie per la sopravvivenza energetica del Paese. A una domanda sul tema di Gian Maria Gros-Pietro, presidente del consiglio di amministrazione di Intesa Sanpaolo, Panetta ha replicato: “La risposta non la so e anche se lo sapessi non lo direi. In linea generale, stiamo costruendo uno schema che condurrà a criteri condivisi e robusti per valutare il merito di credito anche in funzione ai rischi ambientali. Nella fase iniziale le aree non sono ben definite. C’è anche un’area grigia su cosa vuol dire finanziare la transizione ecologica, ovvero se vanno finanziate solo le imprese green o anche le imprese che ora non sono verdi ma che vogliono diventarlo”.