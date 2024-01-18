Un’UE geopolitica dovrebbe offrire partenariati per l’innovazione verde

Per ridurre le tensioni e accelerare la transizione climatica, l’Unione europea deve migliorare la propria offerta di cooperazione con altre parti del mondo, in particolare con il cosiddetto “Sud del mondo”, scrive Mats Engström.

Mats Engström è Senior Policy Fellow del Consiglio europeo per le relazioni estere (ECFR).

Crescono le tensioni internazionali sull’azione climatica dell’Europa. All’incontro sul clima di Dubai, COP28, sono state criticate le misure unilaterali legate al commercio come il meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere. Anche le restrizioni commerciali per prevenire la deforestazione e i sussidi verdi stanno alimentando polemiche.

Per ridurre le tensioni e accelerare la transizione climatica, l’Unione europea deve migliorare la propria offerta di cooperazione con altre parti del mondo, in particolare con il cosiddetto “Sud del mondo”. Ciò è ora maggiormente riconosciuto dai decisori e sono state adottate buone iniziative sia all’interno del Global Gateway che dai singoli Stati membri. Tuttavia, occorre fare di più, soprattutto alla luce delle offerte concorrenti provenienti dalla Cina.

Molto è già stato fatto nel campo delle energie rinnovabili. Ora molti Paesi partner chiedono cooperazione sullo sviluppo industriale verde. Qui l’Unione europea può migliorare sia il contenuto che la coerenza delle sue offerte.

Gli Stati membri possono mettere insieme parte delle entrate derivanti dalla vendita all’asta delle quote di emissione per sostenere progetti dimostrativi a basse emissioni di carbonio e sostenere le infrastrutture in altri continenti. Ciò può essere incanalato attraverso istituzioni internazionali come l’UNIDO, attraverso un Fondo europeo per la co-innovazione e la diffusione della tecnologia verde, o entrambi.

Un altro compito importante è quello di rafforzare la capacità di ricerca e sviluppo nel Sud del mondo. Le revisioni intermedie dello strumento di sviluppo NDICI-Global Europe e del programma di ricerca Europe Horizon offrono opportunità per tale azione.

Ad esempio, maggiori risorse dell’NDICI potrebbero essere utilizzate per finanziare lo sviluppo di capacità per lo sviluppo industriale verde. Certo, i bilanci sono messi a dura prova dal sostegno all’Ucraina, ma è ancora possibile fare di più in questo settore. Il cofinanziamento di istituti di ricerca e strutture di prova non è molto costoso rispetto ad altri investimenti, e lo stesso vale per i centri di eccellenza congiunti tra università africane ed europee, ad esempio.

Una parte maggiore di Europe Horizon può essere destinata alla cooperazione con le regioni del Sud del mondo, basandosi su ciò che viene attualmente fatto con l’Africa. Il programma ARISE, di successo, che sostiene i giovani ricercatori in Africa, può essere esteso a scienziati più esperti. Le missioni attuali, ad esempio sulle città intelligenti e a impatto climatico zero, potrebbero ricevere una dimensione internazionale più forte. I programmi di cooperazione tra istituzioni governative in Europa e in altre parti del mondo, i cosiddetti “gemellaggi”, possono essere rafforzati.

Nella preparazione del prossimo quadro finanziario pluriennale e dei successori dell’NDICI e di Orizzonte Europa, sono possibili riforme di più ampia portata.

Si potrebbe istituire un programma di ricerca specifico per la cooperazione, ispirato al precedente approccio INCO con stanziamenti per regioni specifiche. Il bilancio per la cooperazione nella ricerca ACP-UE potrebbe essere aumentato e il programma Marie Skłodowska-Curie potrebbe offrire possibilità più generose ai ricercatori provenienti da paesi a basso e medio reddito. E dovrebbe essere possibile attrarre più studenti dal Sud del mondo attraverso un programma Erasmus+ riformato.

Ci sarà sicuramente una lotta per la direzione e le risorse, ma non consentire che le considerazioni geopolitiche e la necessità di una rapida diffusione della tecnologia verde svolgano un ruolo nel processo decisionale sarebbe un errore.

Alcuni sosterranno che l’eccellenza scientifica dovrebbe essere l’unico criterio per l’assegnazione dei fondi per la ricerca. Ma la cooperazione nella ricerca e nell’innovazione dovrebbe essere vista in una prospettiva temporale più lunga rispetto all’elenco odierno delle università più quotate.

Ad esempio, tale cooperazione con il Giappone una volta fu respinta dai politici svedesi poiché il paese negli anni ’50 era considerato non abbastanza avanzato. Come sappiamo oggi, il Giappone ha rapidamente recuperato terreno ed è da decenni un Paese leader nella ricerca. Lo stesso potrebbe accadere oggi nei Paesi del Sud del mondo, e in tali luoghi esistono già ricerche eccellenti.

Inoltre, l’economia odierna si basa su catene di approvvigionamento transfrontaliere ed è nell’interesse dell’Europa sostenere lo sviluppo a basse emissioni di carbonio in tutte le parti delle reti di produzione.

Infine, è necessario un migliore coordinamento tra le diverse parti della Commissione europea, del Servizio europeo per l’azione esterna e degli Stati membri. Nel prossimo ciclo istituzionale quinquennale, il clima e le relazioni esterne geoeconomiche dovrebbero far parte del portafoglio di uno dei vicepresidenti esecutivi della Commissione. Ciò dovrebbe includere un uso più strategico dei programmi di ricerca e sviluppo nella costruzione di partenariati internazionali.

