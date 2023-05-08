Fresco naturale: l’Europa è pronta a guidare una rivoluzione climatica sui refrigeranti

La spinta dei legislatori dell’UE a ridurre gradualmente i gas fluorurati potrebbe segnare la più significativa vittoria climatica del decennio e liberare il mercato europeo delle pompe di calore dalle importazioni cinesi, sostiene Davide Sabbaddin.

Davide Sabbaddin è responsabile delle politiche climatiche dell’Ufficio europeo dell’ambiente (EEB).

Al di là della “visione a tunnel” dei negoziati sulla decarbonizzazione, in cui le emissioni di CO2 sono al centro dell’attenzione, si sta combattendo una battaglia cruciale per il clima: la regolamentazione dei gas fluorurati (f-gas).

Anche se il nome non ci dice nulla, i gas fluorurati sono onnipresenti in molti aspetti chiave della nostra vita quotidiana.

Questi gas refrigeranti fabbricati sono utilizzati per produrre, importare e conservare i nostri alimenti, riscaldare e raffreddare le nostre case e i nostri uffici, trasportare l’energia che consumiamo, isolare i nostri edifici con le schiume e conservare i nostri farmaci e vaccini.

Quando i gas fluorurati hanno fatto la loro comparsa sul mercato, dovevano sostituire le sostanze che li precedevano, dannose per l’ozono, che sono state vietate dal Protocollo di Montreal. Ma se da un lato possono essere utilizzati per raffreddare senza danneggiare lo strato di ozono, dall’altro riscaldano l’atmosfera.

In quanto potenti gas serra, il potenziale di riscaldamento globale degli f-gas può essere 25.000 volte superiore a quello della CO2. Una bomba climatica di distruzione di massa.

Per continuare a proteggere lo strato di ozono senza aggravare la crisi climatica, nel 2016 i leader mondiali hanno modificato il Protocollo di Montreal per includere una riduzione graduale degli f-gas.

Con il nome della città in cui è stato firmato, Kigali (Ruanda), il nuovo trattato ha stabilito una riduzione dell’80% degli f-gas in 30 anni.

Il raggiungimento di questa riduzione impedirà un aumento di 0,5° C della temperatura globale entro la fine del secolo. Quasi nessun’altra azione per il clima può dare risultati così netti.

Per decenni, l’Unione Europea ha vantato la politica sui gas fluorurati più ambiziosa al mondo.

Grazie al regolamento UE sui gas fluorurati, dal 2015 le emissioni di gas fluorurati sono diminuite ogni anno nel blocco. Tuttavia, la scienza esorta i responsabili politici ad andare ancora più lontano e più velocemente.

Il tempo non è dalla nostra parte e la revisione in corso del regolamento potrebbe dare un colpo significativo a queste sostanze che distruggono il clima.

Le istituzioni dell’UE entrano nell’ultima fase dei negoziati per l’eliminazione dei gas fluorurati e le spade volano alte.

Da un lato, il Parlamento europeo mira ad accelerare l’eliminazione dei gas fluorurati con tagli più profondi a partire dal 2024, al fine di allineare l’UE agli obiettivi climatici del 2030 e all’accordo di Montreal.

Dall’altra parte, alcune industrie si sono opposte con forza alla riduzione dei gas fluorurati a questa velocità, con l’Associazione europea delle pompe di calore in testa al blocco contrario.

Le pompe di calore, in quanto apparecchi ad alta efficienza energetica in grado di riscaldare e raffreddare le nostre case senza ricorrere ai combustibili fossili, sono grandi alleate della transizione verde. La loro eccessiva dipendenza dai gas fluorurati che provocano il riscaldamento globale è il loro unico problema.

Un problema che il regolamento UE potrebbe risolvere spingendo il mercato verso alternative più rispettose del clima e già prodotte in Europa.

I gas fluorurati sono prodotti da poche multinazionali, la maggior parte delle quali ha sede al di fuori dell’UE.

In effetti, i produttori stranieri di pompe di calore sono stati in prima linea nelle pressioni per indebolire la posizione del Parlamento europeo sul dossier dei gas fluorurati.

Ma anche se i gas fluorurati venissero prodotti in Europa, gli Stati dell’UE continuerebbero a dipendere fortemente dalle importazioni. I gas fluorurati dipendono da una materia prima fondamentale, la fluorite, la cui produzione è nelle mani della Cina e di altri fornitori stranieri.

È chiaro che l’uso di tali sostanze, nel crescente mercato delle pompe di calore, è in contrasto con la strategia dell’UE di aumentare l’indipendenza nelle materie prime essenziali e di attirare l’industria verde in Europa. In effetti, una delle più promettenti “industrie pulite” dell’Europa sarà bloccata nelle grinfie commerciali della Cina.

Se l’Europa ha imparato qualcosa dalle tragiche esperienze della pandemia e dell’invasione dell’Ucraina, è la necessità di accorciare le catene di produzione e aumentare l’autosufficienza.

Con la rapida eliminazione dei gas fluorurati proposta dal Parlamento europeo, l’industria europea delle pompe di calore si trova di fronte a un’opportunità d’oro per diventare completamente indipendente: la rapida adozione di refrigeranti naturali (come idrocarburi, ammoniaca e CO2), che hanno un basso potenziale di riscaldamento globale e possono essere prodotti interamente nell’UE.

Momento giusto, ritmo giusto

Alcuni sostengono che il passaggio ai refrigeranti naturali sarebbe troppo rapido. Ma questo passaggio arriva al momento e alla velocità giusta, sia per il pianeta che per gli interessi strategici dell’UE.

I piani di Bruxelles di installare 30 milioni di pompe di calore in questo decennio per ridurre il consumo di gas fossili possono essere un’arma a doppio taglio se funzionano con gas fluorurati.

Pertanto, la rapida crescita delle pompe di calore deve essere accompagnata da una forte riduzione dei gas fluorurati, l’unico modo per evitare di mettere a repentaglio i nostri sforzi per il clima o di incatenarci ulteriormente alla Cina.

I refrigeranti naturali sono anche alleati naturali delle pompe di calore ad alta temperatura, una delle soluzioni di decarbonizzazione presto diffuse in Europa grazie alla loro capacità di offrire efficienza e comfort anche senza ristrutturazioni.

Con l’appello dell’Europa contro la dipendenza dai combustibili fossili a favore di un miglioramento dell’efficienza degli edifici in tutto il continente, queste pompe di calore, libere dalla bomba atomica, sono destinate a svolgere un ruolo centrale.

Per quanto riguarda la fattibilità del cambiamento, i principali attori industriali hanno mostrato segni di disponibilità nonostante il rumore.

“Per il mercato residenziale è assolutamente chiaro che non abbiamo più bisogno di gas fluorurati”, ha dichiarato Ingo Seliger, rappresentante del produttore tedesco di pompe di calore Viessmann, già nel gennaio 2023.

I rapidi progressi nella limitazione degli f-gas hanno anche permesso all’Europa di consolidare la sua leadership nella produzione di soluzioni a base naturale a livello mondiale. Grazie ai divieti su un tipo di gas fluorurati ad alto potenziale di riscaldamento globale (HFC) introdotti nel primo regolamento sui gas fluorurati, le alternative naturali (come CO2 e HC) sono oggi i principali refrigeranti utilizzati nel settore commerciale, come i supermercati, in tutta l’UE.

All’epoca, anche alcuni operatori del settore si sono scagliati contro questa misura legislativa.

In mezzo alla corsa globale verso economie e industrie a zero emissioni, l’UE deve consolidare la sua attuale leadership con politiche coraggiose e soluzioni climatiche all’avanguardia.

L’Europa potrebbe aver perso altri treni importanti nella transizione in corso, come quello della produzione di pannelli solari, ma ora il blocco detiene il biglietto d’oro per quello delle pompe di calore a basso impatto climatico – che funzionano con refrigeranti naturali – e non può inciampare ora.

