Zero inquinamento: l’Ue vuole ridurre del 55% le morti per smog entro il 2030

È uno degli obiettivi del piano che la Commissione Ue ha presentato mercoledì 12 maggio. Secondo gli ultimi dati dell’Agenzia Ue per l’ambiente l’inquinamento atmosferico causa quasi 400.000 morti premature l’anno.

Migliorare la qualità dell’aria per ridurre il numero di morti premature causate dall’inquinamento atmosferico del 55%, ridurre i rifiuti di plastica in mare del 50% e le microplastiche rilasciate nell’ambiente del 30%. E ancora ridurre le perdite di nutrienti del suolo e l’uso di pesticidi chimici del 50%. Ridurre del 25% gli ecosistemi dell’Ue in cui l’inquinamento atmosferico minaccia la biodiversità, del 30% la percentuale di persone cronicamente disturbate dal rumore dei trasporti e la produzione di rifiuti urbani residui del 50%. Sono questi gli obiettivi per il 2030 del piano d’azione per l’inquinamento zero dell’Unione europea, che fa parte del Green Deal.

Secondo gli ultimi dati dell’Agenzia Ue per l’ambiente, solo il particolato fine (Pm2.5) è responsabile di 379 mila morti nell’Ue, di cui oltre 52 mila in Italia. L’inquinamento è anche una delle cinque principali cause della perdita di biodiversità; minaccia la sopravvivenza di oltre 1 milione degli 8 milioni stimati di specie vegetali e animali del pianeta, e la situazione dovrebbe peggiorare in assenza di un cambiamento di rotta.

I costi dell’inquinamento atmosferico, in termini di salute e attività economiche, sono stimati tra 330 e 940 miliardi di euro all’anno nella Ue, mentre tutte le misure per migliorare la qualità dell’aria adottate finora hanno un costo complessivo stimato da 70 a 80 miliardi all’anno.

La strategia Ue

Il piano d’azione sull’inquinamento zero si occupa dell’inquinamento atmosferico, idrico e del suolo nonché dei prodotti di consumo, e include anche l’inquinamento marino o acustico. Oltre ad azioni mirate per ciascun settore, il quadro esamina anche questioni trasversali, ad esempio come sostenere l’azione in materia di inquinamento nelle regioni e nelle città, come attuare e applicare meglio le leggi sull’inquinamento, come migliorare il monitoraggio dell’inquinamento e come utilizzare al meglio le soluzioni digitali per azzerare l’inquinamento.

“Il Green Deal mira a costruire un pianeta sano per tutti. Per fornire un ambiente privo di sostanze tossiche alle persone e al pianeta, dobbiamo agire ora. Questo piano guiderà il nostro lavoro per arrivarci. Le nuove tecnologie verdi già presenti possono aiutare a ridurre l’inquinamento e offrire nuove opportunità commerciali”, ha detto il vicepresidente della Commissione Ue con delega al Green Deal Frans Timmermans.

“Le ragioni per cui l’Ue deve guidare la lotta globale contro l’inquinamento sono oggi più forti che mai. Con il piano d’azione inquinamento zero, creeremo un ambiente di vita sano per gli europei, contribuiremo a una ripresa resiliente e promuoveremo la transizione verso un’economia pulita, circolare e neutrale per il clima”, ha aggiunto Virginijus Sinkevičius, commissario responsabile per l’Ambiente, gli oceani e la pesca.