Plastica, i negoziati per il trattato entrano nel vivo

I Paesi alle prese con il compito “immane” di porre fine all’inquinamento da plastica hanno iniziato lunedì (30 maggio) un nuovo ciclo di colloqui a Parigi, tra proteste e avvertimenti sull’urgenza di agire.

I rappresentanti di 175 nazioni con ambizioni divergenti si sono incontrati presso la sede dell’UNESCO con l’obiettivo di fare progressi verso il raggiungimento, entro il prossimo anno, di un accordo storico che copra l’intero ciclo di vita della plastica.

All’apertura dei colloqui, il capo dei negoziati, Gustavo Meza-Cuadra Velazquez del Perù, ha dichiarato che la sfida è “immensa, come tutti sappiamo, ma non è insormontabile”.

“Gli occhi del mondo sono puntati su di noi”, ha dichiarato.

Il presidente francese Emmanuel Macron ha esortato i Paesi partecipanti a porre fine a un modello di produzione “globalizzato e insostenibile”, in cui i Paesi più ricchi esportano rifiuti di plastica in quelli più poveri.

“L’inquinamento da plastica è una bomba a orologeria e allo stesso tempo un flagello già oggi”, ha dichiarato in un videomessaggio, aggiungendo che i materiali, basati su combustibili fossili, rappresentano un rischio per gli obiettivi di riscaldamento globale, oltre che per la biodiversità e la salute umana.

Ha affermato che le priorità dei negoziati dovrebbero essere innanzitutto la riduzione della produzione di plastica e la messa al bando “il prima possibile” dei prodotti più inquinanti come la plastica monouso.

La posta in gioco è alta, dato che la produzione annuale di plastica è più che raddoppiata in 20 anni, raggiungendo i 460 milioni di tonnellate, ed è destinata a triplicare entro quattro decenni.

Due terzi di questa produzione vengono scartati dopo essere stati utilizzati una o poche volte e finiscono tra i rifiuti. Meno del 10% viene riciclato, mentre più di un quinto viene gettato o bruciato illegalmente.

I gruppi ambientalisti hanno espresso preoccupazione per l’influenza delle lobby industriali sui colloqui, con proteste fuori dalla sede lunedì con cartelli che recitavano “Cacciate via l’industria”.

“Cosa vogliamo? Un trattato globale sulla plastica! Quando lo vogliamo? Ora!”, hanno scandito i manifestanti.

In natura, le microplastiche sono state trovate nel ghiaccio vicino al Polo Nord e nei pesci che navigano nei recessi più profondi degli oceani.

Negli esseri umani, microscopici pezzi di plastica sono stati rilevati nel sangue, nel latte materno e nella placenta.

Secondo l’OCSE, la plastica contribuisce anche al riscaldamento globale, rappresentando il 3,4% delle emissioni globali nel 2019.

Inquinamento a pioggia

Nel febbraio 2022, le nazioni hanno concordato in linea di principio la necessità di un trattato ONU giuridicamente vincolante per porre fine all’inquinamento da plastica in tutto il mondo, fissando una scadenza ambiziosa per il 2024 per raggiungere un accordo.

Le azioni politiche che verranno discusse durante i colloqui includono un divieto globale sugli articoli di plastica monouso e limiti alla produzione di nuova plastica.

I delegati a Parigi devono definire quali elementi includere nella bozza di testo del trattato, anche se i dibattiti tecnici hanno già rallentato il programma di lunedì.

I gruppi ambientalisti temono che il trattato non includa obiettivi di riduzione della produzione complessiva di plastica.

La riduzione dell’uso e della produzione di plastica fa parte di un piano della High Ambition Coalition, composta da circa 50 nazioni guidate da Ruanda e Norvegia, e che comprende l’Unione Europea, il Canada, il Cile e, da pochi giorni, il Giappone.

Ma molti Paesi sono riluttanti a puntare a tagli assoluti della produzione, insistendo sul fatto che il riciclo e il miglioramento della gestione dei rifiuti sono la risposta.

Tra questi, Cina, Stati Uniti, Arabia Saudita e altri Paesi OPEC, tutti con grandi industrie petrolchimiche.

La direttrice del Programma delle Nazioni Unite per l’Ambiente, Inger Andersen, ha dichiarato ai delegati che la cultura dell’usa e getta della plastica sta “provocando inquinamento a bizzeffe, soffocando i nostri ecosistemi, riscaldando il clima e danneggiando la nostra salute” e che i più vulnerabili sono i più colpiti.

Tra gli applausi, ha aggiunto: “Non possiamo riciclare la nostra via d’uscita da questo pasticcio”.

All’inizio del mese, l’UNEP ha pubblicato la sua analisi delle opzioni politiche per affrontare la crisi dei rifiuti di plastica: riutilizzo, riciclaggio e riorientamento degli imballaggi dalla plastica a materiali alternativi.

Secondo il rapporto dell’ONU, utilizzando le tecnologie esistenti, queste soluzioni potrebbero ridurre l’inquinamento da plastica dell’80% entro il 2040.

Cinque riunioni in tra il 2023 e il 2024

La riunione di Parigi, che si terrà il 2 giugno, è la seconda di cinque sessioni del processo.

Un’altra riunione si terrà quest’anno e altre due nel 2024 prima che il trattato venga adottato entro la metà del 2025, ha dichiarato Jyoti Mathur-Filipp, segretario esecutivo del comitato negoziale, aggiungendo che si tratterà di uno “sprint”.

Gli organizzatori hanno dichiarato che lo spazio limitato della sede era la causa delle limitazioni di accesso, aggiungendo che in totale erano presenti circa 612 organizzazioni, di cui circa 40 legate al mondo degli affari.

Gli attivisti hanno continuato a fare pressione sull’accesso alla sede durante la giornata.

Diffondendo su Twitter una foto di un gruppo di circa tre dozzine di attivisti, il Center for International Environmental Law (CIEL) ha chiesto una maggiore partecipazione pubblica al processo.

“Non saremo messi a tacere!”, ha dichiarato Jane Patton del CIEL, aggiungendo che a meno di un terzo delle persone ritratte era stato consentito l’accesso alla sede.

