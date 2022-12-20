Nuove opportunità per ex Ilva e Sulcis: l’Ue stanzia un miliardo per la transizione verde

L’Italia riceverà 1 miliardo di euro nell’ambito del Fondo per l’Equa Transizione (JTF) in seguito all’adozione del suo Piano di Equa Transizione Territoriale (TJTP). Questo sostegno dell’UE contribuirà a realizzare una transizione climatica giusta a Taranto, in Puglia, e nel Sulcis Iglesiente, in Sardegna, promuovendo la diversificazione economica e la creazione di posti di lavoro nei settori verdi, comprese le energie rinnovabili.

Il JTF garantisce che la transizione verso un’economia carbon-neutral avvenga in modo equo, senza lasciare indietro nessuno, in particolare nelle regioni che affrontano la transizione più difficile. Questi territori sono individuati durante i negoziati degli Accordi di partenariato 2021-2027 e dei relativi programmi tra le autorità italiane e la Commissione. La Commissione ha approvato l’Accordo di partenariato con l’Italia nel luglio 2022.

Diversificazione economica e sostegno all’occupazione a Taranto

La transizione climatica nella provincia di Taranto è influenzata dalla presenza della più grande acciaieria d’Europa, le Acciaierie d’Italia (ex Ilva). Nuovi modelli di business, maggiore disponibilità di energia rinnovabile e idrogeno verde e riqualificazione sono fondamentali per trasformare la produzione di acciaio.

Poiché un terzo dei lavoratori industriali della provincia di Taranto è impiegato nel settore siderurgico, il Fondo sosterrà la formazione di 4300 lavoratori per lavori verdi legati alla transizione energetica pulita e all’economia circolare. Inoltre, potenzierà i servizi di assistenza per sfruttare il potenziale delle donne attualmente escluse dal mercato del lavoro e per garantire assistenza ai soggetti più vulnerabili.

Il JTF sosterrà anche la costruzione di turbine eoliche, lo sviluppo dell’idrogeno verde e gli impianti geotermici per gli edifici della provincia, per garantire la disponibilità di energia rinnovabile a prezzi accessibili per le attività economiche e residenziali.

Inoltre, il Fondo finanzierà la creazione di centri di servizi per le PMI per aiutarle a diversificarsi, nonché hub e acceleratori per lo sviluppo delle competenze, la specializzazione intelligente e il sostegno alla transizione industriale. Il programma finanzierà anche progetti per introdurre soluzioni innovative per sfruttare il potenziale delle imprese culturali e creative, del settore aerospaziale e di altri settori di eccellenza per l’economia locale.

Infine, il Fondo contribuirà a creare una cintura verde intorno alla città di Taranto. Questa infrastruttura verde, composta da parchi urbani e aree naturalistiche, contribuirà al recupero di terreni degradati e alla riduzione delle emissioni di CO2.

Nel PGT per la Provincia di Taranto non è previsto alcun sostegno per le grandi imprese. Pertanto, la JTF non può sostenere direttamente l’ex Ilva.

Nuove opportunità economiche e sostenibilità ambientale nel Sulcis Iglesiente

L’Italia si è impegnata a eliminare gradualmente l’energia elettrica prodotta dal carbone entro il 2025. Questo avrà un impatto sull’area del Sulcis Iglesiente, in Sardegna, che ospita l’ultima miniera di carbone del Paese. La regione ha tuttavia un forte potenziale per la produzione di energia rinnovabile.

La JTF investirà per stimolare la diversificazione economica nei settori della green economy, dell’agricoltura, del turismo e dell’economia marina del Sulcis Iglesiente. In particolare, le microimprese riceveranno un sostegno per promuovere le innovazioni di prodotto, di processo, organizzative e di marketing. Le PMI e le start-up potranno beneficiare di progetti di ricerca, innovazione e trasferimento tecnologico, con particolare attenzione all’economia circolare.

Il Fondo aiuterà inoltre 2250 lavoratori ad acquisire nuove competenze attraverso corsi di formazione, oltre a rafforzare il sostegno alle persone in cerca di lavoro e ai servizi dedicati alla creazione di nuove imprese.

Infine, il Fondo faciliterà la creazione di comunità di energia rinnovabile per ridurre la povertà energetica. Contribuirà inoltre a ottimizzare e ridurre il consumo energetico delle PMI, incoraggiando l’uso di tecnologie pulite per la produzione di energia eolica, solare e marina. Le aree contaminate saranno ripristinate e riabilitate per consentire nuove attività economiche.