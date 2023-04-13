Mercato carbonio UE: prezzi gas e benzina potrebbero aumentare dal 2027

Il supplemento di prezzo sui combustibili fossili come gas per riscaldamento, benzina e diesel nel nuovo mercato europeo del carbonio (EU Emissions Trading System, ETS) a partire dal 2027 potrebbe essere ben al di sopra del limite di 45 euro a cui mirano le istituzioni dell’Unione europea, affermano gli esperti, accusando i legislatori di creare false aspettative.

Martedì prossimo (18 aprile), il Parlamento europeo dovrebbe votare sulla riforma del mercato del carbonio dell’UE, che è stata concordata tra le istituzioni europee nel dicembre 2022.

Secondo il progetto di legge, a partire dal 2027 dovrebbe essere avviato in tutto il blocco UE un secondo sistema di scambio di quote di emissione per gli edifici e il trasporto su strada, che aumenterà i prezzi dei combustibili fossili per il riscaldamento e la mobilità su veicoli.

La misura si affianca a un nuovo “Fondo sociale per il clima” di 87 miliardi di euro, che mira ad attutire l’impatto sulle famiglie più povere

Come al solito in un sistema di mercato, il prezzo è determinato dalla domanda e dall’offerta.

Le istituzioni dell’UE mirano a limitare il nuovo prezzo del carbonio a un massimo di 45 euro per tonnellata di emissioni di CO2, che equivale a un sovrapprezzo di 10 centesimi per litro di benzina e 12 centesimi per litro di gasolio.

Ma secondo gli esperti, questo prezzo potrebbe essere superato, in quanto il meccanismo di smorzamento dei prezzi previsto dalla legge non può garantire che il prezzo non aumenti.

“Fondamentalmente, tutto è possibile in termini di prezzi”, ha affermato Michael Pahle, esperto di mercati del carbonio presso il Potsdam Institute for Climate Impact Research (PIK).

“Non si può dire che il meccanismo aggiuntivo di stabilità dei prezzi possa effettivamente garantire che il prezzo non superi questo livello”, ha affermato Pahle a EURACTIV, riferendosi al massimo di 45 euro citato dai responsabili politici.

“Ciò non significa che [il prezzo] andrà sicuramente alle stelle”, ha aggiunto Pahle. “Ma proprio perché sappiamo così poco sulla formazione dei prezzi nel nuovo ETS, è ugualmente possibile che avremo prezzi molto bassi oltre che molto alti”.

Contattato da EURACTIV, Peter Liese, un deputato europeo del gruppo PPE di centrodestra e capo negoziatore per la riforma del mercato del carbonio dell’UE, ha ammesso che il limite di 45 euro non è un prezzo fisso.

“Naturalmente, l’accordo di trilogo non può assolutamente garantire che i prezzi non supereranno i 45 euro per tonnellata, ma la probabilità è relativamente alta, soprattutto nei primi anni compreso il 2029”, ha affermato Liese.

“I calcoli della Commissione europea prevedono prezzi di 45 euro”, ha aggiunto l’eurodeputato tedesco.

False impressioni

Quando l’accordo è stato inizialmente concluso a dicembre, i legislatori sembravano più sicuri, dando l’impressione di un prezzo massimo.

“Sulla base di un meccanismo di mercato, è garantito che il prezzo non sarà superiore a 45 euro”, aveva affermato Liese in una dichiarazione il 18 dicembre.

L’eurodeputato francese Pascal Canfin (Renew), inizialmente fortemente critico della riforma, ha affermato che “le rigide condizioni che abbiamo posto […] e in particolare l’introduzione di un prezzo massimo di 45 euro almeno fino al 2030, rende a mio avviso la misura politicamente accettabile”.

Nella parte non vincolante della normativa è messo per iscritto anche l’obiettivo di non superare i 45 euro per tonnellata di CO2, osserva Pahle, ma il relativo meccanismo non potrebbe garantirlo.

“Questo paragrafo è significativo perché, da un lato, afferma un’aspirazione a ottenere un prezzo che può confortare le parti interessate e le parti coinvolte”, ha aggiunto Pahle. “Allo stesso tempo, se si guarda ai dettagli del meccanismo per realizzarlo, c’è un divario sostanziale tra l’aspirazione e l’attuazione”, ha osservato.

Questo punto di vista è condiviso da Christian Flachsland, direttore del Centro per la sostenibilità presso la Hertie School di Berlino.

Un prezzo di mercato superiore a 45 euro per tonnellata di CO2 farebbe scattare ulteriori quote da rilasciare nel mercato ETS alla luce della cosiddetta riserva stabilizzatrice, al fine di allineare meglio l’offerta (quantità di quote) alla domanda (quantità delle emissioni).

Tuttavia, dato che verrebbero rilasciati solo 20 milioni di certificati aggiuntivi, mentre la quantità complessiva di emissioni annue coperte dal regime è di circa 1.000 milioni di tonnellate di CO2, “questo non ridurrà il prezzo in modo decisivo se ci sarà una pressione al rialzo”, ha dichiarato Flachsland a EURACTIV.

Pertanto, un prezzo massimo di 45 euro non è affatto garantito, ha affermato Flachsland.

“Questo è uno dei problemi di comunicazione”, ha osservato. “Si dice: facciamo questo e raggiungiamo gli obiettivi, e questo è un prezzo di 45 euro. Ma ciò non funziona, secondo me”, ha sottolineato l’esperto.

Quali livelli di prezzo dobbiamo attenderci?

Alla domanda su quali livelli di prezzo aspettarsi, entrambi i ricercatori hanno sottolineato che ciò è difficile da prevedere, indicando tuttavia livelli di prezzo ben superiori a 100 euro, che sarebbero più del doppio del prezzo indicato dai legislatori.

“Nessun modello prevede prezzi di 45 euro – è più probabile che vengano raggiunti prezzi da 100 a 300 euro”, ha affermato Flachsland.

Un prezzo del carbonio di 200 euro equivale a un sovrapprezzo di 53 centesimi per litro di gasolio e 47 centesimi per litro di benzina.

In casi estremi, se i paesi dell’UE non adottano ulteriori misure di politica climatica, ma fanno affidamento interamente sul prezzo del carbonio per ridurre le emissioni, “troviamo una gamma da 175 a 350 euro per tonnellata [di CO2] attraverso diversi approcci di modellizzazione”, ha affermato Pahle .

“Non è un risultato probabile, ma almeno una prima stima del limite superiore, per così dire”, ha detto.

Tuttavia, per l’eurodeputato Liese, un tale scenario è improbabile.

“Trovo incomprensibili le affermazioni secondo cui potrebbero esserci prezzi fino a 300 euro per tonnellata alla luce dei suddetti calcoli [della Commissione europea]”, ha affermato Liese.

“Secondo me, si basano sul falso presupposto che nessun cambiamento risulterebbe da altre leggi, misure nazionali e innovazioni”, ha osservato.

Se la domanda di quote di emissione è inferiore, il prezzo del carbonio verrebbe ridotto di conseguenza. In questo contesto i prezzi potrebbero essere ulteriormente abbassati nei prossimi anni attraverso ulteriori misure di politica climatica.

Tuttavia, i paesi dell’UE dovrebbero preparare i propri cittadini a un mondo in cui “i combustibili fossili saranno scarsi e costosi”, ha avvertito Liese.

L’eurodeputato tedesco ha anche difeso la decisione di non includere un hard price cap.

“Non era né sensato né possibile decidere un prezzo massimo assoluto perché un prezzo fisso […] ci avrebbe portato direttamente a richiedere l’unanimità, cosa che non avrebbe potuto essere raggiunta in Consiglio”, ha affermato Liese, aggiungendo che ciò avrebbe messo a repentaglio il raggiungimento degli obiettivi climatici al 2030, ha aggiunto Liese.

Sia la Commissione europea che il legislatore Pascal Canfin sono stati invitati a commentare, ma non hanno risposto al momento della pubblicazione.

Leggi qui l’articolo originale.