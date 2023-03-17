L’UE presenta la legge sulle materie prime critiche, con l’obiettivo di ridurre la dipendenza dalla Cina

La Commissione europea ha presentato giovedì (16 marzo) il nuovo regolamento che fissa gli obiettivi per la produzione, la raffinazione e il riciclaggio di materie prime critiche per la transizione verde e digitale.

Il regolamento sulle materie prime critiche rappresenta un ulteriore passo avanti nelle intenzioni dell’UE di rinnovare il proprio programma di reindustrializzazione e competitività, dopo un anno caratterizzato da alti costi energetici, interruzioni della catena di approvvigionamento e dall’attuazione da parte degli Stati Uniti di un piano di investimenti su larga scala per la riduzione dell’inflazione (IRA).

I commissari Valdis Dombrovskis e Thierry Breton, che guidano congiuntamente il dossier, hanno in mente un obiettivo chiave: ridurre la dipendenza dell’Europa “dalle importazioni, spesso da fornitori quasi monopolistici di Paesi terzi”, hanno dichiarato in una conferenza stampa a Bruxelles.

Garantire le catene di approvvigionamento di materie prime critiche e strategiche è un altro elemento cruciale di qualsiasi transizione verde efficace.

Si prevede che la domanda di metalli delle terre rare per le turbine eoliche aumenterà di 4,5 volte entro il 2030. Il litio, elemento chiave delle batterie dei veicoli e dei dispositivi elettrici, vedrà la sua domanda crescere di 11 volte entro il 2030 e di 57 volte entro il 2050, secondo le stime della Commissione, ma solo una piccola parte proviene dalle miniere dell’UE.

Obiettivi volontari

I Commissari hanno annunciato di voler fissare una serie di obiettivi espliciti – anche se volontari – che l’UE dovrà raggiungere entro il 2030. Un decimo delle materie prime strategiche (SRM) dovrà essere estratto all’interno dell’UE, come ha rivelato EURACTIV la scorsa settimana. Nell’UE, questa cifra è attualmente pari al 3%.

“Secondo Breton, inoltre, almeno il 40% della lavorazione e della raffinazione dei materiali dovrà avvenire nell’UE, rispetto all’attuale “0-20%”.

Infine, gli obiettivi di riciclaggio sono fissati al 15%, anche se questo sembra aver diviso i commissari.

“Manca di ambizione e possiamo fare molto di più”, ha detto Breton durante la conferenza stampa – anche se non è chiaro perché il numero non sia stato aumentato di conseguenza.

Anche se gli obiettivi sono volontari, “questo libera gli attori economici che vogliono puntare a questo obiettivo – non solo l’industria, ma anche le istituzioni finanziarie”, ha detto Breton ai giornalisti.

Dombrovskis ha aggiunto: “L’UE non è un’economia pianificata”.

Progetti strategici

Al centro del dossier c’è la creazione di “progetti strategici”, che beneficerebbero di autorizzazioni più snelle e finanziamenti più facili, dato che la Commissione stima che siano necessari fino a 20 miliardi di euro per sostenere la crescita del settore delle materie prime.

Ciò include la possibilità di attingere alle tasche degli investitori privati, incoraggiando al contempo gli Stati membri a fare il massimo uso dei quadri normativi esistenti in materia di aiuti di Stato. Anche i fondi InvestEU dovrebbero essere utilizzati.

Per quanto riguarda le autorizzazioni, i processi attuali sono “troppo lunghi”, ha detto Breton, aggiungendo che si sta cercando di dimezzare i tempi di elaborazione rispetto all’attuale media di cinque anni.

Secondo il documento di comunicazione, pubblicato giovedì, questi progetti devono dare un “contributo significativo alla sicurezza” dell’UE, vedere la luce in tempi “ragionevoli” ed essere attuati in modo “sostenibile”.

In definitiva, l’obiettivo dei progetti è quello di migliorare la sicurezza dell’UE per quanto riguarda le materie prime critiche e strategiche lungo tutto il ciclo di vita della produzione. Un allegato elenca i metalli che rientrano nel campo di applicazione del dossier legislativo.

La Commissione opera una chiara distinzione tra materie prime “strategiche” e “critiche”. I metalli strategici sono quelli che hanno un’importanza elevata in settori specifici – ad esempio, i microchip o le batterie – che possono subire squilibri globali tra domanda e offerta e che possono essere soggetti a barriere commerciali da parte dei Paesi terzi produttori.

Le materie prime critiche (CRM), invece, sono cruciali per l’economia dell’UE in generale, e sono soggette a rischi di gravi interruzioni dell’approvvigionamento.

Infine, la Commissione riconosce che l’UE potrebbe essere ancora carente di infrastrutture, competenze e standard armonizzati nel settore minerario in tutta l’Unione. Per aumentare la produzione a livello generale, la Commissione intende “istituire un partenariato su larga scala per le competenze” nell’ambito del Patto europeo per le competenze.

Per quanto riguarda l’armonizzazione, la Commissione considera una priorità strategica lo sviluppo di standard europei condivisi per l’esplorazione, l’estrazione, la raffinazione e il riciclaggio dei CRM (Critical Raw Materials).

Dire addio alla Cina

Come già accennato da una precedente fuga di notizie sulla proposta della Commissione, la strategia dell’UE mira anche a eliminare la forte dipendenza dai Paesi terzi.

“Un’eccessiva dipendenza da singoli fornitori potrebbe interrompere intere catene di approvvigionamento, soprattutto perché le restrizioni alle esportazioni e altre misure restrittive del commercio sono sempre più utilizzate in un contesto di intensificazione della concorrenza globale”, si legge in un comunicato.

Attualmente, la Cina controlla gran parte del processo di estrazione e raffinazione di un gran numero di materie prime, in particolare magnesio e terre rare, mentre la Repubblica Democratica del Congo (RDC) estrae il 63% del cobalto, un metallo molto richiesto negli elettrodi delle batterie ricaricabili, che arriva nell’UE.

Nel piano, la Commissione ha fissato come obiettivo una soglia massima del 65% per le importazioni di un metallo strategico nell’UE da un singolo Paese – una cifra più bassa dell’iniziale 70%, come si è appreso dalle notizie trapelate la scorsa settimana.

Il club CRM

Tuttavia, l’UE non può fare tutto da sola.

La legge si propone di creare legami duraturi con partner internazionali, che la Commissione ha battezzato “club CRM”.

Secondo le comunicazioni, il club “riunirà i Paesi consumatori e i Paesi ricchi di risorse per promuovere investimenti sostenibili nei Paesi produttori e consentire loro di risalire la catena del valore”.

“Non possiamo andare dai Paesi terzi e dire loro di ‘fare il lavoro sporco’ che l’estrazione mineraria richiede, è moralmente inaccettabile”, ha dichiarato Breton in una conferenza stampa a Parigi lunedì 13 marzo.

La proposta della Commissione è “una sorta di prova che l’UE può fare da sola, con i propri metodi e valori”, ha aggiunto in quell’occasione.

L’UE lavorerà invece fianco a fianco con partner “che la pensano allo stesso modo”, nel tentativo di sostenere lo sviluppo economico locale e di espandere l’industria – soprattutto nel continente africano – dalla sola estrazione alla raffinazione.

“Dobbiamo contribuire a migliorare l’impatto economico a livello locale, cosa che la Cina non è propensa a fare”, ha dichiarato Breton. La Cina è attualmente leader mondiale nei processi di raffinazione.

Secondo la Commissione, i negoziati per un partenariato sulle materie prime tra gli Stati Uniti e l’UE dovrebbero segnare l’inizio di questo club globale, così come l’accordo di libero scambio UE-Cile, recentemente concluso, che si concentra sulla produzione di litio.

