L’UE chiede agli Stati Uniti una rapida correzione della legge sui sussidi verdi

I ministri dell’Unione Europea hanno segnalato venerdì che il tempo per risolvere le divergenze con Washington in merito ai piani statunitensi per concedere crediti d’imposta ai consumatori che acquistano veicoli elettrici e altri prodotti green, purché siano prodotti in Nord America.

L’UE sostiene che l’Inflation Reduction Act da 430 miliardi di dollari, che entrerà in vigore a gennaio, renderà gli Stati Uniti leader mondiali nel mercato dei veicoli elettrici a loro spese.

Il ministro ceco dell’Industria e del Commercio, Jozef Sikela, ha dichiarato che tutti i 27 membri dell’UE sono preoccupati. Prima di una riunione dei ministri del Commercio, ha dichiarato ai giornalisti che il tempo sta per scadere e ha espresso la speranza che si possa trovare una soluzione entro il 5 dicembre, quando si incontreranno i massimi funzionari degli Stati Uniti e dell’UE.

I ministri saranno informati sui progressi compiuti da una task force congiunta USA-UE lanciata all’inizio di novembre per affrontare la questione.

Il ministro del Commercio olandese Liesje Schreinemacher, descrivendo l’atto come “molto preoccupante”, ha affermato che la task force deve “darsi una mossa” e produrre risultati il prima possibile.

L’omologo svedese Johan Forssell ha affermato che i tempi sono stretti.

“Non possiamo aspettare troppo a lungo prima di prendere una decisione (…) Quindi, penso che la necessità di agire arriverà presto”, ha detto.

Il vice primo ministro irlandese, Leo Varadkar, ha dichiarato che l’UE e gli Stati Uniti avrebbero idealmente trovato un accordo durante la riunione del Consiglio per il commercio e la tecnologia di dicembre, ma che, in caso contrario, l’UE ne dovrebbe rispondere.

Il ministro francese Olivier Becht ha affermato che la transizione degli Stati Uniti verso un’economia più verde dovrebbe avvenire sulla base di una concorrenza leale, piuttosto che con misure che violino le regole dell’Organizzazione Mondiale del Commercio.

Becht ha dichiarato che i ministri discuteranno su come convincere gli Stati Uniti a modificare il loro comportamento. Altrimenti, l’UE dovrà prendere in considerazione “altre misure”.

“C’è una serie di misure che possono essere messe sul tavolo. L’obiettivo non è quello di lanciarsi in una corsa ai sussidi, che sarebbe controproducente”, ha dichiarato.