L’UE approva un accordo “storico” sul rating della sostenibilità delle imprese (ESG)

Il Parlamento europeo e il Consiglio hanno raggiunto un accordo provvisorio su una legislazione “storica” volta a garantire una maggiore trasparenza e un controllo pubblico delle agenzie di rating ambientale, sociale e di governance (ESG).

L’accordo raggiunto nella tarda serata di lunedì (5 febbraio) fa seguito a una proposta della Commissione presentata nel giugno dello scorso anno per migliorare la correttezza dei valutatori ESG, che sono stati ampiamente criticati per la loro opacità, per aver incoraggiato il “capitalismo selvaggio” e per aver permesso alle aziende di falsificare le proprie credenziali ambientali (“greenwashing”).

La proposta è scaturita da una lettera formale inviata alla Commissione nel gennaio 2021 dall’ESMA, l’autorità di regolamentazione dei mercati finanziari dell’UE, in cui si metteva in guardia dalla “natura non regolamentata e non supervisionata” del mercato ESG, che vale svariati miliardi di dollari, e si proponeva di assegnare all’ESMA stessa “responsabilità di supervisione diretta” sulle agenzie di rating interessate.

In base al nuovo accordo, tutte le principali agenzie di rating ESG con sede nell’UE dovranno essere autorizzate e supervisionate dall’ESMA, mentre quelle situate al di fuori del blocco dovranno essere formalmente approvate da un altro fornitore di rating autorizzato dall’ESMA o dal suo regolatore finanziario nazionale approvato dall’ESMA.

Nelle osservazioni pubblicate su X martedì (6 febbraio), la relatrice del Parlamento europeo Aurore Lalucq (S&D) ha elogiato lo “storico accordo” per aver fornito “regole chiare, comprensibili e utili sui criteri ESG”.

“Sono orgogliosa di aver negoziato a nome del Parlamento per far sì che l’Unione Europea sia il primo grande attore ad adottare una legislazione ambiziosa in questo settore, lontana dai luoghi comuni e dai falsi dibattiti tra accuse di greenwashing da un lato e di capitalismo selvaggio dall’altro”, ha scritto.

Alle parole di Lalucq ha fatto eco il ministro delle Finanze belga Vincent Van Peteghem, il cui Paese detiene attualmente la presidenza semestrale di turno del Consiglio dell’UE.

“Aumentare la fiducia degli investitori attraverso rating ESG trasparenti e regolamentati può avere un impatto significativo sulla nostra transizione verso un futuro più socialmente responsabile e sostenibile”, ha dichiarato Van Peteghem in una dichiarazione di presentazione dell’accordo.

Una scomposizione auspicabile

Lalucq ha sottolineato che “uno dei risultati più importanti” dell’accordo – non presente nella proposta originale della Commissione – è l’obbligo per le agenzie di rating di “scomporre” i criteri ambientali, sociali e di governance in tre componenti separate.

Più specificamente, l’accordo richiederebbe alle agenzie di fornire valutazioni ambientali, sociali o di governance separate o, se viene fornito un unico punteggio, di spiegare esplicitamente la ponderazione relativa delle tre componenti separate.

“Aggregare i punteggi per questi tre criteri non aveva alcun senso”, ha detto Lalucq. “Un punteggio eccellente in un’area potrebbe nascondere risultati disastrosi in un’altra. È così che ci ritroviamo con aziende del settore petrolifero valutate molto bene, nonostante le conseguenze ambientali della loro attività”.

Le critiche di Lalucq sull’apparente incoerenza degli attuali punteggi di rating ESG non sono prive di giustificazione.

S&P Global, una delle principali agenzie di rating finanziario ed ESG, assegna attualmente al produttore di auto elettriche Tesla un rating ESG complessivo più di due volte inferiore a quello assegnato al produttore di sigarette Philip Morris (40 contro 85).

Il London Stock Exchange Group, un’altra importante agenzia di rating, assegna a entrambe le società punteggi significativamente più alti, ma classifica Tesla ben al di sotto di Philip Morris (70 contro 87).

Entrambe le agenzie assegnano a Tesla anche un punteggio ESG complessivo inferiore a quello di ExxonMobil, una delle maggiori società di combustibili fossili al mondo.

Lacune sulla comparabilità dei rating ESG

Silvia Merler, collaboratrice di Bruegel, un think tank con sede a Bruxelles, ha elogiato l’accordo come “un passo nella giusta direzione”, ma ha avvertito che non riesce a risolvere le incongruenze tra le metodologie delle diverse agenzie.

“L’accordo porterà maggiore trasparenza nella fornitura di rating ESG nell’UE, ma non credo che aumenterà necessariamente la comparabilità dei rating ESG, in quanto l’accordo non include attualmente alcuna disposizione su come i rating dovrebbero essere prodotti”, ha dichiarato a Euractiv.

L’eurodeputato tedesco Rasmus Andresen (Verdi/EFA), uno dei relatori ombra dell’accordo, ha dichiarato a Euractiv che il “blocco conservatore” ha impedito la definizione di “requisiti minimi per i rating positivi”.

Tuttavia, ha sottolineato Andresen, l’accordo presenta numerosi aspetti positivi nonostante le sue lacune: “Siamo molto contenti che sia finalmente in vigore un regolamento sui rating ESG con un ampio campo di applicazione e misure di trasparenza soddisfacenti”.

Andresen si è detto particolarmente soddisfatto del fatto che l’accordo “istituisce l’ESMA come autorità di vigilanza con ampi poteri” ed “elimina in larga misura i conflitti di interesse tra fornitori e clienti”.

Le nuove regole dovranno essere formalmente adottate dal Parlamento e dal Consiglio prima di diventare parte del diritto dell’UE. Se approvate prima delle elezioni parlamentari europee di giugno, potrebbero entrare in vigore nel 2025.

[A cura di Zoran Radosavljevic]

Leggi qui l’articolo originale