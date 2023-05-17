L’ONU definisce un piano per ridurre i rifiuti plastici dell’80% entro il 2040

Le Nazioni Unite hanno diffuso un rapporto secondo i Paesi possono ridurre l’inquinamento da plastica dell’80% entro il 2040, utilizzando le tecnologie esistenti e apportando importanti cambiamenti politici.

Lunedì (15 maggio), il Programma delle Nazioni Unite per l’ambiente (UNEP), con sede in Kenya, ha pubblicato la sua analisi delle opzioni politiche per affrontare la crisi dei rifiuti di plastica due settimane prima che i Paesi si riunissero a Parigi per un secondo round di negoziati per elaborare un trattato globale volto all’eliminazione dei rifiuti derivanti dalla plastica.

Il rapporto si concentra su tre principali cambiamenti del mercato necessari per creare un’economia “circolare” che mantenga in circolazione gli articoli prodotti il ​​più a lungo possibile: riutilizzo, riciclaggio e riorientamento degli imballaggi dalla plastica a materiali alternativi.

“Se seguiamo questa tabella di marcia, anche nei negoziati sull’accordo sull’inquinamento da plastica, possiamo ottenere importanti successi sul piano economico, sociale e ambientale”, ha affermato Inger Andersen, direttore esecutivo dell’UNEP.

I negoziati del trattato, noti come INC2, si svolgeranno dal 29 maggio al 2 giugno e dovrebbero portare a una serie di input chiave per la prima bozza del trattato, che deve essere completata prima del terzo round di negoziati che si terranno in Kenya a novembre.

L’UNEP stima che la promozione da parte del governo di opzioni di riutilizzo come sistemi di bottiglie ricaricabili o sistemi di restituzione dei depositi potrebbe ridurre del 30% i rifiuti di plastica entro il 2040.

Nel rapporto si legge inoltre che la percentuale di riciclaggio potrebbe aumentare di un ulteriore 20% entro il 2040 se diventerà un’attività più stabile e redditizia per le aziende coinvolte e se verranno rimossi i sussidi ai combustibili fossili. Inoltre, la sostituzione di prodotti come involucri e bustine di plastica con materiali compostabili potrebbe produrre una riduzione dell’inquinamento da plastica di un ulteriore 17%.

Il documento nota che i Paesi hanno approcci diversi per affrontare i rifiuti derivanti dalla plastica. Alcuni grandi Paesi produttori di materiali plastici come gli Stati Uniti e l’Arabia Saudita preferiscono un sistema di strategie nazionali.

Alcuni che hanno formato una “coalizione ad alta ambizione”, che comprende Norvegia, Ruanda, Nuova Zelanda, Unione Europea e altri, hanno invece chiesto un approccio dall’alto verso il basso in cui sono fissati obiettivi globali per ridurre la produzione di plastica vergine ed eliminare i sussidi ai combustibili fossili.

Alcuni attivisti ambientali hanno affermato che l’UNEP non deve promuovere la pratica di bruciare i rifiuti di plastica nei forni per cemento o negli inceneritori per eliminare i rifiuti che non posso essere riciclati. Un’indagine Reuters del 2021 ha rilevato che alcuni dei più grandi marchi di consumo a livello globale hanno finanziato progetti per inviare i loro rifiuti di plastica presso forni per la produzione di cemento.

Del resto, l’UNEP ha affermato che, dato il breve lasso di tempo tra oggi e il 2040, sarà necessario utilizzare “soluzioni non ottimali” per affrontare tali rifiuti, sebbene siano necessari ulteriori studi per valutare gli impatti dell’aumento delle emissioni di gas serra o delle sostanze tossiche immesse nell’atmosfera.

“Non solo questo rappresenta una grave minaccia per il clima e la salute pubblica, ma mina anche l’obiettivo principale del trattato globale sulla plastica: porre un limite alla produzione di plastica”, ha affermato Neil Tangri, direttore delle politiche presso l’Alleanza globale per le alternative agli inceneritori (GAIA).

