Le città italiane superano la soglia di inquinamento dell’aria

I cittadini italiani sono costantemente esposti a livelli di inquinamento atmosferico che superano di gran lunga i limiti stabiliti, mettendo in serio pericolo la salute, secondo uno studio pubblicato lunedì (30 gennaio) da Legambiente, la maggiore organizzazione ambientalista italiana.

“È necessario intervenire con urgenza [in Italia] per salvaguardare la salute dei cittadini, introducendo politiche efficaci e integrate che affrontino le diverse fonti di smog, dalla mobilità al riscaldamento degli edifici, dall’industria all’agricoltura”, ha sottolineato il presidente di Legambiente Stefano Ciafani, commentando la pubblicazione del rapporto.

L’Italia ha uno dei più alti livelli di inquinamento atmosferico in Europa, con la quota maggiore di morti premature attribuibili al particolato fine (PM2,5) e al biossido di azoto (NO2). Il Paese guida la classifica dell’UE con 59.500 e 21.600 decessi, rispettivamente, secondo i dati del 2022 dell’Agenzia europea dell’ambiente.

Delle 95 città italiane monitorate per il rapporto, 29 hanno superato gli attuali limiti normativi per le emissioni di particolato (PM10) – una media giornaliera di oltre 50 microgrammi per metro cubo per più di 35 giorni all’anno.

La peggiore è la città di Torino, in Piemonte, che ha superato i limiti massimi consentiti per 98 giorni, seguita da Milano, con 84 giorni. Asti, Modena, Padova e Venezia hanno superato i 70 giorni, più del doppio del limite consentito.

Progressi troppo lenti

Secondo gli standard fissati nella revisione della direttiva europea sulla qualità dell’aria e dell’ambiente – che dovrebbe entrare in vigore nel 2030 – il 76% delle città italiane supererebbe il limite massimo di PM10, l’84% quello di PM2,5 e il 61% quello di NO2.

“Le città italiane dovranno impegnarsi a fondo per rispettare le nuove restrizioni entro i prossimi sette anni, soprattutto considerando che i trend di riduzione dell’inquinamento registrati finora non sono incoraggianti e che i valori indicati dalle linee guida dell’OMS, che rappresentano il vero obiettivo da raggiungere per tutelare la salute dei cittadini, sono ancora più stringenti del futuro tetto europeo”, ha spiegato Andrea Minutolo di Legambiente.

Secondo l’ONG, la tendenza italiana alla diminuzione dei tassi di inquinamento è troppo lenta, con un tasso medio annuo di riduzione del PM10 del 2% e del 3% per l’NO2.

Alle città verrà chiesto di ridurre la concentrazione di inquinanti entro il 2030, ma in base ai trend di riduzione registrati negli ultimi 10 anni, il raggiungimento degli obiettivi sembra richiedere in media 17 anni – mentre i casi più estremi arrivano fino a 40 anni, spiega lo studio.

L’inquinamento atmosferico è responsabile di una serie di effetti diretti sulla salute umana, portando allo sviluppo di gravi condizioni mediche tra cui asma, infezioni respiratorie, malattie cardiache, ictus, bronchiti e cancro.

Inoltre, ha impatti negativi sulla natura e sulla biodiversità europea, come l’acidificazione e l’eutrofizzazione, danneggia le colture agricole, la vegetazione naturale, gli edifici e i monumenti storici.

Per affrontare questo problema, il rapporto propone alcune soluzioni per le autorità locali e nazionali, come aree a emissioni zero nelle città, incentivi per la riqualificazione energetica degli edifici e il rafforzamento del trasporto pubblico e della mobilità condivisa.

Per leggere l’articolo originale in inglese clicca qui

[A cura di Nathalie Weatherald]