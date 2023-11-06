L’accordo sul fondo per perdite e danni apre la strada alla COP28, afferma il commissario UE per il Clima

Un accordo a livello delle Nazioni Unite sul Fondo per le perdite e i danni volto a risarcire i Paesi vulnerabili per i disastri naturali causati dai cambiamenti climatici apre la strada a obiettivi più ambiziosi di mitigazione climatica al prossimo vertice COP28 a Dubai, ha affermato il commissario europeo per il Clima Wopke Hoekstra.

La quinta riunione del Comitato transitorio sulle perdite e i danni della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC) si è conclusa domenica (5 novembre) con un accordo su un elenco di raccomandazioni per l’implementazione dei fondi, che sarà portato avanti alla COP28.

Al vertice COP28 che si aprirà il 30 novembre, le parti dell’UNFCCC saranno ora responsabili di rendere operativo il fondo, comprese le disposizioni chiave sul sostegno basato su sovvenzioni per i Paesi particolarmente colpiti dal cambiamento climatico.

Il commissario europeo Hoekstra ha accolto l’accordo come un “passo avanti cruciale” in vista della COP28.

“Questo accordo su perdite e danni dovrebbe aprire la strada a un forte risultato nel Global Stocktake riguardante le profonde riduzioni delle emissioni in questo decennio come il modo migliore per ridurre al minimo perdite e danni”, ha scritto Hoekstra su X.

“Ora, deve essere sposato con la massima ambizione possibile in materia di mitigazione del clima”, ha aggiunto, affermando che l’UE “continuerà la sua spinta verso l’ambizione” alla COP28.

Una volta operativo, il fondo fornirà ai Paesi particolarmente vulnerabili finanziamenti per sostenere la ripresa dagli impatti dei disastri legati al clima, come inondazioni e siccità.

La raccomandazione, se adottata per consenso alla COP28, ha il potenziale di avere un impatto su “miliardi di persone, vite e mezzi di sussistenza vulnerabili agli effetti del cambiamento climatico”, ha affermato il presidente della COP28, Sultan Al Jaber.

Le raccomandazioni concordate verranno ora presentate ai governi nazionali prima della COP28 in modo che il fondo possa essere attivato e capitalizzato.

“Le parti devono concludere l’accordo a Dubai e adempiere ai nostri obblighi sul Fondo per le perdite e i danni”, ha aggiunto Al Jaber in una nota, affermando che “c’è ancora molto lavoro da fare”.

L’istituzione del Fondo per le perdite e i danni è stata concordata alla COP27 lo scorso anno, rendendolo il primo fondo delle Nazioni Unite dedicato ad affrontare i danni causati dal clima.

Il fondo ha incontrato inizialmente la resistenza dell’Unione Europea e degli Stati Uniti, che temevano che potesse aprire la porta a responsabilità legali illimitate che si sarebbero tradotte in risarcimenti per centinaia di miliardi.

L’UE alla fine ha ceduto alle pressioni a due condizioni: che il fondo fosse destinato solo ai Paesi più vulnerabili e che la base di finanziamento fosse quanto più ampia possibile in modo da far contribuire anche le principali economie come la Cina.

L’UE ha anche insistito affinché il nuovo fondo sia legato a “impegni seri” sulla riduzione delle emissioni, avvertendo che “nessuna somma di denaro su questo pianeta” sarà sufficiente per affrontare il problema delle perdite e dei danni a meno che non vengano compiuti sforzi per ridurre le emissioni.

Queste condizioni sono state sottolineate ancora una volta da Hoekstra domenica.

“Per lanciare il fondo alla COP28, abbiamo ancora bisogno di risultati chiari e ambiziosi sulla mitigazione”, ha insistito il capo del clima dell’UE.

“Il cambiamento climatico è così enorme che nessuna singola istituzione, nessun paese e nemmeno tutto il denaro pubblico che possiamo [raccogliere] sarebbe sufficiente per affrontare ciò che è necessario in termini di azione per il clima”, ha dichiarato, sottolineando la necessità di ulteriori progressi. sulla mitigazione.

[Modificato da Alice Taylor]

