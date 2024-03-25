La legge sul ripristino della natura rischia di saltare definitivamente

Le legge sul ripristino della natura rischia di saltare definitivamente dopo che il voto che era previsto per lunedì (25 marzo) alla riunione dei ministri dell’Ambiente è stato annullato a seguito del ritiro del sostegno alla legislazione di diversi Stati membri, tra cui Ungheria e Italia.

Come sottolineato al quotidiano britannico The Guardian da un diplomatico UE, il disegno di legge ha “pochissime” possibilità di passare, poiché qualsiasi modifica sostanziale al testo richiederebbe un ritorno al Parlamento europeo per una seconda lettura, cosa quasi impossibile.

A novembre il Consiglio UE e il Parlamento europeo avevano raggiunto un accordo sulla legge, che avrebbe dovuto essere definitivo. Annullare una politica in questa fase avanzata del processo legislativo dell’UE è estremamente insolito.

Perché la legge sul ripristino della natura non riguarda solo l'ambiente Negli ultimi tempi, l’agenda politica europea è stata dominata da nuovi accordi per l’industria e la competitività, in cui l’azione per una maggiore sostenibilità viene contrapposta alla redditività economica: si tratta di una falsa narrazione, sostiene Adeline Rochet.

Adeline Rochet è …

Il commissario europeo per l’Ambiente Virginijus Sinkevicius ha affermato che accantonare la legge invierebbe un “segnale disastroso” sulla credibilità dell’UE, soprattutto dopo che il blocco ha spinto altri Paesi nei negoziati delle Nazioni Unite a sostenere obiettivi più ambiziosi per proteggere la natura.

“Inganniamo noi stessi se fingiamo di poter vincere la nostra lotta contro il cambiamento climatico senza la natura”, ha detto Sinkevicius.

Per il commissario, lo stallo in Consiglio sull’accordo solleva, inoltre, “seri interrogativi sulla coerenza e la stabilità del processo decisionale dell’UE”, dal momento che il dossier viene bloccato dopo un accordo già raggiunto con l’Eurocamera.

Parlando a nome della Commissione, Sinkevicius ha ricordato ancora che l’accordo finale tra co-legislatori non prevede obblighi per gli agricoltori e che “numerosi settori, tra cui l’agricoltura, la silvicoltura, il turismo e l’energia, così come l’industria e il settore finanziario, si basano sulla biodiversità e sugli ecosistemi naturali: preservare e ripristinare la natura è fondamentale per mantenere un’industria e un’economia sostenibile”.

Come sottolineato da Reuters, alcuni diplomatici dell’UE hanno affermato che i Paesi hanno già sostanzialmente indebolito la legge durante i negoziati, e hanno suggerito che la mossa di Budapest fosse puramente politica, piuttosto che una denuncia specifica sul contenuto della politica.

Le speranze per il disegno di legge si sono affievolite al vertice dei leader europei della scorsa settimana. Svezia, Paesi Bassi e Italia si sono opposti, ma il disegno di legge aveva ancora una maggioranza risicata. Poi l’Ungheria ha fatto pendere la bilancia, indicando che non avrebbe sostenuto la legislazione, anche se gli eurodeputati di Viktor Orbán avevano sostenuto il suo passaggio al Parlamento europeo. Austria, Belgio, Finlandia e Polonia hanno dichiarato che si asterranno.

Tra i Paesi che hanno sostanzialmente contribuito a boicottare il passaggio della legislazione vi è l’Italia. In un intervento al Consiglio UE Ambiente a Bruxelles, la viceministra per l’Ambiente e la sicurezza energetica, Vannia Gava, ha affermato che sul regolamento per il ripristino della natura serve più tempo per evitare impatti negativi sul settore agricolo. “Il testo ad oggi è insoddisfacente”, ha affermato.

“Anche l’Italia sostiene l’obiettivo di tutelare e riparare gli ecosistemi, rendendoli più resilienti agli effetti dei cambiamenti climatici. Abbiamo lavorato anche noi ai tavoli, partecipando attivamente al negoziato con proposte migliorative e anche per assicurare finanziamenti adeguati per la biodiversità. Tuttavia, l’accordo finale che è emerso dai triloghi non è per noi soddisfacente”, ha affermato.