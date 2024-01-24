La “gigafactory” 3Sun di Enel Green Power ottiene un pacchetto finanziario di 560 milioni tramite la BEI

La “gigafactory” di Enel Green Power 3Sun, per la produzione di celle e moduli fotovoltaici con sede a Catania, si è assicurata un pacchetto finanziario di 560 milioni di euro che serviranno ad ampliarne la capacità produttiva rendendola il più grande stabilimento europeo.

Secondo quanto riferisce una nota di Enel Green Power, il finanziamento si è concretizzato grazie alla collaborazione messa a punto tra la Banca europea per gli investimenti (BEI), sostenuta da InvestEU, e un pool di banche italiane, guidate da Unicredit e comprendente Bper Banca (Corporate & Investment Banking) e Banco Bpm, affiancate da Sace (il gruppo assicurativo-finanziario italiano, direttamente controllato dal ministero dell’Economia e delle Finanze).

Il sostegno è stato strumentale per la costruzione e gestione del più grande stabilimento fotovoltaico europeo.

Le risorse rientrano nel finanziamento BEI prestiti intermediati concessi a istituti di credito commerciali, pari a 118 milioni di euro, che eventualmente potrebbero aumentare a 342 milioni nel 2024. Secondo quanto riferisce la nota, l’intervento complessivo della BEI a favore di 3Sun potrebbe raggiungere i 389,5 milioni di euro.

La struttura finanziaria dell”operazione risultante dagli impegni firmati dalla BEI prevede un prestito dell’istituto europeo pari a 47,5 milioni di euro, sostenuto da InvestEU; un prestito Unicredit di 147,5 milioni, garantito per l’80% da Sace Green a cui si aggiunge un prestito di 85 milioni per il pagamento dell’IVA. La Bei si è impegnata a erogare a Unicredit 118 milioni di finanziamenti intermediati, consentendo alla banca italiana di agevolare le condizioni di prestito a 3Sun; un altro prestito è quello erogato da Banco Bpm per 140 milioni e garantito per l’80% da Sace Green; infine, il prestito di Bper Banca anch’esso per un ammontare di 140 milioni di euro, garantito per l’80 % da Sace Green.

Rapporto sulle rinnovabili 2023: La crescita dell'Europa, una storia di successo per il solare L’Agenzia Internazionale per l’Energia (International Energy Agency) prevede che entro il 2028 la quota di elettricità rinnovabile in Europa sarà del 61%, in parte grazie a un’impennata senza precedenti di installazioni di pannelli solari.

Le energie rinnovabili sono in rapida crescita …

Sviluppo della capacità produttiva

Il finanziamento consentirà uno sviluppo della capacità di produzione della gigafactory 3Sun di Catania dagli attuali 200 megawatt (MW) circa a 3 gigawatt (GW) annui entro la fine del 2024, consentendole di diventare la più grande fabbrica per la produzione di celle e moduli solari in Europa.

Oltre a generare energia pulita sufficiente a rifornire l’equivalente di 1 milione di famiglie all”anno, l’operazione stimolerà anche la crescita economica in Sicilia, creando posti di lavoro diretti e opportunità di lavoro indirette.

Gli obiettivi climatici al 2040 saranno il lascito dell'attuale Commissione alla nuova amministrazione UE Si prevede che la Commissione europea presenterà la sua proposta di obiettivo climatico per il 2040 il 6 febbraio, in quello che molti vedono come l’eredità dell’attuale amministrazione per la nuova squadra che sarà nominata alla guida dell’esecutivo con sede …

Ridurre la dipendenza dall’estero

Uno degli aspetti del progetto è il sostegno alla missione di REPowerEU il cui obiettivo è quello di raggiungere una produzione UE di quasi 600 GW di energia da fonte solare entro il 2030, riducendo in parallelo la dipendenza dalle importazioni di gas e diversificando gli approvvigionamenti di componenti fotovoltaiche da quelle cinesi.

In questo contesto, la gigafactory 3Sun coniuga ricerca e innovazione per produrre moduli fotovoltaici bifacciali ad elevate prestazioni che catturano la luce solare da entrambi i lati.

La tecnologia innovativa impiegata rende 3Sun l’impianto di produzione fotovoltaica più automatizzato al mondo, in grado di operare in regime di ciclo continuo, 24 ore su 24 per 365 giorni l’anno.

[A cura di Simone Cantarini]