La Germania è sulla buona strada per raggiungere gli obiettivi climatici nazionali entro il 20230

Sebbene gli obiettivi climatici specifici dell’UE siano fuori portata per la Germania, la sua economia è sulla buona strada per raggiungere l’obiettivo nazionale di ridurre le emissioni del 65% entro il 2030.

La Germania prevede di ridurre le emissioni del 65% rispetto ai livelli del 1990 entro il 2030, prima di diventare climaticamente neutrale nel 2045. Il Paese è quasi a metà strada: da 1.200 milioni di tonnellate nel 1990 a circa 670 nel 2023.

“Le cifre mostrano: la Germania è sulla buona strada – per la prima volta. Se manteniamo la rotta, raggiungeremo i nostri obiettivi climatici per il 2030”, ha affermato Robert Habeck, ministro dell’Economia e dell’Azione per il clima, presentando venerdì (15 marzo) i dati per il 2023 e le prospettive per il 2030.

Per il 2023, le emissioni della Germania hanno registrato un forte calo a causa degli elevati prezzi dell’energia e del conseguente calo della produzione.

Ma “anche con un’economia stabile e in crescita, possiamo farcela”, ha affermato Habeck, aggiungendo che con una crescita media annua dell’1,4%, si prevede che la Germania raggiunga l’obiettivo del 2030.

Ciò è in gran parte dovuto al previsto superamento del settore energetico – che è sulla buona strada per risparmiare altri 175 milioni di tonnellate di CO2 – insieme al superamento di 37 milioni di tonnellate da parte dell’industria. Alcuni guadagni minori verranno realizzati dall’agricoltura e dalle industrie dei rifiuti.

Altri settori, tuttavia, sono ben lungi dal superare i propri obiettivi. Il settore dei trasporti tedesco emetterà ben 180 milioni di tonnellate di CO2 in più rispetto al suo budget di CO2 fino al 2030.

Ciò significa che “le strade della Germania saranno piene di auto diesel e benzina, mentre tutta l’energia sarà rinnovabile”, ha spiegato Dirk Messner, direttore dell’agenzia tedesca per l’ambiente (Umweltbundesamt).

Il settore dell’edilizia emetterà 32 milioni di tonnellate in più di quanto dovrebbe, ma meno di quanto si pensasse in precedenza, poiché stime precedenti suggerivano che il divario potrebbe essere maggiore perché misure chiave come il divieto delle caldaie del 2024 sono state attenuate.

Anche la Germania deve la proiezione più favorevole a una misura dell’UE. “L’ETS II è ora garantito”, ha affermato Messner, riferendosi alla revisione della direttiva UE sul sistema di scambio delle quote di emissioni, che riguarderà principalmente la combustione di carburante negli edifici, nei trasporti stradali e nella piccola industria.

Il nuovo prezzo della CO2 imposto dal blocco per il riscaldamento e la guida con diesel e benzina ha cambiato le prospettive, ha spiegato Messner.

Obiettivi europei mancati

Mentre una riforma della legge tedesca sul clima – il passaggio da un approccio settoriale a un approccio globale all’economia – significa che, mentre Berlino è in una buona posizione, le prospettive per il quadro di condivisione degli sforzi dell’UE appaiono cupe.

L’UE ha assegnato la parte del leone nella riduzione delle emissioni nel settore dei trasporti e dell’edilizia – notoriamente impegnativo – ai Paesi ricchi – e ciò include la Germania, che deve ridurre le emissioni del 50% rispetto ai livelli del 2005 fino al 2030.

“I nostri obiettivi di condivisione degli sforzi probabilmente non verranno raggiunti”, ha affermato Messner. Questa è una brutta notizia per il sistema, che è sull’orlo del collasso a causa della costante mancanza di azioni a favore del clima in tutta l’UE.

Il sistema si basa sul principio della vendita di crediti ai ritardatari da parte dei Paesi più virtuosi. Ma poiché quasi tutti i Paesi sono destinati ad essere ritardatari, i crediti per il 2030 non sono affatto sufficienti.

In totale, la condivisione degli sforzi sembra essere in meno di oltre 500 milioni di tonnellate di crediti di CO2 entro il 2030, a causa di paesi come la Germania. Mentre si prevede che il paese rimanga in linea, anche se a malapena, fino al 2025, per il 2030 si prevede un massiccio superamento di almeno 150 milioni di tonnellate.

