La disputa tedesca sulla cattura della CO2 si intensifica con la bozza del piano climatico 2040 dell’UE

L’imminente strategia di gestione del carbonio della Germania è stata ritardata dalle divisioni governative sulla cattura e stoccaggio del carbonio (CCS), ulteriormente esacerbate da una bozza di politica climatica dell’UE trapelata per il 2040 che promuove la controversa tecnologia.

La Commissione europea dovrebbe presentare un documento politico il 6 febbraio in cui delineerà la sua visione per la “gestione del carbonio industriale”, comprese tecnologie controverse come la CCS – dove la CO2 viene catturata con mezzi industriali e immagazzinata a lungo termine.

Nel frattempo, Berlino fatica a trovare un consenso governativo sulla propria strategia di gestione del carbonio. Durante tutto il periodo in cui il ministro dell’Economia verde Robert Habeck è stato in carica, la sua posizione pro-CCS ha suscitato preoccupazioni all’interno del governo e resistenze da parte del suo partito e dei gruppi ambientalisti.

L’obiettivo di Habeck è consentire lo stoccaggio sotterraneo di CO2 con la CCS, come passo verso la decarbonizzazione dell’industria pesante tedesca. Con questo obiettivo in mente, un’alleanza di sindacati, ONG e produttori ha sollecitato la pubblicazione “rapida” della strategia all’inizio di gennaio.

C’è molto da fare. Secondo un’analisi condotta dai ricercatori dell’Istituto per la ricerca sul clima di Potsdam, entro il 2045 la Germania potrebbe dover sequestrare e immagazzinare fino a 127 milioni di tonnellate di CO2 all’anno.

Ma i progressi sono stati lenti da quando è stato lanciato l’appello a gennaio.

Da allora, gruppi ambientalisti come Greenpeace e BUND si sono opposti alla CCS, contraddicendo la dichiarazione dell’alleanza e dividendo la posizione tradizionalmente unita delle ONG. “La CCS è soprattutto una cosa: figlia dell’industria del petrolio e del gas”, sostengono le due ONG. La tecnologia è iniziata come una foglia di fico per le major petrolifere per giustificare la continua espansione.

All’interno del partito di centrosinistra SPD e dei Verdi, i legislatori contrari al CCS sono stati soggetti a repressioni interne da parte della loro gerarchia e gli è stato detto di allinearsi alla posizione pro-CCS del governo.

A parte il dissenso interno alla coalizione di governo, rimangono due domande pragmatiche: dove dovrebbe essere immagazzinata la CO2 catturata e il governo dovrebbe promuovere la CCS applicata alle centrali elettriche a gas?

Lisa Badum, portavoce dei Verdi per la politica climatica, ha dichiarato ad Handelsblatt che la CO2 tedesca dovrebbe essere immagazzinata fuori dalla Germania, perché la piccola porzione del Mare del Nord è già utilizzata.

“Non penso che il territorio in cui sono ubicati gli impianti di stoccaggio sia decisivo”, ha detto, indicando i piani di Norvegia e Danimarca per immagazzinare la CO2 catturata nei pozzi di petrolio e gas esauriti.

Un’altra battaglia riguarda le emissioni del settore energetico.

Inizialmente, i Verdi prevedevano un sistema elettrico al 100% neutro dal punto di vista climatico entro il 2035, con nuove centrali elettriche a gas alimentate a idrogeno che fornissero supporto all’energia eolica e solare intermittente.

Tuttavia, la parte liberale della FDP e quella conservatrice della SPD hanno altre idee. Invece di costruire nuove centrali elettriche a idrogeno, perché non semplicemente dotare gli impianti di gas esistenti di CCS?

“Se si dovessero costruire nuove centrali elettriche in massa, queste dovrebbero essere quanto più rispettose possibile del clima”, afferma Michael Kruse, portavoce della politica energetica della FDP. “Ciò include anche l’uso della CCS, purché queste centrali elettriche non siano alimentate con idrogeno”, ha aggiunto.

Ciò è controverso per gli addetti ai lavori dell’SPD, che affermano che il sostegno a questo approccio è limitato e contraddice l’attuale politica del partito. “L’uso della CCS in relazione alla produzione e alla fornitura di energia fossile in Germania deve essere escluso”, si legge in un documento di partito del 2023.

Come sarà la prossima strategia europea per la gestione della CO2? La prossima strategia di gestione del carbonio della Commissione europea proporrà il sequestro di un massimo di 450 milioni di tonnellate di CO2 all’anno entro il 2050 e darà il via a un dibattito sul futuro del sistema di scambio …

La bozza di Bruxelles

Il dibattito tedesco è stato ulteriormente gettato nello scompiglio quando una proposta trapelata dalla Commissione europea per un obiettivo climatico per il 2040 ha riportato all’ordine del giorno l’uso della cattura del carbonio nel settore energetico.

Secondo la bozza del documento dell’UE, “le politiche dovrebbero garantire che qualsiasi rimanente combustione di combustibili fossili sia abbinata il più presto possibile alla cattura e allo stoccaggio del carbonio”.

Michael Bloss, un parlamentare verde europeo tedesco, ha affermato che questo approccio “dà essenzialmente il via libera al funzionamento perpetuo delle centrali elettriche a carbone e gas sporche”.

A Berlino i legislatori esprimono preoccupazioni simili. “Nell’UE, la CCS dovrebbe essere applicata anche alla produzione di energia fossile… Penso che sia qualcosa che alcuni nella stanza ritengono sbagliato”, ha affermato Robin Mesarosch, un deputato della SPD, in un evento di settore il 31 gennaio.

Leggi qui l’articolo originale.