La direttiva UE sugli immobili è in discussione a causa della proposta sul riscaldamento a idrogeno

Mentre i negoziati in seno al Parlamento europeo sulla direttiva sul rendimento energetico degli edifici si avviano verso la fase finale, le richieste politiche sul rispettivo sistema di riscaldamento sono al centro dell’attenzione.

Il riscaldamento degli edifici è uno dei principali fattori di consumo energetico in Europa, essendo responsabile di oltre un terzo della produzione di gas serra dell’UE.

La direttiva sugli edifici dell’UE è attualmente in fase di revisione nell’ambito degli sforzi per dimezzare le emissioni entro la fine di questo decennio e diventare neutrali dal punto di vista climatico entro il 2050.

Tuttavia, i negoziati sono politicamente delicati e i Paesi dell’UE hanno accettato un “fragile compromesso” solo in ottobre, che ha attirato critiche per la sua mancanza di ambizione e per aver sminuito la proposta iniziale della Commissione europea.

A dicembre, il capo negoziatore del Parlamento, l’irlandese Ciaran Cuffe, ha raggiunto un primo compromesso politico sulla direttiva sugli edifici tra i principali gruppi politici dell’Assemblea. A differenza della posizione concordata dai Paesi dell’UE, gli attivisti e gli esperti l’hanno descritta come “ambiziosa” sul clima.

Per bloccarla, Cuffe voleva che il voto sulla direttiva si tenesse all’Assemblea dell’UE entro la metà di gennaio.

Ma il voto è stato spostato al 9 febbraio nel tentativo di dare all’irlandese più tempo per raccogliere il sostegno politico all’accordo.

Al centro degli sforzi di Cuffe c’è stato il tentativo di corteggiare il Partito Popolare Europeo (PPE), la più grande fazione politica del Parlamento e uno dei più accesi critici della direttiva.

Lunedì (30 gennaio) sera, Cuffe incontrerà i suoi co-negoziatori degli altri partiti, tra cui il suo collega irlandese Sean Kelly, che rappresenta il PPE.

Le richieste di Kelly per l’incontro hanno già suscitato la preoccupazione di esperti e attivisti perché aprono la porta al controverso uso dell’idrogeno nel riscaldamento.

Nei nuovi edifici, “i sistemi di riscaldamento ibridi, le caldaie certificate per funzionare con combustibili rinnovabili (…) non saranno considerati sistemi di riscaldamento fossili”, si legge in una proposta di revisione dell’articolo 7 presentata dal PPE il 23 gennaio, secondo un documento visionato da EURACTIV.

Una linea simile è stata proposta per gli edifici esistenti, dove inizialmente la Commissione europea prevedeva che le ristrutturazioni avrebbero comportato il passaggio al riscaldamento ecologico – in gran parte con pompe di calore.

In pratica, la spinta del PPE potrebbe portare a continuare a utilizzare caldaie a gas a base fossile, che sono dannose per il clima, sulla base dell’incerta promessa di un futuro di riscaldamento a idrogeno o biogas. Qualcosa che nemmeno i Paesi dell’UE, per quanto poco ambiziosi, hanno scelto nella loro posizione negoziale.

Il riscaldamento a idrogeno, attraente per i politici a causa del cambiamento teoricamente ridotto per i consumatori, è visto con scetticismo dalla maggior parte degli esperti.

“Il riscaldamento a idrogeno è inefficiente e più costoso rispetto alle alternative come le pompe di calore, il teleriscaldamento e il solare termico”, sottolinea Jan Rosenow, direttore dei programmi europei presso il think-tank verde Regulatory Assistance Project (RAP).

Rosenow ha anche esaminato 32 studi indipendenti sul futuro del riscaldamento, nessuno dei quali raccomanda il riscaldamento a idrogeno.

I meriti del riscaldamento a idrogeno?

“Gli edifici sono un settore difficile su cui fare normative”, ricorda Matthieu Duc, consulente politico junior presso l’associazione dei produttori di riscaldamento European Heating Industry, che è fortemente influenzata dai maggiori produttori di apparecchi di riscaldamento di oggi: i produttori di caldaie a gas.

“Pertanto (…) gli apparecchi a idrogeno possono, a lungo termine, svolgere un ruolo importante”, spiega Duc.

Lo EHI è uno dei più accesi sostenitori del riscaldamento a idrogeno. “La Direttiva EPBD dovrebbe sostenere la sostituzione di apparecchi vecchi e inefficienti con alternative più efficienti, certificate per funzionare con energia rinnovabile, compreso l’idrogeno”, ha dichiarato.

La loro argomentazione vede la sostituzione di alcune caldaie esistenti con caldaie pronte a funzionare a idrogeno piuttosto che con pompe di calore più efficienti e funzionanti a elettricità.

Secondo l’ente di categoria, il riscaldamento delle case con l’idrogeno è “in linea con REPowerEU”, il piano dell’UE per ridurre la dipendenza del blocco dalla Russia quasi a zero nella seconda metà del decennio.

Cuffe, da parte sua, ha dichiarato a EURACTIV di essere impegnato a raggiungere un compromesso ambizioso sulla Direttiva EPBD.

“Io e il mio team ci siamo impegnati per ottenere un mandato ambizioso del Parlamento su questo dossier. Continuiamo a lavorare a stretto contatto con i negoziatori ombra per raggiungere questo obiettivo”, ha dichiarato a EURACTIV in un commento inviato via e-mail.

Ma mentre i negoziati minacciano di andare a rotoli, Cuffe potrebbe essere tentato di cedere terreno al PPE in cambio di un impegno più forte sugli standard minimi di prestazione energetica (MEPS).