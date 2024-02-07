La Commissione Ue fa marcia indietro sui tagli alle emissioni agricole

Nella sua tabella di marcia sul clima per il 2040, l’esecutivo dell’UE ha eliminato il riferimento alla possibilità per l’agricoltura di ridurre le emissioni non di CO2 di almeno il 30% in 25 anni, tra le proteste degli agricoltori contro le politiche verdi europee.

Il piano degli obiettivi climatici 2040 dell’UE, presentato dalla Commissione europea martedì (6 febbraio), afferma che anche l’agricoltura “può svolgere un ruolo nella transizione”, con un approccio ai sistemi alimentari meno ambizioso del previsto.

Una versione precedente del documento visionata da Euractiv affermava che “dovrebbe essere possibile ridurre le emissioni di gas serra [gas serra] diversi dalla CO2 nel settore agricolo di almeno il 30% nel 2040 rispetto al 2015, contribuendo così all’obiettivo climatico del 2040”.

La bozza del documento afferma inoltre che l’agricoltura è “uno dei settori chiave per ridurre le emissioni di gas serra” e indica l’allevamento come chiave per raggiungere questo obiettivo.

Tuttavia, la versione finale non include le speranze di riduzioni specifiche delle emissioni agricole, né fa riferimento all’allevamento o al ruolo centrale dell’agricoltura nella transizione verde.

Un altro cambiamento è l’eliminazione del riferimento a “diete più sane basate su un apporto proteico diversificato”.

Le modifiche sono “chiaramente un segnale che il presidente ha voluto dare per placare le proteste degli agricoltori e dire loro che sono ascoltate”, ha detto a Euractiv Simone Tagliapietra, membro senior del think tank Bruegel.

“Ma va sottolineato”, ha aggiunto Tagliapietra, “che nella valutazione d’impatto della Commissione non è prevista una diminuzione delle emissioni di CO2 nel settore agricolo entro il 2040, rispetto allo scenario Fit For 55”, in riferimento al piano dell’Ue per ridurre l’effetto serra emissioni di gas del 55% entro il 2030.

Gli agricoltori slovacchi sono pronti ad unirsi alle proteste e bollano la politica green dell'UE come "fanatismo verde" Gli agricoltori slovacchi sono pronti a unirsi alle loro controparti europee nelle proteste che hanno scosso molti Paesi dell’UE nelle ultime settimane, ha dichiarato la Camera dell’Agricoltura e dell’Alimentazione slovacca (SPPK), aggiungendo che la colpa è del “fanatismo verde” dell’UE.

La …

Continuano le proteste degli agricoltori

Gli agricoltori continuano a manifestarsi in diversi paesi dell’UE, e una delle loro principali preoccupazioni è l’onere economico e amministrativo dei requisiti di sostenibilità dell’UE. Mentre il movimento sta ora cambiando marcia, le parti interessate avvertono che sono in arrivo ulteriori azioni.

Sempre secondo Julia Bognar, responsabile del clima presso l’Istituto europeo per la politica ambientale (IEEP), “la decisione dell’ultimo minuto di annacquare le raccomandazioni della comunicazione per il settore agricolo potrebbe essere in parte dovuta alle recenti proteste”.

“Questo sembra essere un altro esempio della tendenza in corso a lasciare irrisolte le sfide ambientali in agricoltura”, ha affermato Bognar, aggiungendo che “è necessario un obiettivo settoriale per stabilire una chiara direzione di viaggio per l’intera catena agroalimentare”.

In un comunicato stampa, Marco Contiero, direttore delle politiche agricole dell’UE di Greenpeace, ha accusato la Commissione di “ignorare i pareri scientifici su come aiutare gli agricoltori ad abbandonare la sovrapproduzione di carne e latticini peggiora il cambiamento climatico”.

Altre modifiche al progetto

L’esecutivo dell’UE ha inoltre ritirato il riferimento all’applicazione del prezzo del carbonio all’agricoltura.

Sebbene la bozza del documento affermi che ciò “creerebbe opportunità commerciali per una catena del valore agroalimentare più sostenibile”, la raccomandazione finale della Commissione non menziona tale sistema per il settore agricolo.

Uno studio della Commissione del 2022 ha esaminato come un sistema di tariffazione del carbonio simile al sistema di scambio di quote di emissioni (ETS) dell’UE funzionerebbe per il settore agricolo, con diverse modalità di applicazione del principio “chi inquina paga” in agricoltura.

Leggi qui l’articolo originale.