La Commissione fa marcia indietro sullo stop alla soia per i biocarburanti

Gli ambientalisti hanno accusato la Commissione europea di voler fare marcia indietro sulla decisione del Parlamento europeo di vietare la soia nella produzione di biocarburanti, nel timore che l’UE possa incorrere in ricorsi presso l’Organizzazione mondiale del commercio.

Diverse importanti ONG sostengono che l’esecutivo dell’UE stia lavorando contro il divieto della soia come materia prima per i biocarburanti, che è parte della posizione del Parlamento europeo nei negoziati relativi alla revisione della legge europea sulle rinnovabili.

Secondo le ONG, la Commissione teme che un divieto sulla soia possa avere un effetto simile alla decisione dell’UE di eliminare gradualmente l’uso dell’olio di palma come materia prima entro il 2030.

Quest’ultima, infatti, ha suscitato l’indignazione dei Paesi asiatici che avevano investito nella produzione di questa materia prima, con la Malesia e l’Indonesia, che hanno denunciato l’UE presso l’Organizzazione mondiale del commercio (OMC) per pratiche commerciali sleali.

L’Argentina, che esporta biodiesel a base di soia in Europa, si dice allarmata dal dibattito dell’UE sull’inserimento della soia nella lista nera. Le ONG sostengono inoltre che la Commissione europea teme che le restrizioni possano danneggiare i negoziati sull’accordo di libero scambio UE-Mercosur.

In una nota del gruppo di lavoro sull’energia del Consiglio trapelata a febbraio e visionata da EURACTIV, si legge che la Commissione “ha sottolineato che se la soglia di cui all’art. 26 verrà modificata, dovrà essere fatto su basi scientifiche, altrimenti c’è il rischio che si verifichino altri casi in sede di OMC”.

La nota aggiunge che la Commissione sta consultando i propri legali sulle implicazioni di una tale eliminazione graduale.

Sostegno alla posizione del Parlamento europeo

In una lettera inviata il 1° marzo, le ONG hanno chiesto alla Commissione europea di confermare il proprio sostegno alla “eliminazione immediata” di palma e soia nei biocarburanti.

“Ci sono abbastanza dati scientifici a sostegno dell’immediata eliminazione di palma e soia, per il clima, la biodiversità e la sicurezza alimentare. L’UE non può permettersi di eludere importanti decisioni ambientali solo per evitare potenziali controversie commerciali”, si legge nella lettera.

La lettera è stata firmata da ONG ambientaliste come Oxfam, WWF e Transport & Environment.

Nel settembre 2022, il Parlamento europeo ha votato per abbassare la soglia di elevato cambiamento indiretto dell’uso del suolo (IULC). Si tratta di una misura dell’impatto sulla deforestazione delle colture utilizzate nei biocarburanti, in particolare nei Paesi in via di sviluppo.

Il passaggio dal 10% al 7,9% è appena sufficiente perché che la soia, che ha un punteggio ILUC dell’8%, superi la soglia e venga quindi eliminata come materia prima per i biocarburanti.

I legislatori del Parlamento vogliono inoltre anticipare l’inizio della data di eliminazione graduale dell’olio di palma e della soia, attualmente fissata al 2030, all’entrata in vigore della direttiva.

Il voto del Parlamento europeo sulla legge sulle energie rinnovabili non è vincolante, ma definisce la posizione del Parlamento nei negoziati con il Consiglio e la Commissione europea per finalizzare la legge nei prossimi mesi.

Timori per il commercio

Alla domanda di EURACTIV se i timori di controversie commerciali con Paesi terzi influenzino l’approccio dell’UE ai biocarburanti, la Commissione europea ha risposto che è guidata dalla scienza.

“Le regole dell’OMC vietano giustamente politiche discriminatorie nei confronti dei Paesi terzi. Tuttavia, in generale, ciò non impedisce all’UE di adottare misure per proteggere l’ambiente basate su criteri oggettivi e scientificamente dimostrati, ha dichiarato un funzionario dell’UE a EURACTIV.

Secondo le regole dell’UE, la classificazione ILUC assegnata alle materie prime non è dettata dai legislatori, ma fissata in un “atto delegato”, attraverso una procedura accelerata volta ad aggiornare questioni tecniche o scientifiche in evoluzione. Una volta che la Commissione propone aggiornamenti alla legislazione utilizzando atti delegati, Parlamento e Consiglio possono accettare o respingere le modifiche, ma non possono proporre ulteriori emendamenti.

“La metodologia per identificare i biocarburanti ad alto rischio ILUC è definita in un atto delegato adottato dalla Commissione nel marzo 2019. La metodologia si basa su criteri oggettivi in linea con gli obblighi dell’OMC”, ha dichiarato il funzionario dell’UE.

Il funzionario dell’UE ha aggiunto che la Commissione rivede costantemente i dati di base sulla classificazione ILUC delle materie prime per garantire che l’identificazione delle colture problematiche sia “basata su dati scientifici aggiornati”.

Sostegno all’atto delegato

L’associazione di categoria European Biodiesel Board (EBB) si è chiesta perché la soglia ILUC possa essere messa in discussione dai politici del Parlamento europeo.

“La categorizzazione delle materie prime ad alto rischio ILUC dovrebbe avvenire nel quadro dell’atto delegato. Il processo legislativo [della Direttiva sulle energie rinnovabili] non è la sede modificare i criteri stessi”, ha dichiarato a EURACTIV Andre Paula Santos, direttore degli affari pubblici dell’EBB.

“L’atto delegato è destinato a essere rivisto in futuro. La Commissione europea dovrebbe fare questa valutazione e stabilire se la soia debba essere (o meno) aggiunta all’elenco delle materie prime ad alto rischio ILUC”, ha proseguito.

Santos ha anche criticato la spinta del Parlamento a vietare immediatamente le materie prime ad alto rischio ILUC, sostenendo che la data del 2030, concordata solo pochi anni fa, offre stabilità e prevedibilità al mercato.

Leggi qui l’articolo originale in inglese.