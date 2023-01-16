Il vicepresidente della Commissione Ue Timmermans difende la nomina del petroliere a capo della COP28

Anche se Sultan Ahmed Al Jaber è l’amministratore delegato della compagnia petrolifera nazionale degli Emirati Arabi Uniti, è “estremamente adatto a guidarci verso una COP di successo” grazie al suo coinvolgimento nelle energie rinnovabili, ha dichiarato a EURACTIV il vicepresidente della Commissione Ue e commissario per il clima Frans Timmermans.

In un’intervista esclusiva, Timmermans ha dichiarato di aver avuto molti incontri con Al Jaber e che “il presidente entrante è nella posizione ideale per svolgere un ruolo guida in questa enorme transizione”.

“Credo che la gente si stia concentrando troppo sul suo ruolo di amministratore delegato di una compagnia petrolifera”, ha dichiarato a EURACTIV in occasione dell’assemblea dell’Agenzia Internazionale per le Energie Rinnovabili (IRENA) ad Abu Dhabi.

“Dovrebbero guardare a ciò che ha fatto negli ultimi anni. Ha guidato l’iniziativa per portare l’industria del petrolio e del gas in un mondo sostenibile”, ha spiegato.

Gli Emirati Arabi Uniti ospiteranno la COP28 alla fine dell’anno e hanno scelto Sultan Ahmed Al Jaber per dirigere la conferenza. Al Jaber è il ministro dell’industria e delle tecnologie avanzate del Paese, nonché presidente dell’azienda di energie rinnovabili Masdar e amministratore delegato della National Oil Company di Abu Dhabi.

I suoi legami con l’industria petrolifera hanno portato gli attivisti a criticare la sua nomina.

“Greenpeace è profondamente allarmata per la nomina di un amministratore delegato di una compagnia petrolifera alla guida dei negoziati globali sul clima”, ha dichiarato Tracy Carty, esperta di politica climatica globale di Greenpeace International.

“Questo crea un pericoloso precedente, mettendo a rischio la credibilità degli Emirati Arabi Uniti e la fiducia che è stata riposta in loro dalle Nazioni Unite per conto delle persone, delle generazioni attuali e future. La COP28 deve concludersi con un impegno senza compromessi per una giusta eliminazione di tutti i combustibili fossili: carbone, petrolio e gas”, ha aggiunto.

Nel frattempo, Tasneem Essop, direttore esecutivo di Climate Action Network International, ha affermato che Al Jaber deve dimettersi dalla carica di amministratore delegato di ADNOC o “ciò equivarrà a una vera e propria cattura dei colloqui sul clima delle Nazioni Unite da parte di una compagnia petrolifera nazionale e dei suoi lobbisti associati ai combustibili fossili”.

Timmermans ha detto di comprendere che gli attivisti possano essere presi alla sprovvista da questa scelta, ma ha chiesto loro di “soffermarsi un attimo a guardare il suo curriculum”.

“Vedrete che si tratta di un uomo da prendere sul serio e che ha tutte le carte in regola per accompagnarci verso una COP28 di successo”, ha dichiarato a EURACTIV.

Oltre a essere amministratore delegato di una compagnia petrolifera, Al Jaber è presidente di Masdar, la “società di punta per le energie rinnovabili” di Abu Dhabi, fondata nel 2006.

Secondo il sito web dell’azienda, è una delle società di energia rinnovabile in più rapida crescita a livello globale e opera in oltre 40 Paesi. Nel 2021 ha ampliato il suo portafoglio di energia pulita del 40%, raggiungendo una capacità totale di 15 gigawatt, che secondo l’azienda può mitigare 19,5 milioni di tonnellate di emissioni di anidride carbonica all’anno.

Entro il 2030, l’azienda punta ad avere 100 gigawatt nel suo portafoglio e a produrre un milione di tonnellate di idrogeno verde.

Parlando alla cerimonia di apertura dell’assemblea dell’IRENA, sabato, Al Jaber ha detto ai delegati che c’è molto lavoro da fare per colmare il divario tra ambizioni e realtà e, in questo sforzo, “nessun settore offre un potenziale così grande come quello delle energie rinnovabili”.

“Nei prossimi sette anni, dovremo più che triplicare la capacità di energia rinnovabile a livello mondiale. Il mondo deve muoversi molto, molto più velocemente di prima”, ha aggiunto.

Nell’ambito della presidenza della COP28, gli Emirati Arabi Uniti stanno lavorando “mano nella mano” con l’IRENA e “proporranno soluzioni trasformative che sono basate sulla scienza e sui fatti, sostenute dalla politica e appoggiate dalle imprese e dall’industria”.

“In breve, non lasceremo nulla di intentato nel perseguire un progresso climatico inclusivo”, ha aggiunto.

Gli Emirati Arabi Uniti hanno la quarta maggiore impronta di carbonio pro capite al mondo, dopo Qatar, Bahrein e Kuwait. Nel 2019, sono stati il settimo produttore di petrolio al mondo, con ricavi da esportazione che hanno raggiunto i 70 miliardi di dollari.

Anche il Climate Action Tracker valuta l’azione verde del Paese come “altamente insufficiente”. Sebbene il Paese abbia aggiornato il suo obiettivo nell’ambito dell’Accordo di Parigi alla COP27, “sta anche pianificando un aumento significativo della produzione e del consumo di combustibili fossili, che non è coerente con la limitazione del riscaldamento a 1,5°C”, secondo l’analisi.

Parlando con i giornalisti alla conferenza IRENA, l’amministratore del Programma delle Nazioni Unite per lo Sviluppo (UNDP), Achim Steiner, ha dichiarato: “Vorrei dire a coloro che criticano, ad esempio, gli Emirati Arabi Uniti [di] studiare la storia economica degli Emirati Arabi Uniti negli ultimi 20 anni”.

Secondo Steiner, ogni Paese che costruisce la propria economia attorno al petrolio, al gas o al carbone “sta mettendo a serio rischio il proprio futuro”, perché “non c’è alcun dubbio su tutti i segnali che si possono leggere in materia di politica, economia e politica energetica, che ci stiamo dirigendo verso un mondo decarbonizzato”.

Timmermans ha ribadito che il mondo si sta allontanando dalla struttura economica e sociale dominata dai combustibili fossili.

“Sarebbe ideale se persone come [Al Jaber] potessero portare i loro colleghi dell’industria petrolifera e del gas nella stessa direzione, in termini di comprensione del fatto che anche questo settore deve incorporare nuove realtà nel proprio modo di operare”, ha dichiarato Timmermans.

Gli Emirati Arabi Uniti non hanno risposto alla richiesta di commento di EURACTIV sulle critiche alla nomina di Al Jaber.