Il ripristino della biodiversità al centro del dibattito sulla tassonomia della finanza verde dell’UE

La Commissione europea dovrebbe pubblicare un aggiornamento della sua tassonomia della finanza sostenibile martedì (13 giugno), ponendo le basi per una resa dei conti con gli attivisti dei verdi sui progetti di ripristino della biodiversità destinati a compensare il danno ambientale causato dall’attività umana.

A seguito di una consultazione pubblica avvenuta in aprile, l’esecutivo dell’UE dovrebbe proporre nuovi criteri di vaglio tecnico per i quattro obiettivi rimanenti della tassonomia: acqua, economia circolare, prevenzione dell’inquinamento e biodiversità.

La tassonomia della finanza sostenibile dell’UE classifica le attività economiche lungo una serie di sei obiettivi verdi, con il principio che dovrebbero dare un “contributo sostanziale” ad almeno uno e non danneggiarne nessuno.

Una prima serie di criteri relativi all’energia e alle tecnologie di mitigazione dei cambiamenti climatici ha portato a uno scontro di alto profilo con Francia e Germania sull’inclusione dell’energia nucleare e del gas, con Bruxelles che alla fine ha accettato di includere entrambi come “attività di transizione” a condizione che soddisfino criteri rigorosi .

Il gruppo di esperti sul clima E3G ha elogiato i criteri proposti dalla Commissione sulla riduzione del rischio di disastri, affermando che “le soluzioni basate sulla natura per la prevenzione del rischio di inondazioni e siccità” nonché i nuovi criteri di adattamento per il riscaldamento globale “dovrebbero essere particolarmente buoni”.

Tuttavia, ha anche evidenziato criteri mancanti in settori come l’agricoltura, la pesca, la chimica e il tessile come motivi di preoccupazione, affermando che si tratta di “attività ad alto impatto e ad alto rischio” che dovrebbero seguire criteri più ambiziosi rispetto al semplice business as usual, E3G disse.

Nel frattempo, i criteri dell’economia circolare per settori come l’edilizia o la produzione di plastica sono considerati troppo deboli per “essere considerati un contributo significativo agli obiettivi climatici e ambientali” dell’Unione europea, ha aggiunto E3G.

I progetti di compensazione legati alla protezione della biodiversità

Ma la più grande preoccupazione per gli ambientalisti è l’inclusione di schemi di compensazione nelle attività economiche legate alla protezione della biodiversità e al ripristino della natura.

Le compensazioni della biodiversità sono azioni di conservazione della natura progettate per compensare l’inevitabile impatto sulla biodiversità causato dai progetti, secondo l’Unione internazionale per la conservazione della natura (IUCN) . I progetti tipici comportano la protezione delle foreste minacciate o il ripristino delle zone umide, per ottenere No Net Loss (NNL) e preferibilmente un Net Gain (NG) di biodiversità, afferma IUCN.

“Per definizione, la compensazione è un gioco a somma zero, quindi non può rappresentare un contributo sostanziale necessario per entrare nella tassonomia”, afferma Sébastien Godinot, economista dell’Ufficio per le politiche europee del WWF che faceva parte del gruppo di esperti di tassonomia della Commissione.

Inoltre, Godinot afferma che l’introduzione della compensazione della biodiversità nella tassonomia sarebbe “incoerente” quando le compensazioni del carbonio non fossero incluse nei round precedenti.

“Questo è un punto essenziale per noi”, ha detto Godinot a EURACTIV, aggiungendo: “Spero che la Commissione sarà sensibile alle nostre argomentazioni”.

Le preoccupazioni dell’ONG sono esplicitate in un documento presentato dai gruppi della società civile alla Commissione europea nell’ambito del processo di consultazione pubblica.

La compensazione, per definizione, compensa solo i danni ambientali prodotti altrove “e quindi non può rappresentare un contributo sostanziale” agli obiettivi ambientali dell’UE, sostengono le organizzazioni non governative nel documento.

Di conseguenza, “la Commissione dovrebbe escludere le compensazioni della biodiversità” dalla tassonomia della finanza verde dell’UE, sostengono, affermando che le regole proposte per la compensazione della biodiversità “non sono basate sulla scienza”.

Due anni fa, le ONG hanno sospeso la loro partecipazione a un gruppo consultivo di esperti della Commissione europea sulla finanza sostenibile per protestare contro quelli che consideravano criteri deboli e “non scientifici” per la bioenergia e la silvicoltura nella tassonomia della finanza verde dell’UE.

Gli attivisti hanno anche citato in giudizio la Commissione europea per aver incluso il gas e il nucleare nell’elenco della tassonomia delle tecnologie di mitigazione del cambiamento climatico.

