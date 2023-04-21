Il Parlamento UE adotta una storica legge anti-deforestazione

Il Parlamento europeo ha votato mercoledì (19 aprile) a favore di un regolamento storico per garantire che i prodotti venduti nell’UE non provengano da terreni deforestati o degradati.

Il regolamento si applica a materie prime come animali da macello, cacao, caffè, olio di palma, gomma, soia e legno e prodotti finali come il cuoio, il cioccolato, il carbone di legna e la carta stampata, realizzati con queste materie prime.

Il sostegno in Parlamento è stato quasi unanime e la nuova legge è stata adottata con 552 voti a favore, 44 contrari e 43 astensioni.

“È un risultato molto forte”, ha dichiarato Christophe Hansen, eurodeputato lussemburghese del Partito Popolare Europeo (PPE) di centro-destra, che è stato relatore del Parlamento sulla proposta di regolamento.

“Non vogliamo più essere complici di questa deforestazione globale che avviene un po’ in Europa ma soprattutto in altre parti del mondo”, ha dichiarato dopo il voto.

Secondo il WWF, l’UE è il secondo motore della deforestazione dopo la Cina. Nel 2017 è stata responsabile del 16% della deforestazione associata al commercio internazionale.

Per affrontare questo problema, nel novembre 2021 la Commissione europea aveva presentato una bozza di regolamento per imporre alle aziende dell’UE l’obbligo di “due diligence”, per monitorare le loro catene di approvvigionamento e accertare che i loro prodotti non siano legati alla deforestazione.

Chi dovesse violare le regole potrebbe vedersi sospendere le licenze di commercializzazione dell’UE, con operatori e commercianti che rischiano potenziali multe e la confisca delle merci e dei ricavi.

Il Parlamento ha adottato la sua posizione nel settembre dello scorso anno e a dicembre è stato trovato un compromesso con i Paesi dell’UE durante i cosiddetti colloqui a tre con la Commissione europea.

“Il risultato dei dialoghi a tre del 6 dicembre è una legge di cui tutti possiamo essere orgogliosi”, ha dichiarato Stella Kyriakides, commissaria europea per la salute e la sicurezza alimentare, durante il dibattito in plenaria di lunedì (17 aprile). “È un regolamento pionieristico e sono convinta che contribuirà in modo decisivo ad affrontare la deforestazione e il degrado delle foreste a livello globale”, ha dichiarato.

Secondo Kyriakides, il nuovo regolamento dimostra che l’UE è “pronta a prendere l’iniziativa” nella lotta globale contro il cambiamento climatico e la perdita di biodiversità, inviando un segnale forte alle altre grandi economie.

Vittoria “storica”, ma rimangono delle lacune

I gruppi ambientalisti sono d’accordo. In una dichiarazione, Global Witness ha salutato la nuova legge come storica, affermando che offre “un raggio di speranza tanto necessario per le foreste del mondo”.

“La legge dell’UE sulla deforestazione è uno dei più grandi passi avanti compiuti finora nella lotta per la protezione delle foreste del mondo”, ha dichiarato Michael Rice di ClientEarth, definendo il regolamento dell’UE un “nuovo standard d’oro” nella legislazione ambientale.

Secondo Rice, la sfida consiste ora nell’attuare le nuove norme a livello nazionale per garantire che “la forza della legge non vada persa nella pratica”.

Alcune ONG hanno anche sottolineato le lacune che devono essere colmate. Greenpeace, ad esempio, ha espresso preoccupazione per il fatto che il regolamento non imponga obblighi alle istituzioni finanziarie e non copre alcuni ecosistemi come le savane e le zone umide.

Sebbene la nuova legge dell’UE sia un “primo grande passo” per la protezione della natura, “il disboscamento di zone umide, praterie e altri ecosistemi di valore inestimabile per l’espansione agricola deve cessare, così come il finanziamento da parte delle banche europee di progetti che distruggono la natura”, ha dichiarato Sini Eräjää, responsabile delle campagne forestali di Greenpeace UE.

Due diligence

La nuova legge richiederà alle aziende che importano prodotti nell’UE di rilasciare una cosiddetta dichiarazione di “due diligence”, che confermi che i prodotti non provengono da terreni deforestati o che hanno portato al degrado delle foreste.

Il documento dovrà includere informazioni quali la quantità e la geolocalizzazione di tutti gli appezzamenti di terreno in cui sono stati prodotti i prodotti, a partire dal 31 dicembre 2020.

La legge richiede anche di verificare che questi prodotti siano conformi alle norme del Paese di produzione, compreso il rispetto dei diritti delle popolazioni indigene che vivono nell’area.

Per gestire il rischio di non conformità, le aziende dovranno nominare un responsabile del tema, mentre un’autorità specificamente designata, da nominare in ogni Stato membro dell’UE, sarà incaricata di verificare le dichiarazioni e i processi di due diligence di aziende e commercianti.

I Paesi esportatori saranno classificati come a basso, standard o alto rischio in termini di deforestazione.

I prodotti provenienti da Paesi a basso rischio saranno soggetti a una procedura di due diligence semplificata. La percentuale di controlli sugli operatori verrà effettuata in base al livello di rischio del Paese: 9% per i Paesi ad alto rischio, 3% per quelli a rischio standard e 1% per quelli a basso rischio.

Se un’azienda risulta non conforme, i prodotti possono essere confiscati e all’azienda può essere negato l’accesso al mercato dell’UE. Possono anche essere comminate ammende, il cui massimo corrisponde al 4% del fatturato annuo totale nell’UE.

Tuttavia, ha riconosciuto Hansen, “lo strumento non è perfetto”.

Per questo motivo, sono previste tre clausole di revisione. La prima avrà luogo dopo un anno, quando la Commissione valuterà se il campo di applicazione del regolamento debba essere esteso dalle foreste alle “foreste e altri terreni boschivi”.

Dopo due anni, l’UE valuterà se estenderlo anche alle merci e se ampliare la protezione ad altri ecosistemi naturali, come le praterie, le torbiere e le zone umide.

Inoltre, si valuterà come regolamentare le istituzioni finanziarie europee per evitare che contribuiscano alla distruzione delle foreste. È prevista un’ulteriore revisione dopo cinque anni.

Prima di entrare in vigore, il testo dovrà essere approvato dal Consiglio dell’Unione Europea che rappresenta i 27 Stati membri. La legge entrerà in vigore poco dopo la sua adozione, ma si applicherà alle grandi e medie imprese solo 18 mesi dopo, e 24 mesi dopo alle piccole e micro imprese.

Le sfide

La nuova legge comporta anche delle sfide di attuazione, ha avvertito Hansen.

In primo luogo, gli Stati membri dell’UE dovranno far fronte all’onere amministrativo di effettuare ispezioni e ai requisiti burocratici che il regolamento imporrà alle piccole imprese, soprattutto per quanto riguarda la geolocalizzazione.

“È necessario risalire al prodotto fino al campo in cui è stato prodotto”, ha spiegato Hansen.

“E questo comporta una sfida, perché spesso i prodotti vengono raccolti in una cooperativa e poi trasportati a un grande commerciante che li spedisce su un’enorme nave transatlantica”.

Ma anche se la tracciabilità sarà difficile, “non è impossibile”, ha aggiunto Hansen.

Un’altra grande sfida è quella di permettere a ogni produttore di conformarsi al regolamento. A tal fine, la Commissione dovrà istituire un sistema per aiutare i piccoli agricoltori, fornendo loro assistenza tecnica e finanziaria per essere in grado di soddisfare i requisiti, ha affermato Hansen.

“Altrimenti cosa farebbero? Probabilmente consegnerebbero a qualcuno che non ha le stesse aspettative”, ha avvertito.

Leggi l’articolo originale qui.