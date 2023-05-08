Il Parlamento europeo diviso sul problema dei rifiuti da imballaggio

I parlamentari europei sono divisi sul modo migliore per affrontare il crescente problema dei rifiuti da imballaggio in Europa, con alcuni che sostengono il riutilizzo e altri il riciclo del materiale impiegato.

I membri della commissione per l’Ambiente del Parlamento si sono riuniti giovedì (4 maggio) per discutere la bozza di regolamento dell’UE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio (PPWR), che mira a ridurre i rifiuti e garantire che tutti gli imballaggi siano riutilizzabili o riciclabili entro il 2030.

Tuttavia, mentre tutti i deputati concordano sulla necessità di ridurre l’impatto ambientale degli imballaggi, sono divisi su come raggiungere questo obiettivo.

“Dobbiamo passare da questo approccio monouso, verso un approccio circolare e utilizzando tutto ciò che è disponibile a nostra disposizione: prevenzione, riutilizzo, riciclaggio e così via”, ha affermato Frédérique Ries, eurodeputata centrista belga del Movimento riformatore (parte del gruppo Renew) relatrice del dossier.

Tuttavia, ha evidenziato “diverse posizioni difese” dall’Alleanza progressista dei socialisti e dei democratici (S&D) e dai Verdi, rispetto al Partito popolare europeo (Ppe) e ai Conservatori e riformisti europei (ECR) di destra.

Diversi problemi stanno causando questo divario, tra cui l’eventuale necessità di un obiettivo di riutilizzo per gli imballaggi di alimenti e bevande da asporto e il ruolo che gli imballaggi a base di carta svolgeranno nella sostituzione della plastica.

Cancellati gli obiettivi per il riutilizzo degli imballaggi per il cibo da asporto

Uno dei principali cambiamenti introdotti da Ries nei suoi emendamenti al regolamento è stata l’eliminazione degli obiettivi per gli imballaggi riutilizzabili per l’asporto nel settore alimentare e l’aggiunta dell’obbligo per ristoranti e caffetterie di accettare contenitori portati dai clienti.

“Penso che dovremmo modificare gli obblighi per l’imballaggio di cibi e bevande da asporto perché è difficile sapere quanto saranno efficaci queste regole. Dobbiamo guardare a ciò in modo più efficace”, ha affermato Ries.

L’europarlamentare belga ha dichiarato ai colleghi deputati che durante i suoi incontri con le parti interessate sono state sollevate una serie di domande sugli obiettivi di riutilizzo.

“Abbiamo questo costante desiderio di rafforzare le nostre ambizioni ambientali su tutta una serie di punti, ma ascoltiamo anche i tanti settori che si sono espressi all’interno di un settore divenuto fragile a causa della crisi”, ha spiegato.

La mossa è stata sostenuta dal parlamentare europeo del PPE Massimiliano Salini, che ha citato la preoccupazione che gli obiettivi di riutilizzo possano portare a un “effetto contrario” in cui la legge sugli imballaggi aumenterebbe l’uso di plastica invece di ridurre i rifiuti.

Nel frattempo, gli eurodeputati di sinistra, compresi i relatori Verdi e di S&D sulla proposta, sostengono il mantenimento dell’obiettivo di riutilizzo presentato dalla Commissione europea.

“La creazione di sistemi di riutilizzo efficaci per gli imballaggi da asporto non solo ridurrebbe i rifiuti, ma stimolerebbe anche un’innovazione positiva e sostenibile”, ha affermato Grace O’Sullivan dei Verdi, sottolineando che ci sono già aziende che lavorano su sistemi di riutilizzo.

“Nel 2019 nell’UE sono state consumate oltre 16 miliardi di unità di ciotole da asporto e contenitori per alimenti e lo scenario migliore per questo imballaggio monouso è che viene riciclato, il che non è l’ideale (perché) la maggior parte finisce nei rifiuti misti”, ha aggiunto.

Anche la Commissione europea ha espresso preoccupazione per la rimozione degli obiettivi di riutilizzo. L’esecutivo dell’UE è “pienamente consapevole delle critiche” sul riutilizzo, ma ha difeso l’obiettivo come “un contributo importante” per affrontare la produzione di rifiuti, ha affermato Aurel Ciobanu-Dordea, direttore per l’economia circolare presso il dipartimento dell’ambiente della Commissione.

“Lasciamo alla sapienza dei componenti di questa commissione parlamentare e più in generale di quest’Aula decidere quale sia la migliore soluzione applicabile al cibo e alle bevande da asporto, ma vi esortiamo a pensare che cancellando gli obiettivi non fornirà le necessarie ambizioni ambientali”, ha dichiarato Ciobanu-Dordea ai parlamentari.

Il Parlamento UE taglia gli obiettivi di riutilizzo del cibo da asporto dalla bozza di legge sui rifiuti da imballaggio Gli obiettivi di riutilizzo degli imballaggi nel settore della ristorazione sono stati cancellati dal Parlamento europeo incaricato di negoziare una nuova legge sui rifiuti da imballaggio, secondo una serie di emendamenti visionati da EURACTIV. La bozza presentata dalla legislatrice di …

Carta contro plastica

Nel dibattito sugli imballaggi i parlamentari europei hanno discusso sulla preferenza della carta come materiale riciclabile rispetto alla plastica di fronte alle richieste dei ristoratori di imballaggi riutilizzabili.

Gli eurodeputati di Svezia e Finlandia, Paesi in cui ha sede una fiorente industria forestale, hanno risolutamente preso la difesa della carta nella discussione.

“Pensare che possiamo rimuovere tutta la plastica fossile in una volta quando ne abbiamo così tanta nella società, penso che sia molto ingenuo”, ha detto Emma Wiesner, eurodeputata svedese del gruppo politico centrista Renew Europe.

Secondo la Wiesner, le alternative come la plastica e la carta a base biologica dovrebbero essere “apprezzate”.

Nel frattempo, il parlamentare del PPE Peter Liese ha suggerito che la carta e la plastica dovrebbero essere trattate separatamente perché uno degli obiettivi dell’UE è ridurre l’uso della plastica.

“Non credo abbia senso [per loro essere trattati allo stesso modo]. Ci sono persone in giro che pianificano fabbriche di carta a emissioni zero e la carta è ancora un materiale sostenibile”, ha affermato.

Tuttavia, il parlamentare di Renew Pascal Canfin ha messo in guardia contro l’eccessivo affidamento sulla carta.

“Se sostituiamo tutta la plastica con la carta dove possiamo – beh, ci sarà un problema con le foreste. A un certo punto non è solo una questione di riciclabilità, è anche una questione di volume. Dobbiamo ridurre [gli sprechi] e cominceremo con l’imballaggio inutile,” ha dichiarato l’eurodeputato.

I parlamentari europei, riuniti a partire da oggi nella plenaria di Strasburgo, hanno tempo fino a mercoledì (10 maggio) per presentare emendamenti. La commissione per l’Ambiente del Parlamento voterà quindi il progetto di legge a settembre prima del voto in plenaria a ottobre.