I piani dell’Europa per l’idrogeno verde mettono a rischio i Paesi africani

I piani europei per lo sviluppo dell’idrogeno verde hanno dato il via a una corsa tra i Paesi in via di sviluppo, in particolare in Africa, per diventare i primi fornitori dell’UE, mettendo a rischio il fabbisogno energetico delle popolazioni africane.

L’Unione europea sta guardando all’idrogeno prodotto con energia rinnovabile – noto come “idrogeno verde” – come un modo conveniente per ridurre le emissioni, specialmente in settori difficili da decarbonizzare ad esempio l’aviazione e il trasporto terrestre pesante.

Mentre l’industria europea è agli inizi, le speranze di raggiungere obiettivi a breve termine si basano in gran parte sulla produzione di questo vettore energetico all’estero. I Paesi, in particolare nell’Africa settentrionale e sub-sahariana, sono stati attratti dalle opportunità del settore per investimenti e nuovi posti di lavoro, hanno riferito gli analisti a Climate Home News.

Tuttavia, gli esperti avvertono che l’entusiasmo mostrato da questi Paesi nasconde rischi significativi. Gli incentivi incorporati nei regolamenti dell’UE significano che il massiccio aumento delle esportazioni di idrogeno verde potrebbe assorbire la maggior parte dell’elettricità rinnovabile nei Paesi in via di sviluppo, a spese delle popolazioni locali.

Questo sarebbe un problema per Paesi come la Namibia – uno dei partner chiave dell’UE per l’idrogeno – dove poco più della metà della popolazione ha accesso all’elettricità.

Per Godrje Rustomjee, analista presso l’African Climate Foundation, i Paesi devono trovare il giusto compromesso tra esigenze interne e potenziale di esportazione.

In caso contrario, osserva l’analista, il rischio è che l’idrogeno verde si trasformi in “un altro progetto neocoloniale”.

“Esiste una reale possibilità che i Paesi stranieri entrino con investimenti diretti, ma tutti i benefici e il valore aggiunto finiscono per essere estratti e dirottati in Europa”.

Marta Lovisolo, analista per il settore dell’idrogeno presso Bellona (organizzazione indipendente con sede a Oslo che si occupa della sfida rappresentata dai cambiamenti climatici), ​​afferma che il rischio che i Paesi in via di sviluppo dirottino le proprie risorse energetiche verso la produzione per l’esportazione è “estremamente alto”.

“L’idrogeno verde è qualcosa che l’Europa desidera disperatamente e i Paesi in via di sviluppo potrebbero potenzialmente produrre in serie per un mercato redditizio”, afferma l’analista. “Come è accaduto con i combustibili fossili, i Paesi sembrano pronti a puntare tutto sul diventare esportatori senza avere le necessarie tutele”.

Scommettere in grande sull’idrogeno

Nonostante sia oggi una fonte energetica quasi inesistente, l’idrogeno verde è diventato una pietra miliare dei piani di decarbonizzazione dell’Europa.

L’idrogeno verde viene prodotto principalmente attraverso l’elettrolisi, un processo che separa l’acqua in idrogeno e ossigeno, utilizzando l’elettricità generata da fonti rinnovabili.

L’UE ha fissato l’obiettivo di raggiungere una produzione interna annua di 10 milioni di tonnellate di idrogeno rinnovabile entro il 2030 e di importare la stessa quantità. Tuttavia, raggiungere questo obiettivo è particolarmente arduo, considerando che lo scorso anno la capacità di produzione mondiale di idrogeno verde è stata di sole 109.000 tonnellate, una frazione di ciò che l’UE vuole produrre e importare.

Attualmente, la maggior parte dell’idrogeno viene prodotta utilizzando combustibili fossili, il cosiddetto “idrogeno marrone”. Circa tre quarti deriva dal gas metano e un quarto dal carbone. L’idrogeno verde è più costoso da produrre e rappresenta meno dell’1% della produzione globale totale a livello globale.

Per raggiungere i suoi obiettivi, l’UE sta investendo miliardi di euro nel settore. Oltre agli investimenti per lo sviluppo della capacità interna, i fondi vengono impegnati per le partnership con i futuri Paesi esportatori.

L’UE ha firmato accordi con una serie di Paesi tra cui l’Egitto, il Kazakistan, il Marocco e la Namibia. Le partnership sono presentate come vantaggiose per entrambe le parti.

Idrogeno, alcuni Paesi Ue temono la dipendenza dalle importazioni L’Ue è storicamente un grande importatore di energia, con la maggioranza del suo petrolio e gas proveniente da Russia e Medio Oriente. Oggi, con l’Europa che cerca di decarbonizzare il settore energetico, alcuni Paesi temono che possa aumentare la dipendenza …

Il principio dell’addizionalità stabilito dall’UE

La Commissione europea ha anche recentemente definito le norme sull’idrogeno rinnovabile. Tra le varie disposizioni, figura anche un criterio per lo sviluppo dell’elettricità rinnovabile chiamato “addizionalità”.

In base a tale principio, in futuro, i produttori di idrogeno dovranno assicurarsi che solo la nuova capacità di generazione di elettricità rinnovabile (fonti addizionali) venga utilizzata per la produzione di idrogeno verde. Il criterio mira a garantire che la produzione di idrogeno non tolga energia rinnovabile esistente dalla rete, aumentando potenzialmente la dipendenza dai combustibili fossili altrove.

L’addizionalità può essere ottenuta collegando direttamente un parco solare o eolico a un impianto di produzione di idrogeno o tramite accordi di acquisto con generatori di energia pulita.

I deputati europei hanno incluso una clausola graduale per accelerare il settore con la speranza di raggiungere i suoi obiettivi entro il 2030. Qualsiasi impianto di idrogeno verde che avvii la produzione prima del 2028 sarà esentato dalle regole di addizionalità per i successivi dieci anni, fino al 2038.

In questo contesto, i progetti sviluppati prima di tale data potranno utilizzare la capacità già installata, ad esempio prelevando energia pulita direttamente dalla rete.

Gli analisti affermano che le regole hanno scatenato una corsa tra le nazioni esportatrici per rispettare la scadenza del 2028. La Namibia, ad esempio, spera di iniziare a esportare idrogeno verde già nel 2026, anche se gli esperti ritengono che ciò sarà molto difficile da raggiungere.

Idrogeno un rischio per il fabbisogno interno dei Paesi africani

Maria Pastukhova, consulente politico senior del think thank sul cambiamento climatico E3G, afferma che le regole consentono ai progetti sull’idrogeno di “cannibalizzare” l’infrastruttura locale esistente ai fini della produzione per l’esportazione.

“Per molti Paesi, specialmente in Africa, questa energia è necessaria a livello domestico, dove le reti devono essere decarbonizzate o dove la popolazione non ha accesso all’elettricità”, ha dichiarato.

Solo il 56% dei namibiani ha avuto accesso all’elettricità nel 2022. La nazione ha importato il 60-70% della sua domanda di elettricità, la maggior parte proveniente da fonti fossili.

La nazione dell’Africa meridionale, in particolare, sta accelerando i suoi piani per diventare il primo hub di esportazione di idrogeno verde dell’Africa, ma deve affrontare un contesto di alta disoccupazione e diseguaglianze tra le più ampie al mondo, secondo la Banca Mondiale.

Per la Namibia l’idrogeno è un “motore di crescita”

Il presidente della Namibia, Hage Geingob, vede l’idrogeno verde come un “motore di crescita” che renderà il Paese un’economia industrializzata e creerà un gran numero di posti di lavoro.

“Grazie ai nostri sforzi nazionali sull’idrogeno verde, la Namibia rimane ben posizionata per diventare un importante fornitore di energia pulita e verde per il mondo”, ha affermato Geingob nel suo intervento alla Cop27 organizzata lo scorso novembre a Sharm el Sheikh, in Egitto.

Nel 2021 il governo della Namibia ha iniziato a presentare la sua proposta ai leader europei, attirandoli con la promessa di fornire fino a tre milioni di tonnellate di idrogeno rinnovabile ogni anno.

La Germania è stata la prima a rispondere alle chiamate di Windhoek e ha rapidamente collaborato con la sua ex colonia. Una joint venture privata tedesca sta ora lavorando con il governo della Namibia per sviluppare un progetto di idrogeno verde da 9,4 miliardi di dollari. L’enorme infrastruttura dovrebbe occupare 4.000 km2 di terreno (circa quattro volte la città di Berlino) all’interno del Parco Nazionale Tsau Khaeb.

Il suo obiettivo è iniziare la produzione di idrogeno entro la fine del 2026.

Energia, l'Ue progetta un accordo sull'idrogeno con la Namibia L’Unione europea sta progettando un accordo con la Namibia per sostenere il nascente settore dell’idrogeno verde del Paese e incrementare le proprie importazioni di questo combustibile, hanno dichiarato funzionari dell’Ue e della Namibia, mentre i Paesi europei lavorano per ridurre …

I fondi necessari per l’idrogeno

Seguendo l’esempio di Berlino, lo scorso novembre a margine della Cop27 la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen e il presidente della Namibia hanno firmato un memorandum d’intesa (MoU) sull’idrogeno rinnovabile.

L’accordo mira a facilitare “la produzione e l’esportazione di idrogeno rinnovabile”, offrendo alla Namibia “la possibilità di raggiungere i propri obiettivi di sicurezza energetica e decarbonizzazione”.

Anche la Banca europea per gli investimenti (BEI) si è impegnata a concedere alla Namibia un prestito fino a 500 milioni di euro per finanziare investimenti in idrogeno verde ed energie rinnovabili. Il presidente della BEI Werner Hoyer ha affermato che “lo sviluppo di un’economia dell’idrogeno verde avvicinerà la Namibia e l’Europa, come partner”.

Analogo memorandum d’intesa è stato firmato sempre a margine della Cop27 tra Unione europea ed Egitto. La partnership mira a “contribuire ai piani futuri dell’UE per l’importazione di idrogeno rinnovabile”, accelerando al contempo “la transizione e la decarbonizzazione del settore energetico egiziano”.

L’accordo non contiene ancora alcun impegno vincolante, ma prevede di incoraggiare gli investimenti in infrastrutture e un più facile accesso alle opzioni di finanziamento.

Dopo aver annunciato l’accordo lo scorso novembre, il vicepresidente della Commissione europea e commissario europeo per il Clima Frans Timmermans ha affermato che l’Egitto è “nella posizione ideale” per trasportare idrogeno verde in Europa. Timmermans ha aggiunto che l’Egitto è benedetto con “un potenziale illimitato per l’energia solare ed eolica”, che va oltre il fabbisogno elettrico locale e, quindi, può essere utilizzato anche per la produzione di idrogeno verde.

Nonostante questo potenziale, il settore energetico del Paese è ancora ampiamente dominato dai combustibili fossili, con solo il 6% circa dell’offerta proveniente da fonti rinnovabili.

In merito, Marta Lovisolo osserva che gli accordi sono “pieni di belle parole, ma privi di tutele legali” per evitare che gli interessi europei vengano prima di tutto.

L’analista dell’organizzazione norvegese Bellona aggiunge che i Paesi in via di sviluppo sono particolarmente attratti perché l’Unione europea si è detta intenzionata a sovvenzionare i costosi programmi necessari per la produzione di idrogeno verde.

Altri fondi in arrivo

Bruxelles sta lavorando a un regime di sovvenzioni per abbassare i prezzi dell’idrogeno per gli acquirenti. I premi verdi coprirebbero il divario di costo tra l’idrogeno rinnovabile prodotto all’estero e i combustibili fossili che verrebbero sostituiti dall’impiego del vettore energetico.

Il green premium per raggiungere gli obiettivi 2030 per l’idrogeno potrebbe arrivare fino a 115 miliardi di euro in totale.

Per Godrje Rustomjee dell’African Climate Foundation, gli incentivi finanziari sono semplicemente troppo consistenti per essere ignorati dai Paesi in via di sviluppo. “Da un lato potrebbero utilizzare le rinnovabili solo per il consumo interno, ma questo potrebbe avere un alto costo”, osserva l’analista, “dall’altro, la natura di questi accordi di esportazione ha il potenziale di raddoppiare l’economia di un singolo Paese”.

La chiave, sostiene Rustomjee, sta nel trovare il giusto compromesso e nell’assicurare salvaguardie negli accordi con i ricchi Paesi importatori.

Secondo l’analista le clausole di salvaguardia dovrebbero riguardare le forniture di elettricità al mercato locale e incentivi, come la localizzazione della produzione nel Paese.

Questo articolo è originariamente apparso su Climate Home News ed è qui riprodotto per gentile concessione.