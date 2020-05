I giganti del business chiedono una ripresa economica “green”

“I governi giocano un ruolo fondamentale per il raggiungimento di questo obiettivo, ma non possono guidare una trasformazione socio-economica sistemica da soli. Per affrontare le crisi interconnesse, bisogna lavorare insieme come comunità internazionale per raggiungere gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile e l’Accordo di Parigi”, ha dichiarato Lila Karbassi, capo dei programmi del Global Compact delle Nazioni Unite, e membro del consiglio di amministrazione di SBTi.

