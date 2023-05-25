Gli eurodeputati della commissione Agri respingono la legge sul ripristino della natura

I deputati del Parlamento europeo della commissione Agricoltura (Agri) hanno approvato un parere sulla legge europea per il ripristino della natura che respinge l’intera proposta. La decisione lascerebbe di fatto la commissione Agri “senza voce in capitolo” nella bozza finale.

Martedì (23 maggio), la maggioranza dei legislatori dell’UE in seno alla commissione Agri ha votato a favore di un parere non vincolante per respingere la proposta di legge dell’esecutivo dell’Unione europea per il ripristino della natura, guidata dalla relatrice del PPE Anne Sander, di centro-destra, con il sostegno dei gruppi liberali di Renew e dei gruppi di estrema destra.

La Commissione europea ha presentato la legge sul ripristino della natura nel giugno 2022, introducendo per la prima volta obiettivi giuridicamente vincolanti per ripristinare i terreni degradati e invertire la perdita di biodiversità.

Il piano prevede anche un budget di 100 miliardi di euro per gli Stati membri dell’UE per ripristinare la natura in agricoltura, nelle foreste, negli oceani e nelle aree urbane.

Il progetto di legge è stato oggetto di accesi dibattiti tra gli eurodeputati fin dalla sua proposta.

Nonostante la commissione Ambiente (ENVI) del Parlamento europeo sia responsabile del dossier, quella di martedì è stata la prima di una serie di votazioni che potrebbero far fallire la proposta e riportarla sul tavolo della Commissione.

Mercoledì, la commissione per la Pesca (PECH) ha seguito l’esempio respingendo completamente la proposta della Commissione, mentre il voto della commissione ENVI è previsto per il 15 giugno e il voto finale in plenaria è atteso per luglio.

“Si spera che questo sia un passo avanti e spero che nelle altre commissioni, e poi in plenaria, saremo in grado di definire una posizione molto forte da parte del Parlamento”, ha dichiarato Sander dopo il voto.

L’eurodeputata di centro-destra ha accusato l’esecutivo dell’UE di essere “sordo” alle loro denunce, aggiungendo che “una volta per tutte la Commissione ci ascolterà davvero e potremo iniziare a discutere”.

Eurodeputato liberale Canfin: se il Green Deal si sgretola, la responsabilità è del PPE La “crociata” contro gli elementi agricoli del Green Deal da parte del Partito popolare europeo (PPE), di centrodestra rischia, di sconvolgere l’equilibrio della consolidata maggioranza europeista. Lo ha dichiarato l’eurodeputato liberale Pascal Canfin (Renew Europe), che ha sollecitato la presidente …

Sinistra “senza voce”

Tuttavia, per l’eurodeputata socialista Clara Aguilera, il rifiuto avrà l’effetto opposto.

“Lasciare la commissione AGRI senza voce non sembra la cosa più conveniente da fare”, ha dichiarato a EURACTIV.

Secondo Aguilera, votando contro la proposta, gli eurodeputati del settore agricolo rinunciano anche alla possibilità di “combattere” introducendo i propri emendamenti e partecipando alla stesura della legge.

La parlamentare europea ha aggiunto che, pur non essendo favorevole alla proposta della Commissione, “tutto può essere modificato e migliorato, ed è per questo che abbiamo votato contro la bocciatura”.

Il Green Deal bloccato dal PPE rende dubbio l'impiego dell'editing genetico Un funzionario della Commissione ha dichiarato a EURACTIV che Bruxelles potrebbe riconsiderare la presentazione della sua prossima proposta sull’editing genico se il Parlamento europeo respingerà i piani per ridurre il rischio e l’uso dei pesticidi. I commenti giungono a seguito della …

La posizione di Renew sarà decisiva

In vista del voto della commissione ENVI, previsto per il 15 giugno, che deciderà se la proposta sarà votata in sessione plenaria, Aguilera ha affermato che “assomiglierà molto” al voto della commissione AGRI.

La differenza potrebbe risiedere nella “posizione omogenea, o meno, di Renew”, ha commentato.

Allo stesso modo, Pascal Canfin, membro di Renew e presidente della commissione ENVI, ha dichiarato che, pur condividendo “preoccupazioni” con il PPE, Renew è “il gruppo che farà davvero la differenza”.

Canfin ha riconosciuto le “discussioni interne” sui testi in corso, come la legge sul ripristino della natura, e ha detto che “le posizioni che si avvicinano a quelle dei negoziatori del PPE […] possono portarci verso la convergenza”.

Da parte sua, il collega di partito Dacian Cioloș, membro della commissione AGRI e sostituto della commissione ENVI, ha criticato la disponibilità della Commissione a negoziare che arriva “all’undicesima ora”.

“Sarebbe stato molto meglio se si fosse andati avanti per mesi”, chiedendo “coerenza nelle proposte” e di “tenere conto che le risorse naturali sono anche strumenti di produzione per gli agricoltori”.

D’altro canto, l’eurodeputato dei Verdi Thomas Waitz ha etichettato il voto come una continuazione del “percorso distruttivo” del PPE e ha affermato che “respingere la proposta sarebbe una politica assolutamente irresponsabile”.

Scienza contro “ricatto”

Nel frattempo, una coalizione di ONG ha accusato il comitato AGRI di chiudere un occhio sui problemi degli agricoltori, ignorando le crescenti prove scientifiche che dimostrano come, a lungo termine, la sicurezza alimentare dipenda dal ripristino della natura e degli ecosistemi naturali.

“In un momento in cui l’Italia è devastata dalle inondazioni e la Spagna è colpita da gravi siccità, questa negazione di ciò che sta accadendo in Europa è inaccettabile”, ha dichiarato Sabien Leemans, senior policy officer per la biodiversità del WWF European Policy Office.

Sergiy Moroz, responsabile delle politiche per l’acqua e la biodiversità presso l’Ufficio europeo per l’ambiente, ha aggiunto che “ora spetta ai loro colleghi della commissione Ambiente votare per un’ambiziosa legge sul ripristino della natura, che possa aiutarci a riportare e migliorare gli ecosistemi come nostri migliori alleati per affrontare sia la crisi della biodiversità che quella del clima”.

Da parte sua l’organizzazione degli agricoltori Copa-Cogeca ha celebrato il risultato, affermando che la commissione AGRI “non ha ceduto al ricatto della Commissione” respingendo la proposta.

“Una buona legge sul ripristino della natura non può essere concepita senza il chiaro impegno degli agricoltori”, aggiunge la dichiarazione, chiedendo alla Commissione di “tornare al tavolo da disegno e di essere finalmente realistica e razionale”.

[A cura di Natasha Foote/Nathalie Weatherald]

Leggi qui l’articolo originale.