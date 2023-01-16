A Davos, gli attivisti mettono in guardia dall’inazione climatica e il greenwashing

Mentre i dirigenti del settore petrolifero e del gas si confrontano con i leader governativi a Davos questa settimana, gli attivisti hanno espresso preoccupazione per il rischio di greenwashing e di ulteriori ritardi nell’azione per il clima.

Più di 50 capi di Stato, organizzazioni internazionali e dirigenti d’azienda si riuniscono questa settimana nella località alpina svizzera di Davos per l’incontro del 2023 del World Economic Forum (Forum economico mondiale).

Il tema della conferenza di quest’anno è “Cooperazione in un mondo frammentato”, un riferimento alle molteplici crisi e tensioni geopolitiche che attualmente scuotono il mondo, mentre la guerra della Russia in Ucraina entra nel suo secondo anno.

Le discussioni sul programma sono fortemente legate al cambiamento climatico, ma gli attivisti temono che il greenwashing sia al centro della scena, mentre gli amministratori delegati delle compagnie petrolifere e del gas si confrontano con i leader globali.

“Davos è ovviamente dominato da un gruppo di persone ricche”, ha dichiarato l’attivista ugandese per il clima Vanessa Nakate, parlando con i giornalisti mercoledì (11 gennaio).

“Gli amministratori delegati di petrolio e gas sono invitati al forum per fare greenwashing delle loro attività. Non è difficile essere cinici sulle prospettive di giustizia climatica dopo aver trascorso una settimana lì”, ha aggiunto.

Secondo una ricerca pubblicata la scorsa settimana sulla rivista Science, la major petrolifera statunitense ExxonMobil ha pubblicamente sminuito il cambiamento climatico per decenni, nonostante le prove fornite dai suoi stessi scienziati che avevano fatto previsioni accurate sul riscaldamento globale già dalla fine degli anni Settanta.

Gli attivisti della campagna, tra cui Nakate e l’attivista svedese per il clima Greta Thunberg, si recheranno in Svizzera nei prossimi giorni per portare una lettera di “cessazione e desistenza” agli amministratori delegati del settore petrolifero e del gas, chiedendo loro di fermare qualsiasi nuovo progetto petrolifero e del gas.

“Se non agite immediatamente, sappiate che i cittadini di tutto il mondo prenderanno in considerazione la possibilità di intraprendere qualsiasi azione legale per ritenervi responsabili. E continueremo a protestare nelle strade in gran numero”, si legge nella lettera indirizzata agli amministratori delegati dei combustibili fossili.

Doppio discorso

Gli attivisti aumenteranno anche la pressione sulle nazioni ricche affinché aumentino i finanziamenti per il clima ai Paesi in via di sviluppo. L’anno scorso è stato raggiunto un accordo “storico” per l’istituzione di un fondo per le perdite e i danni al vertice sul clima COP27 e l’iniziativa di Bridgetown, che mira a riformare l’infrastruttura finanziaria globale per affrontare il cambiamento climatico.

“Queste decisioni dimostrano che è stata accettata la necessità di un grande sostegno finanziario per i Paesi vulnerabili, dato l’aggravarsi della crisi climatica”, ha osservato Nakate, aggiungendo che, nonostante le buone intenzioni, il divario nei finanziamenti per il clima è ancora notevole.

Nell’Unione Europea, l’impegno per la decarbonizzazione è stato messo in discussione dalla crisi energetica, che ha portato a una maggiore dipendenza dai combustibili fossili per sostituire il gas russo.

Per questo motivo, il prossimo incontro di Davos sarà caratterizzato da “doppi discorsi” e “messaggi contrastanti” da parte dei dirigenti aziendali, ha dichiarato Desiree Fixler, presidente dell’iniziativa no-profit VentureESG.

Ci saranno “dichiarazioni del tipo: siamo ancora impegnati a raggiungere l’obiettivo delle zero emissioni nette, ma dobbiamo gestire questa transizione e tenere conto dell’accelerazione del costo della vita, quindi dobbiamo continuare a investire nei combustibili fossili”, ha detto Fixler.

“Non me la bevo”, ha aggiunto, sottolineando che non è possibile conciliare l’impegno di zero emissioni nette e allo stesso tempo investire in nuovi progetti di combustibili fossili.

Secondo Rachel Kyte, accademica britannica e preside della Fletcher School della Tufts University, la colpa non è solo dei leader aziendali.

“Ho la sensazione che i leader aziendali sentano la pressione da tutte le parti”, ha dichiarato Kyte, aggiungendo che i leader aziendali con buone intenzioni sono frustrati perché l’azione del governo è lenta nel dare certezza normativa, costringendo a “inventare volontariamente le regole man mano”.

Nel complesso, Kyte ha dichiarato di non aspettarsi che da Davos esca qualcosa di significativo.

Il rapporto del WEF sui rischi globali si concentra sul cambiamento climatico

Il cambiamento climatico è la principale sfida a lungo termine per l’economia globale, ma i governi non sono pronti ad affrontarla, ha dichiarato il World Economic Forum nel suo rapporto annuale sui rischi globali pubblicato mercoledì (11 gennaio).

Nei prossimi due anni, la classifica dei rischi globali è dominata dalla crisi del costo della vita. Ma se si guarda al prossimo decennio, il fallimento dell’azione climatica occupa il primo posto, con sei rischi ambientali che figurano tra i primi dieci.

Tra questi, i più pressanti sono l’incapacità di mitigare i cambiamenti climatici, l’incapacità di attuare una strategia efficace di adattamento ai cambiamenti climatici e il crescente verificarsi di disastri naturali causati dal riscaldamento globale.

La mancanza di progressi nell’azione per il clima ha messo in luce la divergenza tra ciò che è scientificamente necessario per raggiungere le emissioni nette zero e ciò che è politicamente fattibile, ha affermato lo studio.

L’attuale crisi del costo della vita farà sì che nei prossimi due anni le risorse del settore pubblico e privato vengano sottratte agli sforzi per il clima, con un ruolo ancora sottovalutato degli ecosistemi naturali nell’economia globale.

“La perdita di natura e il cambiamento climatico sono intrinsecamente collegati: un fallimento in una sfera si ripercuoterà a cascata sull’altra”, si legge nel rapporto. Senza un cambiamento significativo, l’interazione tra gli impatti del riscaldamento globale, la perdita di biodiversità, la sicurezza alimentare e il consumo di risorse naturali si accelererà, avverte il rapporto.

[A cura di Frédéric Simon]