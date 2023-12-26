Interesse nazionale o interesse elettorale?

Giorgia Meloni ama ripetere di perseguire solo l’interesse nazionale. Ma l’interesse elettorale sembra essere la sua vera bussola.

Le elezioni europee si svolgono con un sistema proporzionale e le preferenze, e ogni forza politica cerca di differenziarsi dalle altre e di estendere la propria area di consenso. Non può dunque esserci unità nella maggioranza, né nell’opposizione. In quest’ottica Fratelli d’Italia ha scelto da tempo la sua linea: propaganda e narrazione nazionalista e anti-UE accompagnata da un certo pragmatismo negoziale sui vari dossier. Ma Salvini cerca di scavalcarli a destra nel nazionalismo anti-europeo ed è pronto ad andare allo scontro con l’UE, come ai tempi del Conte 1, infischiandosene del pragmatismo, di cui il primo portavoce sarebbe Giorgetti, il Ministro dell’Economia leghista, imposto da Meloni a Salvini.

Il video-messaggio di Giorgia Meloni alla kermesse di Vox, partito post-franchista spagnolo, alleato di Fratelli d'Italia nel quadro dei Conservatori e riformisti europei (ECR), ha suscitato molte polemiche in Italia.

Questa dinamica ha portato la premier a rimangiarsi quanto detto per oltre un anno: la ratifica della riforma del Meccanismo Europeo di Stabilità (MES) era legata alla riforma del Patto di stabilità e crescita, nel quadro di una “logica a pacchetto”. Così il giorno dopo l’accordo sul Patto, la maggioranza ha bocciato la ratifica della riforma del MES. Senza che il governo abbia avuto il coraggio – o la dignità – di prendere posizione. Si è rimesso al Parlamento, mentre utilizza decreti e voti di fiducia su tutto il resto e a ogni piè sospinto. E senza che la premier o un ministro fossero presenti sui banchi del governo in aula. Solo Giorgetti si è poi rammaricato della bocciatura, a cose fatte. E meno male che Meloni ripete come un mantra che lei “ci mette la faccia”.

Il dibattito italiano sul Meccanismo Europeo di Stabilità (MES) negli anni, così come quello sulla sua riforma e ora sulla nostra mancata ratifica di quella riforma è sempre stato ideologico, privo di ancoraggi con la realtà.

Peraltro, l’accordo sulla riforma del MES, avvenne durante il Conte 1 e fu firmato durante il Conte 2. Con la consueta coerenza Conte e il M5S hanno votato contro la ratifica. Perché anche per loro la propaganda elettorale conta più dell’interesse del Paese. E la responsabilità è qualcosa di cui ci si può far carico, in parte e con difficoltà, solo quando si è al governo, non certo dall’opposizione.

Non si può chiedere solidarietà all’Europa sui migranti, sul nostro enorme debito pubblico, sui fondi per rilanciare il Paese dopo la pandemia e poi essere l’unico Paese dell’eurozona che non ratifica la riforma del MES, che serve ad avanzare verso l’unione bancaria, che sarebbe una delle cose che l’Italia proclama di volere, o in alcuni casi di vedere come condizione per la ratifica. Il tutto mentre alcuni membri del Governo chiedono una diversa riforma del MES, fingendo di non capire che se salta quella concordata, certo non si aprirà il cantiere per una nuova.

L’Italia è fragile. È esposta sul piano geopolitico, ha un alto debito pubblico, una pubblica amministrazione poco efficiente che fatica a mettere a terra gli investimenti resi possibili dai finanziamenti europei (fondi strutturali e Next Generation EU), una giustizia lenta che scoraggia gli investimenti, una bassa produttività, e corporazioni capaci di bloccare ogni riforma pro concorrenza – balneari e tassisti sono gli ultimi esempi. Nel 2024 l’Italia dovrà emettere 415 miliardi di debito tra rinnovo di vecchi titoli e nuove emissioni, con tassi più alti che in passato. Il rating del nostro debito pubblico è al livello minimo per essere considerato “investimento” e non “spazzatura”. Senza la BCE e l’euro, senza il mercato unico, senza il Next Generation EU, saremmo senza speranza.

Nella scorsa legislatura sembrava che le forze politiche avessero compreso che l’UE è lo scudo che protegge l’Italia, o, se preferite, che l’interessa nazionale strutturale è il rafforzamento dell’integrazione europea, come ricordato spesso dal Presidente Mattarella. L’Italia è il maggior beneficiario di SURE, del Next Generation EU, degli acquisti di debito pubblico della BCE. Prima era stata il secondo maggior beneficiario del Piano Juncker (il Fondo Europeo per gli Investimenti Strategici). L’unico governo dichiaratamente anti-UE della Repubblica, il Conte 1, provocò una massiccia fuga di capitali e un drastico impoverimento del Paese. Tanto che la legislatura finì con il governo Draghi, fondato su europeismo e atlantismo, e i più alti tassi di crescita da decenni.

La scorsa legislatura sembrava aver fatto capire a tutti che non si può governare l'Italia contro l'Europa. La scelta della maggioranza di bocciare la ratifica della riforma del MES riporta in auge tale illusione nazionalista.

Raramente l’intesse elettorale coincide con quello nazionale. E quasi sempre la retorica nazionalista produce solo danni all’Italia. Perché l’Europa non è un nemico da combattere, ma l’unico livello di governo in cui agli europei sia possibile elaborare le strategie e trovare le risorse per affrontare le grandi sfide, da quelle geopolitiche a quella climatica, dalla transizione ecologica a quella digitale.