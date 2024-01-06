I leader di partito italiani trufferanno i cittadini alle elezioni europee?

Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, non esclude di candidarsi alle elezioni europee. E lo stesso gli altri leader politici italiani, magari come capilista in tutte le 5 circoscrizioni, al fine di fare il pieno di preferenze individuali e di rafforzarsi all’interno dei propri partiti o coalizioni. Una simile scelta sarebbe una vera e propria truffa nei confronti degli italiani.

Nessuno dei leader politici italiani è effettivamente interessato a diventare parlamentare europeo, cioè a svolgere il ruolo per il quale chiederebbe il voto e la preferenza individuale. A differenza del Parlamento italiano, che definisce la sua agenda di settimana in settimana, il Parlamento europeo ha un’agenda annuale, in cui sono previsti i tempi per le riunioni dei gruppi politici (per trovare un accordo interno sui vari dossier), delle commissioni permanenti (in cui si svolge la maggior parte del lavoro legislativo) e delle plenarie. In pratica mentre spesso i parlamentari italiani stanno a Roma da martedì a giovedì, un parlamentare europeo deve stare a Bruxelles e Strasburgo 4-5 giorni a settimana per 39 settimane all’anno. Nessun leader di partito – che ha bisogno di realizzare iniziative su tutto il territorio e di fare campagna elettorale in modo quasi permanente per elezioni locali, regionali, nazionali, europee (c’è sempre un’elezione imminente e cruciale in Italia) – potrebbe farlo.

Candidarsi significa quindi prendere in giro gli italiani. Dire loro che il loro voto e la loro preferenza non vale nulla. Che i leader politici preferiscono infatti il sistema elettorale italiano in cui conta l’ordine di lista scelto da loro, e non il voto dei cittadini, per determinare chi verrà eletto. Sarebbe un atto di disprezzo verso gli elettori italiani. Ed anche verso l’Unione Europea e il Parlamento europeo. Infatti le elezioni europee sono delle elezioni politiche a livello europeo, che determinano la maggioranza nel Parlamento europeo. Questa è fondamentale da due punti di vista.

In primo luogo perché il Parlamento europeo ha un ruolo centrale nel processo legislativo europeo, che assegna alla Commissione il compito di predisporre le proposte legislativo, che poi devono essere approvate dal Parlamento europeo, che rappresenta i cittadini dell’UE, e dal Consiglio dell’UE, che rappresenta gli Stati membri. E mentre in Italia il governo può imporsi sul Parlamento chiedendo un voto di fiducia, ciò non è previsto a livello europeo. Quindi il Parlamento europeo incide davvero sui processi legislativi europei, da cui discende la maggior parte delle norme giuridiche attuali. Gli standard ambientali e il Green Deal, le regole del mercato unico e della concorrenza, la riforma del mercato dell’energia, la regolamentazione dell’intelligenza artificiale, la tassazione delle multinazionali, ecc. sono solo alcuni dei grandi dossier legislativi su cui quale sia la maggioranza del Parlamento europeo incide profondamente.

Inoltre, così come le elezioni nazionali determinano la maggioranza di governo, allo stesso modo le elezioni europee. Infatti, iIl loro risultato influenza in modo determinante la scelta del prossimo Presidente della Commissione europea, cioè dell’embrione di un governo federale europeo. I partiti europei si presentano alle elezioni con un programma e un/a candidato/a alla presidenza della commissione – il cosiddetto spitzenkandidat. Questo perché è il Parlamento europeo ad eleggere a maggioranza assoluta il Presidente della Commissione europea, su proposta del Consiglio Europeo, che riunisce i Capi di Stato e di governo degli Stati membri, che deve tenere conto dei risultati delle elezioni europee.

Le elezioni europee si svolgono con un sistema proporzionale, per cui è praticamente impossibile che un partito europeo da solo raggiunga la maggioranza. Le specifiche del sistema elettorale sono poi definite a livello nazionale, non avendo gli Stati membri approvato le proposte del Parlamento europeo per una legge elettorale uniforme a livello europeo e inclusiva di una circoscrizione transnazionale, cioè con un gruppo di parlamentari europei votati da tutti i votanti dell’Unione. Nel 2014 i partiti europei hanno presentato dei candidati alla presidenza della Commissione moderati – rispetto ai loro partiti – e dunque accettabili dagli altri partiti, con l’intesa che il candidato del partito di maggioranza relativa sarebbe stato appoggiato dagli altri. Così Juncker, il candidato del Partito Popolare Europeo, fu proposto dal Consiglio europeo ed eletto dal Parlamento. Nel 2019 il PPE candidò Weber, dell’ala più a destra del partito, e non accettabile da parte dei socialisti. Questo portò il Consiglio Europeo a proporre un’altra popolare tedesca, più moderata, Ursula von der Leyen, che fu eletta dal Parlamento. Nei primi mesi del 2024 si terranno i congressi dei partiti europei e sapremo chi saranno i candidati dei partiti europei alla presidenza della Commissione. Più saranno accettabili anche dagli altri partiti, più chances avranno di diventare effettivamente Presidente se il loro partito arriverà primo alle elezioni.

Se i leader di partito si candideranno alle elezioni europee dunque trufferanno gli italiani, chiedendo il voto per un ruolo che non ricopriranno. Inoltre, calpesteranno l’idea stessa di democrazia europea, trattando le elezioni europee alla stregua di un mero test nazionale, invece che come delle elezioni cruciali per determinare gli equilibri politici del Parlamento europeo e dell’Unione.