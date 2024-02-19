Ursula von der Leyen annuncia la sua ricandidatura alla guida della Commissione UE

La presidente uscente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, ha annunciato ufficialmente che sarà il candidato di punta (spitzenkandidat) dell’Unione Cristiano-Democratica (CDU) alle elezioni europee che si terranno il prossimo giugno. Von der Leyen ha dato l’annuncio lunedì al termine della riunione del Consiglio federale della CDU a Berlino.

La presidente uscente dell’esecutivo UE dovrà essere formalmente nominata come candidato principale del PPE e ciò avverrà con una votazione al congresso elettorale del gruppo di centrodestra europeo che si terrà a Bucarest, in Romania, il 6-7 marzo.

“Oggi prendo una decisione consapevole e ponderata: voglio candidarmi per un secondo mandato”, ha annunciato von der Leyen durante la conferenza stampa a Berlino.

“Dobbiamo difenderci dalle divisioni interne ed esterne. Sono certa che abbiamo la forza per farlo, e questo è il compito che mi sono prefissata”, ha spiegato.

“Il mondo oggi è completamente diverso rispetto a quello del 2019. Ne abbiamo passate tante insieme negli ultimi cinque anni e penso che si possa dire che abbiamo realizzato più di quanto potessimo mai immaginare”, ha dichiarato von der Leyen.

“In questi cinque anni è cresciuta non solo la mia passione per l’Europa, ma ovviamente anche la mia esperienza su quanto questa Europa può ottenere per i suoi cittadini”, ha affermato la presidente della Commissione UE che nel suo intervento ha ricordato che gli eventi che ha dovuto affrontare l’esecutivo UE durante il suo mandato, dalla pandemia di Covid-19 alla guerra in Ucraina.

“Quando l’OMS dichiarò il COVID una pandemia globale, fu un momento terribile. Abbiamo dovuto intraprendere strade completamente nuove, ma il risultato è che abbiamo sconfitto il virus insieme, l’abbiamo superato con forze unite, abbiamo tenuto insieme il mercato interno”, ha ricordato von der Leyen. “E siamo usciti da questa grave crisi più forti come comunità”, ha aggiunto la presidente uscente dell’esecutivo europeo, ricordando l’operato della Commissione tramite il Green Deal e il Next Generation EU.

“Insieme abbiamo affrontato la più grande crisi energetica degli ultimi 40 anni e, cosa altrettanto importante, abbiamo allo stesso tempo ampliato enormemente la nostra indipendenza energetica”, ha affermato von der Leyen, secondo cui c’è ancora “molto lavoro da fare” per adattare la competitività europeo alle nuove condizioni dell’economia globale.

Meloni e von der Leyen camminano sul filo del rasoio in vista delle elezioni europee La presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen si è recata nuovamente l’Italia questo fine settimana per il vertice Italia-Africa, poche settimane dopo il suo viaggio a Forlì, in Emilia-Romagna, colpita dall’alluvione, insieme al primo ministro italiano Giorgia Meloni.

Gli …

“Dobbiamo raggiungere gli obiettivi climatici con l’economia. Dobbiamo sfruttare le opportunità offerte dall’intelligenza artificiale e combinarle con i principi dell’economia sociale di mercato”, ha aggiunto, sottolineando la necessità di “fare progressi nella digitalizzazione. Ciò aiuta anche a mantenere la burocrazia snella”.

Inoltre, von der Leyen ha sottolineato la necessità di attuare il nuovo “Patto sulla migrazione” e rafforzare insieme “l’Europa alle sue frontiere esterne”.

Inoltre, “dobbiamo espandere la capacità di difesa dell’Europa. E penso soprattutto alla base industriale”, ha precisato.