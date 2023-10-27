Un’Europa più integrata per rispondere alle sfide del futuro

Si è svolta presso la Scuola Sant’Anna di Pisa la tavola rotonda “Quale politica europea per l’Italia?” organizzata dal Movimento Federalista Europeo (MFE) e dall’Unione Europea dei Federalisti, in collaborazione con la Scuola Sant’Anna, il Centro Studi, formazione, comunicazione e progettazione sull’Unione Europea, giusto prima dell’avvio del XXXI Congresso nazionale del MFE, in occasione degli 80 anni dalla sua fondazione da parte di Altiero Spinelli.

Alla tavola rotonda sono intervenute quasi tutte le forze politiche italiane, che si sono confrontate a pochi mesi dalle elezioni europee su alcune questioni fondamentali sollevati dagli esponenti delle organizzazioni promotrici – la prof.ssa Anna Loretoni, Preside della Classe di Scienze Sociali della Scuola Sant’Anna; il prof. Edoardo Bressanelli, della Scuola Sant’Anna; l’on. Doménec Ruiz Devesa, Presidente Unione Europea dei Federalisti e parlamentare europeo; e Luisa Trumellini, Segretaria generale del Movimento Federalista Europeo – tra cui la necessità di un’Europa soggetto politico di fronte alle crisi internazionali, di una riforma dei Trattati a tal fine e per rendere possibile l’allargamento, tornato in agenda per le crisi internazionali, e la riforma del Patto di stabilità e crescita e della governance economica europea.

Tra i temi al centro della tavola rotonda quello della riforma dei trattati dell’Unione europea, in particolare dopo l’approvazione lo scorso 25 ottobre in commissione Affari istituzionali del Parlamento europeo della proposta di modifica dei trattati europei che ha dato seguito alle raccomandazioni espresse dai cittadini in occasione della Conferenza sul Futuro dell’Europa e che verrà sarà votata nella sessione plenaria di novembre.

Si è avuta una significativa convergenza tra esponenti politici di forze politiche alquanto diverse. Sono infatti intervenuti Anna Bonfrisco, europarlamentare della Lega e parte del gruppo Identità e Democrazia al parlamento europeo; Fabio Massimo Castaldo, eurodeputato e Coordinatore comitato per i rapporti europei del Movimento cinque stelle (M5S); Nicola Danti, europarlamentare di Renew Europe, Italia Viva; Eleonora Evi, co-portavoce di Europa Verde; Maria Chiara Fazio, vicepresidente di Noi Moderati-MAIE; Nicola Fratoianni, segretario di Sinistra Italiana; Nicola Procaccini, europarlamentare di Fratelli d’Italia parte del gruppo dei Conservatori e dei riformisti; Giuseppe Provenzano, responsabile Esteri, Europa e Cooperazione Internazionale del Partito Democratico; Cristina Rossello, responsabile Europa di Forza Italia; Bruno Tabacci, presidente di Centro Democratico e promotore Intergruppo federalista.

Di fronte ai mutamenti geopolitici in corso è sempre più necessaria un’Europa integrata in modo profondo a partire dalla realizzazione di una vera politica estera e di difesa, passando per un miglioramento della governance economica e di un accrescimento della legittimità democratica del processo decisionale dell’Unione. Sono questi alcuni dei punti indicati dagli esponenti dei partiti di opposizione dello spettro parlamentare italiano e di alcuni dei partiti di maggioranza durante la tavola rotonda.

Tramite l’interesse europeo si cura l’interesse nazionale

L’esponente del PD Provenzano ha delineato la serie di sfide passate e future, sottolineando come le mancate risposte alle crisi del passato, a partire da quella dei debiti sovrani del 2007-2008 abbiano reso fragile l’Europa. Il Next Generation EU nato per risollevare le sorti dell’economia europea dopo la pandemia “ha rappresentato la rottura di tutti i tabù che hanno accompagnato le crisi precedenti” e “la risposta che l’Europa ha dato alla pandemia si è dimostrata come un riscatto” per Provenzano. Criticando la visione di un’Europa minima, proposta dalla destra in Europa, Provenzano ha fatto notare che la battaglia europeista, “per un’Europa federale deve essere accompagnata anche con profonde riforme”, superando il diritto di veto nel Consiglio europeo “a cominciare dalle decisioni di politica estera”, soprattutto a fronte delle crisi geopolitiche che vedono un’Europa accerchiata dal punto di vista globale: dalla guerra in Ucraina, alle tensioni nei Balcani occidentali, al Nagorno-Karabakh, al collasso della Tunisia e ora al rischio di un’esplosione del Medio Oriente.

“Io sono affezionato al passaggio del Manifesto di Ventotene in cui si dice che ‘oggi lo spazio vitale per i popoli è il mondo’”, ha affermato Provenzano. “E’ proprio nella nostra proiezione nel mondo che si costruisce questo legame profondissimo e questo interesse europeo, tramite il quale coltiviamo l’interesse nazionale”, ha proseguito l’esponente del PD. Per questo “abbiamo sostenuto la proposta di riforma dei Trattati e la proposta di una convenzione per la revisione dei trattati”. Sapendo che “tutti saremo giudicati dalla sfida dell’allargamento, ma nessun allargamento è sostenibile senza un approfondimento.

Semplificare le istituzioni UE e dare maggiore spazio ai cittadini

La necessità di una semplificazione delle istituzioni europee è stata evidenziata dall’onorevole Danti, secondo cui uno dei temi che saranno più problematici per la prossima legislatura sarà quello dell’allargamento. L’esponente di Italia Viva ha fatto notare come ormai l’Europa sia un continente piccolo in termini di popolazione e di PIL e vecchio, fortemente dipendente da altri Paesi su molti fronti a partire da quello energetico. “Tutto il resto del mondo non guarda più all’Europa come luogo dove riporre le aspirazioni per il futuro”, ha osservato Danti. Serve “una nuova cittadinanza europea” e classi dirigenti adeguate: “Le sfide che abbiamo davanti hanno bisogno di protagonisti coraggiosi”, ha affermato Danti.

Sull’importanza del voto in commissione AFCO sulla relazione relativa alla riforma dei trattati europei, si è espressa la co-portavoce di Europa Verde, secondo cui il voto positivo offre “un segnale importante che tutto ciò possa andare nella direzione giusta e che l’intervento nella modifica dei trattati si può e si deve fare”. Nello specifico, Evi ha voluto sottolineare alcuni aspetti in merito al tema del referendum e della partecipazione dei cittadini, ritenendola “anche questa una modifica cruciale dei trattati”. “Dando più strumenti di partecipazione (ai cittadini europei) daremo più entusiasmo nel processo europeo, posto però che non vengano tradite le loro aspettative”, ha osservato. “Non possiamo in questo momento storico tradire le aspettative dei cittadini e bloccare questo processo” di riforma, ha aggiunto, sottolineando che ciò sarebbe un “grande errore”.

Per il Segretario di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni, prima ancora di studiare gli strumenti per riformare l’Europa occorre anzitutto cercare di capire “che idea abbiamo di questo mondo in crisi”. Invece che alla crescita di un mondo multipolare assistiamo “al tentativo di ricostruzione dei grandi imperi” dalla Cina, alla Turchia, alla Russia di Putin, fino agli Stati Uniti. Per Fratoianni ciò è avvenuto nell’assenza “drammatica” dell’Europa. “Dobbiamo sfuggire al rischio di assumere una dimensione meramente procedurale, che è inevitabile, ma se separata da una definizione di un punto di vista sul mondo rischia di rendere la nostra una prospettiva incapace di cogliere il centro”, che “vale per la pace e la guerra, vale per le questioni che riguardano l’economia, il lavoro, la protezione sociale, i sistemi di welfare, vale per la conversione ecologica”. Fratoianni ha espresso la sua “speranza sulla riforma dei trattati”, osservando che ciò rappresenta una “straordinaria opportunità costruttrice”.

Creare una Costituzione europea seguendo il modello della Costituente italiana

Nel suo intervento, a titolo personale, Fabio Massimo Castaldo, eurodeputato e Coordinatore comitato per i rapporti europei del Movimento cinque stelle (M5S) e già vicepresidente del Parlamento europeo, ha fatto notare che per perseguire una sovranità europea sono necessari degli atti formali che “vadano a creare una comunità, un pieno sentimento di cittadinanza e di consapevolezza della nostra dimensione europea”, come emerso dai lavori della Conferenza sul futuro dell’Europa. Per Castaldo, “sarebbe logico immaginare una revisione dei Trattati che crei anche, auspicabilmente, una Costituzione europea che sia una vera Costituzione, a differenza del tentativo fallito di due decenni fa”. L’ex vicepresidente del Parlamento europeo ha consigliato la ratio della costituente italiana, “in cui anche insigni linguisti parteciparono alla redazione per garantirne la semplicità, l’accessibilità, la piena identificazione rispetto a quello che era appunto la comunità nazionale, in questo caso sarebbe appunto la comunità dei cittadini europei”.

Partiti di governo si dividono sulla riforma dei Trattati

Dal convegno è emersa una certa divisione che aleggia tra i partiti di maggioranza sulla riforma dei trattati e sulla posizione che l’Italia dovrebbe avere in questo appuntamento cruciale per il futuro dell’Europa. Il testo votato lo scorso 25 ottobre in commissione AFCO è stato adottato con 19 voti favorevoli, 6 contrari e un’astensione ed è stato concordato grazie a una serie di emendamenti di compromesso negoziati tra i gruppi del Partito popolare europeo (Ppe), S&D, Renew Europe, Verdi e Sinistra. I gruppi dei Conservatori, di cui fa parte Fratelli d’Italia, e di Identità e Democrazia, cui aderisce la Lega, hanno votato contro.

Nel suo intervento, l’eurodeputato di FdI e capogruppo dei Conservatori e riformisti al Parlamento Europeo, Nicola Procaccini, ha sottolineato come la posizione del suo partito resti quella basata sul modello confederale di Europa, in contrapposizione a quello invece federalista, auspicando che questo tema possa essere oggetto del dibattito delle elezioni europee di giugno 2024.

“Noi come ECR usiamo spesso l’espressione “doing less but better. L’UE dovrebbe fare meno ma meglio”, specialmente in materia di politica dell’energia e della difesa, ha sottolineato Procaccini, secondo cui tale approccio ha riflesso anche sul futuro allargamento europeo. “Il modello confederale secondo noi è più efficace anche nell’ottica dell’allargamento, che (la premier Giorgia) Meloni definisce come riunificazione – ha sottolineato Procaccini – ciò significa che è possibile, doveroso e utile riunificare tutti i popoli che compongono la civiltà europea ma lo si può fare solo nella misura in cui i popoli sono proprietari della propria sovranità nazionale”. Per Procaccini, bisognerebbe rispettare l’origine dell’Unione europea, il suo trattato istitutivo, e “non procedere a colpi di dita negli occhi verso un superstato europeo che nessuno ha mai votato”.

Il tema dei Trattati non è stato affrontato direttamente dall’Europarlamentare della Lega Bonfrisco, che ha però sottolineato nel suo intervento come sia necessario “rafforzare il ruolo dei cittadini europei, il ruolo del mercato europeo e soprattutto il ruolo della grande produzione europea che dobbiamo saper difendere”. Secondo Bonfrisco, “a questo può servire il rafforzamento dell’Europa, sennò è solo un rafforzamento di burocrazia”.

Al contrario, la responsabile Europa di Forza Italia Rossello ha ammesso con “amarezza” che nel processo normativo europeo, l’apporto che l’Italia sta dando alla riforma dei Trattati “è di un livello molto basso”. L’esponente di Forza Italia ha auspicato “che nelle scelte di chi rappresenterà a livello elettorale il nostro Paese, ogni gruppo faccia una valutazione di serietà professionale e di preparazione”. Si è poi soffermato sulla necessità di una politica europea unita verso il Mediterraneo e le grandi sfide internazionali.

Anche per la vicepresidente di Noi Moderati, Maria Chiara Fazio, la revisione dei Trattati risulta fondamentale di fronte alle sfide che sta affrontando l’Europa. “Noi crediamo fortemente nell’integrazione europea. È necessario andare a portare la responsabilità degli Stati membri in Europa, rafforzare la democraticità, ma rispondere alle ambizioni di speranza degli Stati membri attraverso una visione rinnovata dell’UE, ma sempre guardando a quell’Europa unita, pacifica e prospera”.

Il Presidente del Movimento Federalista Europeo, Stefano Castagnoli, ha concluso ricordando che i federalisti non vogliono un Superstato o uno stato nazionale europeo, ma uno Stato federale, rispettoso delle diversità culturali, ma capace di agire a tutela degli interessi e valori degli europei. Il modello federale è un modello di governo democratico multilivello, nato proprio come un compromesso tra la visione di uno Stato unitario, in cui la sovranità è in un unico livello di governo centrale, e la confederazione, in cui risiede solo negli Stati membri.

Castagnoli si è compiaciuto del fatto che anche Procaccini, pur a parole rifiutando la prospettiva federale, abbia chiesto un’Europa più capace di agire su energia e difesa, il che richiede di andare sostanzialmente in direzione federale, superando l’unanimità e rafforzando le competenze e i poteri dell’Unione. Castagnoli ha ricordato che in passato la destra italiana ha sostenuto l’integrazione europea e che Giorgio Almirante da parlamentare europeo sostenne il Progetto Spinelli, auspicando che anche oggi possa arrivare ad analoghe conclusioni rispetto alla riforma dei Trattati oggi in discussione.