Šuica: La Commissione rinnova la sua piattaforma online di coinvolgimento dei cittadini europei

La Commissione europea pubblicherà questo mese una versione rinnovata del portale online di coinvolgimento dei cittadini Have Your Say, ha dichiarato a Euractiv la vicepresidente della Commissione Dubravka Šuica.

Con il 66% dei cittadini dell’UE a favore di un maggiore coinvolgimento nel processo di elaborazione delle politiche a livello europeo, il ruolo della democrazia partecipativa nella moderna politica europea richiede di essere preso sul serio. Molti dei temi portati in discussione dai cittadini che hanno partecipato sono pertinenti e puntuali.

Nel 2017, ad esempio, i cittadini hanno chiesto alla Commissione di vietare il controverso diserbante glifosato. Tuttavia, sollevare argomenti validi non garantisce che i cittadini ottengano ciò che desiderano.

Lo scorso dicembre la Commissione ha deciso di rinnovare la sua licenza per altri 10 anni. Sebbene le delusioni facciano parte della democrazia partecipativa, avere un sistema più organizzato per coinvolgere le istituzioni dell’UE potrebbe rendere queste pillole amare più facili da digerire.

“Questa piattaforma online fungerà da punto di accesso unico a tutti gli strumenti di coinvolgimento dei cittadini attivi presso la Commissione che consentono ai cittadini europei di avere un impatto sulla definizione di alcune politiche”, ha dichiarato a Euractiv la vicepresidente Šuica, responsabile del portafoglio Democrazia e demografia.

Ha poi descritto come la Commissione europea abbia una lunga storia di coinvolgimento dei cittadini che continua ad evolversi. Secondo le parole della vicepresidente, nell’attuale contesto geopolitico, questo è più che mai necessario.

“Durante l’attuale mandato, ci siamo concentrati sulla costruzione di un ecosistema democratico resiliente e adatto al futuro. Ciò è necessario visto il ritmo con cui la società in generale si sta innovando, adattando e cambiando”, spiega Šuica.

“Parliamo di innovazione nell’economia e nell’industria. Dobbiamo innovare anche la nostra democrazia”, ha aggiunto.

Dal punto di vista della vicepresidente, fornire uno spazio pubblico sicuro e trasparente per la partecipazione dei cittadini è un modo cruciale per rafforzare le fondamenta delle nostre democrazie. Non sono mancate iniziative per cercare di coinvolgere ed entusiasmare i cittadini a partecipare alle deliberazioni dell’UE.

Un test sui giovani per valutare l’impatto di una politica sui giovani, i panel di cittadini europei selezionati a caso per discutere le riforme necessarie per l’UE e l’Iniziativa dei cittadini europei per raccogliere firme per creare nuove leggi sono solo alcuni degli strumenti dell’UE volti a dare un maggiore significato alle opinioni di 450 milioni di persone. Sebbene il clamore attorno a queste iniziative tenda a diminuire dopo il loro lancio, questi strumenti sono ancora molto attivi.

“Per il 2024 sono previsti altri due panel di cittadini europei sull’efficienza energetica e sulla lotta contro l’odio e i discorsi d’odio”, ha dichiarato Šuica.

Nonostante queste buone intenzioni, se si scava sotto la superficie si scopre che i momenti cruciali che contano, come quando si decide dove investire i fondi destinati a migliorare la vita delle persone, avvengono spesso a porte chiuse.

Prendiamo ad esempio i fondi per la ripresa post pandemia. Un responsabile delle politiche della CEE Bankwatch Network ha dichiarato a Euractiv che hanno fatto fatica a scoprire cosa viene effettivamente finanziato e chi sono i beneficiari in Bulgaria, Estonia, Ungheria, Italia, Lettonia, Polonia e Spagna. Il punto principale: se le organizzazioni faticano a ottenere queste informazioni di base, è la prova che i cittadini non sono stati affatto coinvolti nel processo.

Alcuni segnali indicano che l’intenzione è che questa sia l’eccezione piuttosto che la regola. Nel settembre 2023, la maggioranza degli eurodeputati ha chiesto all’UE di dare ai cittadini europei una voce più forte e più strumenti per influenzare il processo decisionale dell’Unione, nonché di istituzionalizzare i processi partecipativi e deliberativi. È stato inoltre richiesto uno sportello unico per tutti gli strumenti esistenti, in modo che i cittadini possano accedervi più facilmente.

Anche la voce dei cittadini ha comunque avuto i suoi momenti di successo. Sono entrati in vigore gli atti legislativi adottati a seguito della riuscita iniziativa dei cittadini sul diritto all’acqua. La presidenza belga del Consiglio sta inoltre organizzando un panel di cittadini sull’intelligenza artificiale.

“Si tratta di una novità assoluta nel suo genere, che collega il processo deliberativo nazionale con il livello europeo”, ha dichiarato Šuica.

Il voto come strumento di cambiamento

Alla domanda su quali siano gli strumenti di democrazia partecipativa a cui la Commissione è particolarmente affezionata, Šuica ha risposto che tutti i vari metodi di coinvolgimento sono ugualmente validi. Da parte sua, la presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola ha avuto una risposta molto diretta: il voto.

“Sebbene sia positivo che le persone, soprattutto i giovani, siano oggi più impegnate politicamente utilizzando diversi metodi come i social media, lo strumento migliore per ottenere un cambiamento è il voto”, ha dichiarato la presidente Metsola a Euractiv.

Il messaggio di Metsola in tutti gli Stati membri dell’UE che visiterà in vista delle elezioni europee di giugno è già definito. Sarà quello di “incoraggiare tutti i cittadini dell’UE a far sentire la propria voce, a prendere in mano la situazione, a plasmare l’Europa che vogliono e a votare”. La posizione di Metsola non sorprende, vista la filosofia prevalente all’interno del PPE secondo cui il voto in un processo democratico rappresentativo prevale sui benefici della democrazia diretta.

Alla domanda su come il Parlamento europeo possa continuare a servire i bisogni dei cittadini dell’UE anche dopo giugno, Metsola afferma di volere che il Parlamento “continui a scoppiare attraverso le bolle di Bruxelles e Strasburgo”. La presenza nelle città e nei villaggi europei è il modo in cui il Parlamento europeo può continuare ad ascoltare i cittadini e garantire che le sue decisioni riflettano le loro aspirazioni e le loro sfide.

Nonostante il suo entusiasmo per un ecosistema che dà voce ai cittadini, Šuica non ha ignorato il tema delle elezioni. Ha anche ricordato che, sebbene le diverse forme di impegno contribuiscano ad approfondire la democrazia partecipativa, questa è intesa come complemento della democrazia rappresentativa. “Non la sostituisce”, ha detto Šuica a Euractiv.

La vicepresidente della Commissione UE ha sottolineato che il pacchetto “Difesa della democrazia” richiede l’osservazione dei cittadini nei processi elettorali, aggiungendo che spera che i Paesi ne tengano conto prima di giugno. Ha inoltre sottolineato la sua convinzione che queste elezioni saranno combattute sulla base della fiducia e ha evidenziato l’importanza della fiducia nel processo elettorale. In definitiva, i cittadini devono vedere che la democrazia funziona.

“Non si tratta di fornire risposte facili e populiste a questioni complesse che riguardano la vita quotidiana dei cittadini. Vogliamo fare qualcosa per e con loro. Consegnare ciò che serve, dove serve, senza lasciare indietro nessuno e da nessuna parte”, ha dichiarato la vicepresidente Šuica.

