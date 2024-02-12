Per Prodi l’Europa ha bisogno di una “unità decisionale” possibile solo superando il principio dell’unanimità

L’Europa si è emarginata da sola dall’avere un ruolo a livello geopolitico per “non aver preso decisioni”. Lo ha dichiarato l’ex presidente del Consiglio ed ex presidente della Commissione europea, Romano Prodi, intervenendo lunedì (12 febbraio) al convegno organizzato a Roma dalla Rappresentanza in Italia della Commissione europea dal titolo “L’Unione europea al tempo della nuova guerra fredda. Un manifesto”.

L’evento, che ha visto la partecipazione tra gli altri del Commissario all’Economia Paolo Gentiloni e dell’ex governatore della Banca d’Italia Ignazio Visco, è stato organizzato per discutere sul manifesto “L’Unione europea al tempo della nuova guerra fredda” pubblicato lo scorso 4 ottobre e che vede tra i suoi ideatori Marco Buti, già capo di gabinetto del Commissario europeo per l’Economia Paolo Gentiloni e attualmente professore all’European University Institute di Firenze, ed è firmato dallo stesso Prodi e da altri ex funzionari UE come l’ex presidente della Commissione europea Jean-Claude Juncker e dall’ex premier Mario Monti. Obiettivo del manifesto che sostiene un “federalismo pragmatico” è quello di fornire un’analisi dei problemi dell’Unione europea e ridefinire l’agenda di policy europea con l’intento di riportare l’Europa ad assumere il ruolo di attore globale all’interno di uno scenario in cui al puro gioco di potere contrappone un approccio multilaterale e di cooperazione.

Parlando del futuro dell’Unione europea di fronte alle sfide geopolitiche attuali – dalla guerra in Ucraina, al conflitto in Medio Oriente alla lotta ai cambiamenti climatici – Prodi ha sottolineato l’inadeguatezza dell’assetto istituzionale europeo, sostanzialmente dominato dalle divisioni tra Stati e dal voto all’unanimità su questioni cruciali.

“Noi ci siamo emarginati per non aver preso decisioni, questo è il problema: siamo rimasti fuori dall’Iraq, dall’Afghanistan, dalla Libia. In Ucraina ci siamo andati per decisioni di altri e ora siamo terrorizzati che alcuni cambino queste decisioni”, ha osservato l’ex premier italiano, in riferimento alle recenti dichiarazioni di Donald Trump, riguardanti la possibilità di lasciare i Paesi UE di fatto da soli di fronte ad un eventuale attacco russo.

“In questo momento io vedo l’Europa fantastica nel dettare il menù e poi a tavola si siedono americani e cinesi, buon appetito”, ha affermato Prodi, facendo una battuta che descrive bene la situazione di stallo decisionale sul piano internazionale che caratterizza l’UE.

Nel suo intervento, l’ex presidente della Commissione UE ha fatto presente la necessità di una “unità decisionale” a livello europeo sul piano economico, politico, della difesa. In caso contrario, l’UE non avrà “alcuna possibilità” di andare avanti. “Abbiamo una divisione interna che ci rende incapaci di prendere una decisione”.

Secondo Prodi, il punto è sostanzialmente uno ovvero “l’unità decisionale” che passa per un superamento del voto all’unanimità e dello spauracchio del veto all’interno del Consiglio dell’Unione europea e avere “il potere decisionale per difendere la nostra politica e il nostro ruolo”.

La divisione e la preponderanza di interessi nazionali, riguarda ovviamente anche la difesa, che rende di fatto impensabile la realizzazione di un esercito europeo, quando un solo Paese dell’Unione, la Francia, è dotata dell’arma nucleare.

Le divisioni interne tra i Paesi e la capacità di incidere a livello internazionale condizionano, secondo Prodi, anche ambiti in cui l’Europa si è mossa prima degli altri, come la transizione verde rappresentata dallo European Green New Deal.

“I cittadini amano l’Europa quando capiscono che c’è in gioco la propria vita. Dobbiamo risvegliare questo all’elezioni europee. Ma tutte queste proposte che risvegliano l’animo degli europei vengono bloccate”, ha fatto notare l’ex presidente della Commissione europea.

“Il diritto di veto ferma qualsiasi possibilità di decisione” dal bilancio alla guerra in Ucraina. “Il problema è dare ai cittadini il messaggio che possiamo prendere in mano il nostro destino”, ha poi aggiunto Prodi, sottolineando come occorra riportare in auge alle elezioni europee il dibattito sulla vita e sulla morte dell’Europa.