Orbán chiede agli ungheresi di “occupare Bruxelles” in vista delle elezioni europee

Il premier ungherese Viktor Orbán ha lanciato un appello a tutti i cittadini “occupare Bruxelles” in vista delle elezioni europee, nel tentativo di promuovere la sua visione politica conservatrice e populista.

Parlando dai gradini del Museo Nazionale nel centro di Budapest, il premier ungherese ha tracciato un netto contrasto tra l’Ungheria e il “mondo occidentale”, accusando quest’ultimo di essere fonte di mancanza di radici e di distruzione.

“Iniziano guerre, distruggono mondi, ridisegnano i confini dei Paesi e si cibano di tutto come cavallette”, ha affermato Orbán, sottolineando che gli ungheresi vivono in modo diverso e vogliono vivere in modo diverso.

“Bruxelles – ha affermato – non è il primo impero che ha messo gli occhi sull’Ungheria”. Secondo il premier ungherese, i popoli europei oggi hanno paura che Bruxelles porti via la loro libertà. “Se vogliamo preservare la libertà e la sovranità dell’Ungheria, non abbiamo scelta: Dobbiamo occupare Bruxelles”, ha affermato.

Il discorso di Orbán è avvenuto in concomitanza con una festa nazionale che commemora la fallita rivoluzione ungherese del 1848 contro il dominio asburgico. Molti, infatti i riferimenti “agli occupanti imperiali” che hanno dominato l’Ungheria nel corso della storia.

L’azione legale del Parlamento UE sullo scongelamento dei fondi ungheresi

Le parole durissime di Orbán contro l’Unione europea giungono inoltre dopo la conferma annunciata giovedì dalla presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola, dell’azione legale contro la Commissione europea per la sua decisione di scongelare 10,2 miliardi di euro di fondi per l’Ungheria.

I finanziamenti fanno parte di un fondo di coesione dell’UE da 22 miliardi di euro, trattenuto nel dicembre 2022 per problemi di indipendenza giudiziaria e diritti fondamentali, il cui rispetto è una condizione per l’erogazione.

La Commissione ha sbloccato i fondi per l’Ungheria alla vigilia del vertice UE di dicembre, facendo temere che venissero utilizzati per convincere il primo ministro ungherese Viktor Orbán a sbloccare l’opposizione all’apertura dei colloqui di adesione all’Ucraina e a un pacchetto di aiuti da 50 miliardi di euro.

La causa sarà esaminata dalla Corte di giustizia dell’Unione europea (CGUE) e costituirà un precedente per quanto riguarda la condizionalità del trattenimento dei fondi per proteggere lo Stato di diritto e i diritti fondamentali nei Paesi dell’UE.

[a cura di Simone Cantarini]