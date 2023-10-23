L’eurodeputato svedese del PPE Tomas Tobé è stato eletto capolista per le elezioni europee 2024

Il partito dei Moderati (Moderata samlingspartiet) alla guida del governo svedese ha scelto l’eurodeputato Tomas Tobé come capo lista per le elezioni europee del 2024 in mezzo ai timori di una crescita dell’estrema destra in Svezia.

I Moderati, parte del gruppo del Partito popolare europeo (PPE), hanno tenuto domenica nella città settentrionale di Umeå la loro prima conferenza di partito al governo da oltre un decennio.

Tobé è stato eletto come capolista del suo partito per le elezioni europee in programma per giugno 2024. Nelle ultime elezioni, Tobé ha ottenuto il maggior numero di voti di preferenza tra tutti gli eurodeputati svedesi.

“Sono onorato di aver ricevuto rinnovata fiducia per candidarmi nuovamente per i moderati e la Svezia alle elezioni europee. Abbiamo bisogno di una cooperazione europea più forte per una politica migratoria più controllata, per combattere la criminalità organizzata e gestire la sicurezza, in un periodo in cui c’è una guerra nel nostro continente”, ha dichiarato Tobé nella conferenza stampa dopo la decisione del Congresso del suo partito.

Ben noto nella bolla dell’UE, Tobé è il presidente della commissione per lo Sviluppo del Parlamento europeo e il negoziatore principale dell’Eurocamera sul regolamento sulla gestione dell’asilo e della migrazione (RAMM).

Secondo Tobé, il Patto sulla migrazione resta il miglior compromesso e un equilibrio tra solidarietà e responsabilità.

“Un meccanismo di solidarietà permanente fornirà una vera solidarietà e consentirà contributi flessibili e volontari. È un cambiamento importante che aumenta le possibilità per l’UE di unirsi in modo costruttivo”, ha dichiarato.

L’impegno di Tobé nella stesura di questo testo gli è valso gli attacchi dal partito di estrema destra Democratici svedesi (Sverigedemokraterna, SD) che al parlamento europeo è parte del gruppo dei Conservatori e riformisti (ECR).

“Nel voto sul Patto sulla migrazione, Tomas Tobé ha scelto la parte sbagliata. Il lato liberale dell’immigrazione”, aveva twittato il partito di estrema destra ad aprile.

Queste tensioni potrebbero assumere una dimensione completamente nuova a livello europeo, considerato che la svedese Ylva Johansson – esponente del Partito socialdemocratico svedese parte del gruppo europeo dell’Alleanza Progressista dei Socialisti e dei Democratici, S&D)) è attualmente la commissaria europea per gli Affari interni.

“Se Tobé dovesse sostituire la Johansson in questo portafoglio, chissà cosa potrebbe accadere? Il governo svedese potrebbe trovarsi nuovamente minacciato o cedere ad alcune delle richieste dell’SD. Non sarebbe la prima volta”, ha detto a Euractiv una fonte vicina alla vicenda.

Ad aprile, infatti, il partito di estrema destra SD ha minacciato di ritirare il sostegno alla coalizione di governo svedese se fosse stata adottata la precedente formulazione del patto, il che avrebbe effetti disastrosi per la Svezia poiché attualmente i moderati, i cristiano-democratici e i liberali hanno bisogno del sostegno dei democratici svedesi per rimanere al potere.

Nelle elezioni parlamentari svedesi del 2022, i Moderati sono diventati solo il terzo partito più grande, dopo i democratici svedesi, e hanno perso terreno in modo significativo in quello che per anni ha rappresentato il proprio bacino elettorale, ovvero le grandi città.

“La spiegazione più importante è la preoccupazione su cosa significherebbe l’influenza di SD su un governo a guida moderata”, ha detto domenica il vicesegretario del partito Martin Borgs, aggiungendo che tali preoccupazioni sono “ingiustificate”.

Leggi qui l’articolo originale.