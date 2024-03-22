L’estrema destra europea lancia la campagna elettorale e tenta di affascinare il PPE

Mentre altre forze politiche hanno già lanciato la loro campagna per le elezioni europee di giugno, la fazione conservatrice di estrema destra ha appena iniziato e sta guardando alla collaborazione con il Partito popolare europeo di centro-destra.

Il gruppo di estrema destra dei Conservatori e Riformisti europei (ECR) ha presentato giovedì (21 marzo) “Una Carta dei valori conservatori”. Il gruppo si oppone all’ideologia “woke”, elogia la “famiglia tradizionale” e cerca di preservare i “valori giudaico-cristiani”.

“Il nostro obiettivo qui è riscrivere la nostra Costituzione in termini di valori in modo che durante le elezioni europee la gente sappia chi sono i conservatori europei e cosa fanno per il futuro dell’Unione europea”, ha affermato Nicola Procaccini, copresidente del gruppo ECR al Parlamento europeo, nella sua dichiarazione di apertura.

Questi valori confluiranno nel manifesto elettorale del partito ECR, che sarà concordato il 17 aprile a Bruxelles durante un incontro ad alto livello con i rappresentanti di tutte le 14 delegazioni nazionali.

Il primo ministro italiano Giorgia Meloni e il suo partito, Fratelli d’Italia (FdI), saranno figure chiave e influenzeranno il processo di stesura.

Il centrodestra italiano vuole la Meloni nel PPE Il partito di centrodestra Forza Italia conferma la sua apertura all’ingresso di Fratelli d’Italia di Giorgia Meloni (Conservatori e Riformisti, ECR) all’interno della famiglia Partito popolare europeo (PPE) per rafforzare l’influenza dell’Italia nel Parlamento europeo, ha detto a Euractiv l’eurodeputato …

Voglia di amicizia con il centrodestra

Secondo Procaccini, membro di FdI, il manifesto rifletterà opinioni simili a quelle del PPE. Ha anche espresso soddisfazione per il fatto che il partito di centrodestra si sia mosso verso una posizione più conservatrice, lasciando indietro i socialisti e i verdi.

“Siamo molto felici che il PPE ora la pensi come noi (…) pensiamo che tutti insieme possiamo rimuovere alcuni errori dal Green Deal e insieme possiamo avere una transizione ecologica più equilibrata”, ha affermato Procaccini.

Nel frattempo, il manifesto del PPE ha adottato una posizione più forte sulla migrazione, e anche i legislatori del partito al Parlamento europeo hanno attenuato le ambizioni sull’agenda verde dell’UE, votando contro documenti storici come la legge sul ripristino della natura.

Anche la candidata capolista del PPE, l’attuale presidente della Commissione Ursula von der Leyen, ha mostrato interesse ad allearsi con i membri dell’ECR, mostrando un lato più conservatore rispetto al suo mandato quinquennale.

Nonostante von der Leyen abbia suggerito che alcune delegazioni dell’ECR potrebbero fondersi con il PPE e Forza Italia di centrodestra italiana che vorrebbe l’adesione di Fratelli d’Italia, Procaccini, un membro del partito di Meloni, ha respinto l’idea.

“Questo è impossibile perché guidiamo la nostra famiglia, una famiglia con forti radici, forte tradizione, non vogliamo allontanarci da questo”, ha detto.

Inoltre, la posizione del PPE è piuttosto lontana da quella dell’ECR su temi chiave come i diritti civili.

I leader del centrodestra hanno inoltre chiarito che cercheranno di mantenere la maggioranza con i socialisti (S&D) e i liberali (Renew Europe).

Tuttavia, secondo Proaccini, “ora è il momento” per le forze conservatrici di avere un impatto maggiore sulle politiche dell’UE, cercando di sfruttare il successo del PPE in tutta l’UE e sottolineando che il partito dominerà la prossima Commissione.

Meloni ribadisce la posizione dell'Italia al fianco di Kyiv nelle comunicazioni al Senato in vista del Consiglio europeo Dal sostegno all’Ucraina, al conflitto in Medio Oriente, passando per immigrazione e risposta dell’Unione europea alle proteste degli agricoltori. Saranno questi i temi principali all’ordine del giorno del Consiglio europeo che si terrà a Bruxelles dal 21 al 22 marzo …

Smettetela di demonizzare Orbán

Alla domanda sulla controversa prospettiva che il primo ministro ungherese Viktor Orbán e il suo partito Fidesz aderiscano all’ECR, Procaccini ha accusato i partiti di sinistra di cercare di dividere le forze di destra e di “demonizzare” Orbán, insieme alla Meloni e al presidente del PPE Manfred Weber.

“Non so se [Fidesz] richiederà le elezioni. Se lo faranno, ci incontreremo e dovremo scegliere”, ha aggiunto, sostenendo che Orbán non ha ancora chiesto formalmente di aderire.

Una carta di valori “giudaico-cristiana”

I funzionari del gruppo ECR si sono riuniti il ​​21 marzo a Subiaco, in Italia, per discutere la loro visione dei valori conservatori e per garantire la “preservazione delle radici giudaico-cristiane”, ha affermato Procaccini.

La loro carta riflette la loro principale convinzione di un’Europa decentralizzata: “Pur valorizzando la cooperazione tra le nazioni europee, limitare qualsiasi indebita interferenza è essenziale per mantenere le identità culturali e storiche uniche dei nostri Stati membri e garantire la sovranità nazionale”.

Accanto alla loro morale basata sulla fede ci sono i valori familiari, che secondo l’ECR costituiscono il fondamento della società. Le teorie di genere e il “wokismo” sono una distrazione, dicono, e vogliono che l’Europa si concentri sulle “questioni che riguardano veramente le nostre comunità”.

Mentre i conservatori affermano di sostenere l’ambientalismo e l’equilibrio degli ecosistemi, lamentano che l’attuale “agenda verde tradizionale” esclude gli esseri umani dall’equazione, e si batteranno “per lo sviluppo di politiche pragmatiche, basate sulla scienza che mettano al centro le persone”.

[a cura di Aurélie Pugnet/Rajnish Singh/Alice Taylor]

Leggi qui l’articolo originale.

Disponibile anche in tedesco.