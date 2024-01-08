Le crisi geopolitiche e le scelte di fronte all’Italia e all’Europa

Il 2024 sarà un anno di elezioni in Europa, USA, India e altrove. Dal loro esito dipenderanno anche gli equilibri mondiali. L’invasione russa dell’Ucraina e il conflitto in Medio Oriente scatenato dall’attacco terroristico di Hamas si inseriscono in un quadro geopolitico mondiale conflittuale e pericoloso, che pone all’Europa e all’Occidente nuove sfide, anche sul piano della sicurezza. Papa Francesco la definisce la terza guerra mondiale a pezzetti, e molti analisti osservano lo sconto in atto tra le democrazie occidentali e una serie di regimi autoritari che mirano a rovesciare l’ordine internazionale creato dopo la Seconda guerra mondiale e imperniato sui valori e interessi occidentali.

In questo quadro si discute dei costi economici della difesa, del sostegno all’Ucraina o della missione a tutela della libertà di navigazione nel Mar Rosso. E si fanno i conti con le scelte del passato e il loro impatto sul presente. Francesco Verderami sul Corriere della Sera ha riportato la preoccupazione del ministro Crosetto per il fatto che le capacità di approvvigionamento militare dell’Occidente sarebbero inferiori a quelle dei suoi avversari, in particolare Russia, Cina, Iran e Corea del Nord.

Eppure, qualcosa non torna. Secondo i dati del SIPRI, il più importante centro di ricerca sul tema, gli USA hanno la maggiore spesa di militare mondiale con oltre 811 miliardi di dollari. La Cina è una distante seconda con circa 298 miliardi. I 27 Stati membri dell’UE insieme arrivano a circa 268 – di cui oltre l’81% da soli 8 Paesi (Germania, Francia, Italia, Spagna, Olanda, Polonia, Svezia e Grecia) che ne spendono circa 220 – mentre l’UE in quanto tale spende solo 1,3 miliardi. La Russia nel 2022 ha speso circa 72 miliardi, l’Iran circa 5,6 miliardi, mentre non esistono dati attendibili per la Corea del Nord.

In sostanza gli europei spendono oltre il triplo della Russia, senza avere alcuna capacità di deterrenza, e 1/3 degli USA, con una capacità di circa il 10%. Il problema dunque non sono le risorse, ma il fatto che gran parte della nostra spesa militare è sprecata. Perché abbiamo 27 inutili eserciti nazionali invece di una difesa europea, abbiamo molti più soldati e sistemi d’arma degli USA, ma non riusciamo a equipaggiarli e mantenerli adeguatamente, e solo una frazione dei nostri soldati è effettivamente impiegabile in missione. E nessuno nemmeno ricorda l’ultima volta che le nostre forze armate nazionali hanno agito da sole, e non nel quadro di una missione multilaterale sotto l’egida dell’UE, della NATO, dell’ONU o di qualche coalizione di volenterosi. Così la nostra sicurezza dipende essenzialmente dagli USA, e gli europei contemplano preoccupati e impotenti la prospettiva di un possibile ritorno di Trump alla Casa Bianca, memori della sua affermazione che l’indipendenza dei Paesi baltici – membri dell’UE e della NATO – non è affar suo.

Ha dunque ragione il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, quando in un’intervista a La Stampa dichiara che “per Forza Italia la prima vera riforma da fare è quella che preveda una Difesa europea. Se vogliamo essere portatori di pace nel mondo, abbiamo bisogno di un esercito europeo”. Tajani è consapevole che “le resistenze nazionali a mettere in comune anche questi ‘pezzi di sovranità’ saranno sempre forti, ma se rimaniamo divisi saremo sempre dei passerotti indifesi in un mondo in cui volano le aquile”. Difficile dirlo meglio.

Ma è questa la linea del governo? Che ne pensano Crosetto e Meloni? Sono d’accordo sulla necessità di condividere la sovranità a livello europeo in materia di politica estera, di sicurezza e difesa? Dopo che per inseguire Salvini, l’Italia non ha ratificato la riforma del Meccanismo Europeo di Stabilità (MES) è lecito dubitarne. Ma un’iniziativa italiana sull’integrazione nel campo della difesa, ed il sostegno all’avvio di un processo di riforma dell’UE chiesto dal Parlamento europeo, potrebbero far risalire le quotazioni europee della premier, e la sua influenza in vista della nomina del nuovo presidente del Consiglio europeo e dei negoziati sulla prossima Commissione, che pure dipenderanno dai risultati delle elezioni europee.