La competenza nella complessa politica nazionale salverà l’agenda del Consiglio UE, sostiene il Belgio

Mentre il Belgio assume la presidenza di turno del Consiglio dell’UE, il primo ministro Alexander De Croo e il ministro degli Esteri Hadja Lahbib hanno affermato che l’esperienza del Paese con gli ostacoli politici nazionali guiderà il blocco europeo attraverso le numerose sfide dei prossimi sei mesi di corsa elettorale.

I belgi hanno impiegato 16 mesi di negoziati per formare un governo, ma guidati dall’attuale primo ministro Alexander De Croo, sette diversi partiti che rappresentano il divario territoriale franco-fiammingo hanno raggiunto un accordo nel settembre 2020.

Questo “compromis à la belge” – trovare un compromesso non importa quanto difficile sia il punto di partenza – è ciò di cui l’UE ha bisogno per i sei mesi instabili che precedono le elezioni europee di giugno, ha dichiarato il ministro degli Esteri Hadja Lahbib alla stampa, inclusa Euractiv, in occaione dell’inizio della presidenza al palazzo Egmont.

“Noi belgi troviamo sempre una soluzione”, ha detto Lahbib.

Questa volta, però, i belgi hanno solo tre mesi per chiudere il maggior numero possibile dei 150 dossier pendenti prima dell’ultima sessione plenaria del Parlamento europeo ad aprile.

“Siamo abituati a questo, siamo abituati ad affrontare molte cose in tempi ristretti, questo è spesso il caso nella politica nazionale e anche nel caso regionale”, ha detto De Croo ai giornalisti.

Il Belgio ha un complesso sistema di governance multilivello, con tre governi regionali – Bruxelles, Vallonia e Fiandre – supervisionati dal governo federale e più di 10 partiti politici con rappresentanza parlamentare federale. Inoltre, esiste anche un governo per le comunità di lingua tedesca e francofona.

Funziona ed è gestito in tre lingue ufficiali: fiammingo, francese e tedesco.

De Croo e Lahbib hanno affermato che tale diversità territoriale e linguistica rende il Belgio il perfetto intermediario dell’UE.

Il governo federale belga ha fatto emergere la sua complessa realtà territoriale includendo i ministri regionali nella presidenza del Consiglio.

Responsabile dei dossier ambientali sarà il ministro regionale di Bruxelles Alain Maron, mentre i ministri valloni presiederanno la pianificazione territoriale, l’edilizia abitativa, il turismo e le questioni di ricerca e sviluppo, mentre i ministri fiamminghi si occuperanno di industria, pesca, cultura, gioventù e media.

I ministri hanno molto da fare, a partire dai dossier chiave del Green Deal come il net-Zero Industry Act e il regolamento sui rifiuti di imballaggio, passando per la revisione di medio termine del bilancio dell’UE e finendo con le richieste di adesione del blocco.

Le candidatura di Michel e la questione Orbán

Anche se i ministri della presidenza del Consiglio dell’UE riuscissero a trovare accordi politici per la legislazione pendente, permangono ulteriori sfide.

La presidenza belga potrebbe anche dover sopportare che gli alti funzionari dell’UE abbandonino i loro incarichi e cerchino di assicurarsi un futuro politico.

Ad oggi, non meno di sei commissari europei hanno lasciato i loro incarichi o hanno indicato che lo avrebbero fatto e, più recentemente, il presidente del Consiglio europeo Charles Michel ha annunciato che lascerà il suo incarico di vertice per candidarsi alle elezioni europee.

De Croo, però, sembra impassibile. “Questo è ciò che fanno i politici, partecipare alle elezioni”, ha detto quando gli è stato chiesto dell’annuncio di Michel.

La decisione di Michel ha suscitato il timore che il primo ministro ungherese Viktor Orbán possa assumere la carica di presidente ad interim del Consiglio europeo, anche se è in contrasto con il resto dei leader dell’UE poiché sta bloccando ulteriori aiuti finanziari all’Ucraina ed è stato criticato per aver eroso lo stato di diritto fondamentale. valori in Ungheria.

Tuttavia, De Croo è fiducioso che le sue capacità politiche belghe lo aiuteranno a ottenere consenso tra i 27 leader.

“Ho qualche messaggio da dare a Viktor Orbán? Sì, ma glielo darò direttamente e non attraverso la stampa perché penso che sia uno dei problemi per cui quando c’è troppa comunicazione, lettere aperte e così via, le cose diventano piuttosto difficili”, ha aggiunto De Croo.

La visione del Belgio per il futuro

Dopo che il Parlamento europeo avrà terminato i lavori ad aprile, la presidenza belga avrà tutto il tempo per concentrarsi sulla definizione delle priorità per il prossimo ciclo legislativo a partire dopo le elezioni europee, che secondo i belgi dovrebbe concentrarsi sulla transizione verde e sul rafforzamento della competitività dell’industria europea.

“C’è stata troppa contrapposizione tra clima e industria, penso che non sia l’approccio giusto. Mantenere in Europa l’industria particolarmente pesante e ad alta intensità energetica è la cosa più importante per raggiungere i nostri obiettivi climatici mondiali”, ha aggiunto De Croo.

Tra le priorità per la prossima legislatura, ha affermato, figura anche la necessità di riformare l’UE in vista del nuovo slancio per l’allargamento del blocco, con una discussione sulle priorità future dell’UE, sul modello di governance e sui finanziamenti.

De Croo cerca anche di rafforzare l’influenza dell’UE negli affari mondiali per “guidare la discussione”, poiché gli europei spesso pagano il prezzo delle crisi internazionali, ha affermato.

