Il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, si candiderà alle elezioni europee

Il Presidente del Consiglio Europeo, Charles Michel, si candiderà alle elezioni per il Parlamento europeo di giugno e lascerà il suo incarico a metà luglio se verrà eletto, ha dichiarato in un’intervista al quotidiano belga De Standaard pubblicata sabato (6 gennaio).

“Ho deciso di candidarmi alle elezioni europee del 2024”, ha dichiarato Michel. “Se sarò eletto, prenderò il mio posto. Il Consiglio europeo potrà anticipare e nominare un successore entro fine giugno, inizio luglio”.

Michel, 48 anni, è figlio del popolare politico belga Louis Michel, ed è diventato ministro della Cooperazione allo sviluppo nel 2007 all’età di 31 anni. Nel 2014 è diventato il più giovane primo ministro belga dopo Jean-Baptiste Nothomb nel 1841. Dalla fine del 2019 ricopre il ruolo di Presidente del Consiglio europeo, che riunisce i capi di Stato o di governo dei 27 Stati membri dell’UE.

La figura del Presidente del Consiglio europeo è stata creata dal Trattato di Lisbona, e deve essere attribuita a un ex Capo di Stato o di governo. Prevede un mandato di due anni e mezzo, che può essere rinnovato una volta. Il secondo mandato di Michel scade a dicembre 2024. Prima di lui hanno ricoperto tale ruolo il polacco Donald Tusk e un altro belga, Herman van Rompuy.

Michel correrà come capolista del suo partito belga, il Movement Reformateur (MR), alle elezioni del Parlamento europeo, che si terranno dal 6 al 9 giugno 2024. Il MR fa parte della famiglia liberale europea e di Renew Europe, e in Belgio MR è considerato un partito di centro-destra.

È la prima volta che un Presidente del Consiglio europeo in carica si prepara a lasciare l’incarico prima della fine del suo mandato. Ciò crea apprensione per vari motivi. Subito dopo le elezioni europee il Consiglio europeo deve proporre al Parlamento europeo un candidato alla Presidenza della Commissione europea, tenuto conto dei risultati delle elezioni europee. E proprio il Presidente del Consiglio europeo svolge le consultazioni con i gruppi parlamentari per poi guidare la proposta in modo che possa avere un riscontro maggioritario nel Parlamento europeo. Analogamente a quanto accade in Italia con le consultazioni dei gruppi parlamentari da parte del Presidente della Repubblica prima della nomina del Presidente del Consiglio, che devo poi avere la fiducia dal Parlamento.

Se Michel sarà eletto al Parlamento Europeo certamente non potrà gestire tali consultazioni. E considerato che il 1 luglio l’Ungheria assumerà la presidenza semestrale del Consiglio dell’Unione Europea, c’è il rischio che Orbàn possa essere chiamato a svolgere un ruolo di supplenza, se il Consiglio europeo non avrà proceduto a nominare precedentemente il successore di Michel.

È probabile dunque che tale scelta avvenga al più tardi durante la riunione del Consiglio europeo prevista per il 27 e 28 giugno. Ma è possibile anche che possa essere presa anche prima, e che i 27 Capi di Stato e di governo possano premere affinché Michel si dimetta già prima, in modo da non essere in carica mentre partecipa attivamente alla campagna elettorale.

Nell’emergenza potrebbe tornare in auge il nome di Mario Draghi, attualmente impegnato a redigere il Rapporto sulla competitività europea. Ma è difficile portare avanti un nome italiano, mentre l’Italia blocca la ratifica della riforma del Meccanismo Europeo di Stabilità. Specialmente se nei prossimi mesi, in vista delle elezioni europee, la Meloni continuerà ad inseguire Salvini nel suo nazionalismo anti-UE a fini elettorali.