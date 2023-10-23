Il partito Unione Salva Romania annuncia i candidati alle elezioni europee

Il partito Unione Salva Romania (USR) ha presentato ufficialmente i suoi candidati alle elezioni europee del 2024 durante il Consiglio europeo dell’Alleanza dei Democratici e dei Liberali per l’Europa (ALDE) tenutosi per la prima volta a Bucarest venerdì e sabato.

Elena Lasconi, sindaco del comune di Câmpulung ed ex personaggio televisivo, apre la lista dell’USR per il Parlamento europeo. È seguita da Dan Barna, vicepresidente di ALDE Europe, Vlad Voiculescu, ex ministro della Sanità, e dall’eurodeputato Vlad Botoș.

Cătălin Drulă, presidente dell’USR, ha affermato che le elezioni del Parlamento europeo segnano “un anno elettorale cruciale in Romania” poiché si terranno quattro tornate elettorali.

“È il momento di riprenderci il nostro Paese dalle mani dei socialdemocratici e di inaugurare una maggioranza di destra riformista che si prenderà cura del denaro pubblico e rispetterà la Costituzione”, ha aggiunto il leader dell’USR.

Alla domanda se avrà solo il ruolo di ”locomotiva” della lista e poi tornerà sindaco, Elena Lasconi ha detto che vuole fare del bene al Paese e che la sua candidatura non è una mera manovra politica.

“Voglio fare del bene alla Romania perché il Paese non può più permettersi di perdere rumeni”, ha spiegato.

Negli ultimi sondaggi, l’USR è attualmente al 12%.

Il partito membro dell’ALDE è impegnato nei negoziati per la creazione di un polo di centro destra insieme al Partito del Movimento Popolare(Partidul Mișcarea Populară, PMP/PPE) e a Forta Dreptei – un nuovo partito fondato dall’ex leader liberale e primo ministro Ludovic Orban.

Leggi qui l’articolo originale.