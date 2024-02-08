Il partito di estrema destra francese Riconquête! si unisce al gruppo europeo dei Conservatori e Riformisti

Il movimento “Riconquête!”, il partito del leader francese di estrema destra Éric Zemmour, si è unito al gruppo dei Conservatori e Riformisti Europei (ECR) al Parlamento europeo nel tentativo di rafforzare il campo di destra dopo le elezioni europee di giugno.

L’eurodeputato del partito di destra Nicolas Bay e la candidata principale Marion Maréchal si sono formalmente uniti al gruppo ECR (il cui presidente è la premier italiana e leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni) al Parlamento europeo. Con questa mossa Riconquête! vuole rafforzare le sue credenziali nell’arena politica francese, dove finora era considerato un outsider.

Secondo gli ultimi sondaggi, il partito potrebbe ottenere il 5% dei voti francesi alle elezioni europee di giugno, il che si tradurrebbe in sei seggi aggiuntivi per l’ECR.

“[Vogliamo] che venga dato più peso alla destra e ai conservatori in modo da poter influenzare domani sia la presidenza della Commissione che la direzione politica che sarà perseguita”, ha dichiarato Maréchal mercoledì in una conferenza stampa al Parlamento europeo a Strasburgo (7 febbraio). Marion Maréchal è nipote della leader del partito di estrema destra francese Rassemblement National, Marine Le Pen, che al parlamento europeo è parte del gruppo Identità e Democrazia (ID), a cui appartiene la Lega di Matteo Salvini.

Il tentativo di formare una coalizione di destra

Riconquête! ha finora presentato tre candidati ufficiali per le elezioni europee, mentre le proiezioni assegnano loro sei seggi, compreso la capolista Maréchal.

Fondato nel 2022 dal giornalista e polemista anti-immigrazione e anti-islamico Éric Zemmour, il partito afferma la sua ambizione di creare una “unione di destra”, riunendo il Partito popolare europeo (PPE) di centro destra, i conservatori di ECR e il gruppo di estrema desta ID.

Maréchal ha più volte affermato di voler far cadere la Commissione von der Leyen, sottolineando che le elezioni europee di giugno sono un’occasione per cambiare l’asse centrale del Parlamento.

Maréchal si è presentata come un ponte naturale tra i diversi partiti di destra al Parlamento e ha denunciato “l’innaturale maggioranza tra il gruppo di centrodestra, il PPE, alleato del gruppo Renew di Emmanuel Macron, così come i socialisti, e anche i verdi”.

Quella maggioranza viene spesso definita una tradizionale “maggioranza europeista” che ha tenuto a bada gli estremi di entrambe le parti.

Se l’ECR dovesse vincere le elezioni di giugno, “una parte del PPE potrebbe riconsiderare alcune delle sue alleanze per allinearsi più strettamente con la destra conservatrice e votare i testi collettivamente”, ha concluso Maréchal.

La corsa dell’estrema destra per il terzo posto alle europee

Si prevede che l’ID sarà la terza forza al Parlamento europeo con 91 seggi, seguita dal centrista liberale Renew Europe al quarto posto, e dall’ECR con 80, come rivelano le proiezioni di Europe Elects per Euractiv .

Tuttavia, ECR potrebbe scavalcare ID, soprattutto se ad essi si uniscono Reconquête! e il partito Fidesz del primo ministro ungherese Viktor Orbán (in passato parte del PPE e poi espulso), come ha confermato lo stesso premier di Budapest alla stampa italiana il primo febbraio, che porterebbe loro altri 12 deputati. Ciò spingerebbe Renew Europe al quinto posto.

La legittimazione di Reconquête!

Zemmour ha costruito la sua popolarità in Francia creando polemiche e prendendo le distanze dal Raduno Nazionale di Marine Le Pen assumendo una posizione molto più forte sull’immigrazione e sull’economia liberale. Zemmour è stato giudicato colpevole di razzismo e odio razziale in tribunale tre volte dal 2020.

Nel 2022 ha suggerito la “remigrazione”, o reimmigrazione, di persone con doppia cittadinanza viste come una potenziale minaccia alla sicurezza nazionale.

Maréchal, nipote di Marine Le Pen, si è unita alla Reconquête di Zemmour! ed è stato scelto come candidato principale per le elezioni europee. Riconquistare! non è ancora affiliato ad alcun partito politico europeo e desidera una legittimazione per emergere sulla scena politica francese ed europea.

Le conseguenze per la Meloni

L’espansione dell’ECR probabilmente rafforzerà ulteriormente Fratelli d’Italia – il partito del primo ministro italiano Giorgia Meloni. Il partito più grande all’interno di un gruppo politico di solito ricopre posizioni chiave di leadership, come la presidenza del gruppo, e potrebbe ottenere la vicepresidenza del Parlamento europeo.

Tuttavia, l’ingresso di ulteriori elementi della destra francese in ECR e l’ipotesi di un’adesione del partito di Orbán, in costante contrasto con l’UE per questioni relative non solo allo stato di diritto ma anche al sostegno all’Ucraina, potrebbero allontanare Meloni dalla possibilità di una collaborazione attiva con il PPE. Di recente Meloni ha mostrato una forte vicinanza con l’attuale presidente della Commissione europea ed esponente del PPE Ursula von der Leyen che come sottolineato in un articolo da Euractiv è funzionale per consentire il successo del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) che vede l’Italia come il principale beneficiario delle risorse del Recovery Fund.

[Ha collaborato Max Griera al servizio]

[A cura di Zoran Radosavljevic]

[Con un’aggiunta sull’Italia a cura di Simone Cantarini]

