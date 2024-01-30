Il partito di Erdogan si candida alle elezioni UE, per espandere l’influenza della Turchia in Europa

Secondo quanto riportato dai media, il partito turco AKP [Adalet ve Kalkınma Partisi, il Partito della Giustizia e dello Sviluppo] del presidente Recep Tayyip Erdoğan si candiderà alle elezioni europee in Germania, mentre politici tedeschi di alto livello lanciano un monito sulla possibile espansione dell’influenza turca nell’UE.

L’affiliato dell’AKP in Germania, la Demokratische Allianz für Vielfalt und Aufbruch (Dava) [Alleanza democratica per la diversità e il risveglio] si presenterà alle europee con quattro candidati che hanno tutti fatto in precedenza campagna elettorale per l’AKP di Erdoğan o per le sue organizzazioni di sostegno, ha riferito domenica la Bild.

Politici tedeschi di alto livello si sono affrettati a denunciare la mossa come un ulteriore contributo al deterioramento del clima politico in Germania.

“Una estensione di Erdoğan che si candida alle elezioni qui è l’ultima cosa di cui abbiamo bisogno”, ha scritto su X il ministro dell’Agricoltura dei Verdi Cem Özdemir, che ha un passato da migrante turco.

Anche la CDU, il più grande partito di opposizione, ha criticato la mossa. Una filiazione di Erdogan-AKP in Germania sarebbe un altro partito estremista nel Paese”, ha dichiarato su X il vicecapogruppo Jens Spahn del gruppo parlamentare CDU/CSU.

Secondo l’Ufficio federale di statistica, attualmente sono 1,3 milioni i cittadini tedeschi che hanno un background migratorio turco, pari a circa l’1,6% della popolazione.

Poiché la soglia elettorale del 5%, che di solito tiene i partiti più piccoli fuori dal Bundestag, nelle elezioni federali tedesche, non si applica alle elezioni europee, anche formazioni politiche appena create o peggio, create ad hoc, hanno più possibilità di conquistare un posto nel Parlamento europeo.

Durante le ultime elezioni europee del 2019, sei piccoli partiti che non avevano alcun rappresentante a livello nazionale o regionale in Germania sono entrati nel Parlamento europeo, e alcuni di loro avevano ottenuto non più dello 0,7% dei voti.

C’è quindi una pletora di nuovi partiti in corsa per le elezioni, e ciò aumenta la frammentazione del panorama politico tedesco.

“Attualmente stiamo assistendo alla nascita di partiti ovunque, il cui unico scopo e ragione di vita è quello di disgregare l’Europa dall’interno”, ha dichiarato la candidata liberale Marie-Agnes Strack-Zimmermann dell’FDP [Freie Demokratische Partei, Partito Libero Democratico], interrogata sul Dava.

“E dobbiamo renderci conto che l’Europa non è mai stata così sotto pressione, in termini di politica estera e politica interna, come lo è ora”, ha dichiarato al quotidiano Die Welt.

Potete leggere l’articolo in inglese, francese e tedesco.

