Il Partito Democratico per un’Europa Sociale, Verde, Giusta e federale

Si è svolto a Roma il Forum Europa del Partito Democratico, dedicato a “Sociale Verde Giusta L’Europa che vogliamo”, cui è seguita l’Assemblea nazionale del PD. Per la Segretaria Elly Schlein l’iniziativa apre il percorso partecipato volto a individuare le priorità programmatiche in vista delle elezioni europee del giugno 2024, per dare concretezza all’europeismo del PD che ha come bussola il Manifesto di Ventotene e l’obiettivo degli Stati Uniti d’Europa.

L’iniziativa ha visto la partecipazione dei maggiori esponenti del PD impegnati sui temi europei, dagli europarlamentari alla segreteria, oltre a ospiti della società civile che hanno contribuito ai lavori dei tavoli tematici. Tra i protagonisti i commissari europei Paolo Gentiloni e Nicolas Schmit, gli ex premier Romano Prodi ed Enrico Letta, l’ex Alto rappresentante per la politica estera Federica Mogherini, la presidente del gruppo dei Socialisti e Democratici al Parlamento Europeo Iratxe García Pérez.

Il Responsabile Esteri, Europa e Cooperazione Internazionale del PD, Peppe Provenzano ha fatto da padrone di casa, insieme al suo team. Il venerdì mattina la Vicepresidente del Parlamento Europeo, Pina Picierno ha denunciato il bluff del Piano Matti, e la necessità di un Piano europeo e non nazionale per l’Africa, auspicando una grande riforma dell’UE da realizzare con la collaborazione di tutte le grandi famiglie politiche democratiche europee. Giacomo Filibeck, Segretario generale del Partito Socialista Europeo, ha annunciato che il prossimo congresso europeo si terrà a Roma l’1 e 2 marzo per definire il candidato socialista alla presidenza della Commissione europea, e le priorità programmatiche per trasformare l’europeismo che contraddistingue il partito in proposte e progetti concreti per vincere le elezioni europee del 2024.

Brando Benifei, capo delegazione del PD al Parlamento europeo, ha citato David Sassoli – ricordato in quasi tutti gli interventi – sulla pericolosità dell’ideologia nazionalista e ribadito l’importanza di riformare i Trattati ed eliminare l’unanimità per costruire l’Europa federale con chi ci sta, sapendo che l’allargamento senza un approfondimento istituzionale non può funzionare. Provenzano ha ricordato la necessità di un’iniziativa europea per la pace nei vari teatri di guerra, collegando il progetto europeo ai valori di pace, democrazia e solidarietà.

Federica Mogherini, Rettrice del Collegio d’Europa a Bruges, già Alto rappresentante per la politica estera, ha sottolineato che tutte le maggiori sfide sono globali, e che abbiamo bisogno di istituzioni globali, mentre sono più deboli e inefficaci. L’UE è un progetto di pace per l’oggi e il domani in un mondo conflittuale, puntando su 4 elementi: stato di diritto, democrazia, diritti umani, e cooperazione internazionale, perché è nel nostro interesse investire sui nostri valori; completare l’integrazione europea con l’allargamento e anche l’approfondimento; sapendo che serve una capacità di difesa europea adeguata anche per promuovere la pace; e puntando a ricostruire il multilateralismo e le istituzioni internazionali globali.

Lucia Annunziata ha invitato a riformare le regole internazionali, non solo quelle europee, auspicando una nuova Bretton Woods per un nuovo multilateralismo che dia a tutti una voce, incluse le potenze emergenti. Mentre Rosy Bindi ha sottolineato che nel 1989 ci si è illusi che avesse vinto la democrazia, invece aveva vinto il capitalismo, e dopo il neo-liberismo, bisogna rilanciare l’economia sociale di mercato dell’UE. Ha apprezzato l’apertura dei negoziati di adesione con l’Ucraina, che però implicano che ora la guerra è dentro i confini dell’UE. Sottolineando che è la forza della politica che fa finire le guerre, ha invitato a superare la dimensione intergovernativa dell’UE o l’allargamento la indebolirà invece di rafforzarla.

Iratxe Garcia Perez, ha sottolineato che i Socialisti e democratici sono europeisti perché l’UE unisce e rende la società più giusta, ricca, sociale, democratica. Ha rivendicato che in questa legislatura sono stati creati strumenti come SURE e il Next Generation EU, realizzato importanti normative sociali a favore dei lavorati delle piattaforme, del salario minimo, della parità salariale, dando sostanza al pilastro sociale. Ha ribadito che Putin è un criminale di guerra che finirà davanti al tribunale internazionale, insieme alla necessità di rafforzare l’UE come attore e potenza internazionale, a partire dal superamento dell’unanimità.

Il Commissario europeo Paolo Gentiloni apprezza l’allargamento all’Ucraina, ma sottolinea che va riformata l’Unione e che ciò potrebbe essere più difficile che farle a Kiev. Ha ricordato che SURE prima e poi NGEU hanno rotto il tabù sul debito comune. Si è rammaricato che la proposta della Commissione sulla riforma del Patto di stabilità e crescita, sia stata purtroppo complicata dagli Stati.

La mattinata si è conclusa con un monologo di Antonio Scurati su nazionalismi e populismi in Europa. Nel pomeriggio si sono tenuti una serie di tavoli tematici su Europa sostenibile, Europa sociale, Europa dei diritti, Europa che innova, Le riforme per l’Europa, e l’Europa nel mondo, cui hanno partecipato sia esponenti del PD che della società civile, dell’accademia, dei think tank.

La plenaria del sabato ha visto il discorso di Romano Prodi secondo cui la sfida dei riformisti è completare l’Europa, fare l’Europa federale, perché solo se unita, forte, e grande può tornare ad essere rilevante nel mondo. L’UE porta già tanti benefici, e senza di essa la pandemia sarebbe stato un disastro maggiore. Ma ha perso rilevanza internazionale, e dunque il primo grande obiettivo deve essere una politica estera e una difesa comune. Ciò non richiede necessariamente un aumento spese militari, perché spendiamo già 480 miliardi, oltre metà degli USA, e più della Cina, ma con scarsissima efficacia perché non abbiamo una difesa comune.

Secondo Prodi, serve costruire l’esercito europeo anche per portare avanti una iniziativa diplomatica e una politica di pace. Per creare una sovranità condivisa serve un grande cambiamento delle istituzioni europee: un rafforzamento dell’Europa sovranazionale è necessario in parallelo o prima dell’allargamento, che pure è necessario.

L’ex premier italiano e presidente della Commissione UE ha osservato che va superata l’unanimità, con cui non si governa nemmeno un condominio. L’Unione porta tanti benefici e vantaggi, ma è incompiuta, come un ottimo pane, ma cotto a metà.

Secondo Prodi, occorre completare l’Unione, eventualmente con chi ci sta, con più livelli di integrazione, senza dimenticare che anche l’Euro fu fatto da un’avanguardia, se non fosse possibile realizzare subito la riforma dei Trattati. Sapendo che la Brexit è stata talmente disastrosa che nessun altro uscirà. Serve un’Europa federale proiettata verso il futuro.

Brando Benifei ha ripreso il messaggio di Draghi che o l’Europa di fa Stato o regredirà a mero mercato, per rilanciare la necessità di riformare l’UE, anche pensando all’allargamento, a partire da chi ci sta, e usando la proposta di riforma dei Trattati approvata dal Parlamento europeo. Mentre il Commissario europeo Nicolas Schmit su è soffermato sui risultati raggiunti finora nel costruire un’Europa sociale con SURE, le direttive sul salario minimo, i lavoratori delle piattaforme, la parità salariale, e sulla necessità di mettere il pilastro sociale al centro dell’azione dell’UE con un nuovo contratto sociale europeo. Per questo bisogna superare il nazionalismo, che porta conflitti e guerre, per costruire l’Europa di Spinelli, Brandt e Mitterrand.

Mariana Mazzucato ha denunciato l’inefficacia delle politiche di austerità e chiesto maggiori investimenti, anche nella pubblica amministrazione, ed una nuova strategia mirata di politica industriale affiancata da un nuovo contratto sociale europeo.

Enrico Letta ha osservato che se 5 anni fa qualcuno avesse proposto eurobonds, una politica europea della salute, e un inizio di difesa comune, tutti avrebbero detto che era impossibile. Invece l’UE ha risposto alle crisi con i vaccini comuni, SURE, Next Generation EU, fino alla risposta unitaria all’invasione russa dell’Ucraina. Bisogna metterla in grado di fare queste scelte sempre, non solo di fronte all’orlo dell’abisso. Ha ricordato che l’implementazione del PNRR italiano è decisiva per poter costruire strumenti europei di fiscalità e debito europeo. Ha sottolineato l’importanza delle elezioni europee per orientare scelte prossima legislatura rispetto al futuro dell’Europa, alla transizione ecologica, al pilastro sociale, ecc. e l’urgenza di completare l’unificazione europea per poter essere al tavolo globale.

Lucrezia Reichlin ha evidenziato che cambiamenti radicali su molti fronti – come clima, geopolitica, energia, economia, migranti – richiedono una riforma dell’Unione. Serve un intervento pubblico maggiore che in passato, e serve a livello europeo piuttosto che nazionale. Perciò non basta una generica battaglia contro l’austerità, ma per una governance economica europea che garantisca stabilità, crescita, e uguaglianza. Abbiamo bisogno di strumenti efficaci sia a livello federale che nazionale.

Sono seguiti i report dei tavoli di lavoro commentati dalla Segretaria Elly Schlein, che ha ripreso poi i temi europei nella sua relazione all’Assemblea nazionale del PD. Schlein auspica un Green deal con il cuore rosso, che accompagni società e lavoratori nella transizione ecologica, sottolineando che non fare nulla significa danneggiare chi già paga i costi della non-transizione, e che giustizia sociale e climatica vanno insieme. Ha richiamato gli interventi di Gentiloni e Schmit sui successi di questa legislatura grazie all’impegno dei socialisti e democratici, come SURE e NGEU e le direttive a tutela dei lavoratori.

Rafforzare l’UE serve a tenere insieme crescita, conversione ecologica, tenuta sociale e rilancio dell’ascensore sociale. Schlein ha sottolineato l’importanza dell’UE per garantire diritti e servizi, e costruire una società più giusta e paritaria, battendo sull’importanza di una politica industriale europea che favorisca l’innovazione e la crescita.

La Segretaria del PD ha denunciato gli egoismi nazionali che impediscono lo sviluppo di una vera politica estera e di sicurezza comune, e il fatto che il nazionalismo porti solo guerre e per noi irrilevanza, mentre le altre potenze più grandi riscrivono equilibri mondiali. Per questo, ha sottolineato, servono investimenti comuni su ricerca e difesa, anche riformando i Trattati e intanto usando le cooperazioni rafforzate o le avanguardie, come per l’Euro e Schengen.

Schlein ha ribadito che l’allargamento richiede l’approfondimento per completare il processo di unificazione e rilanciare il progetto del Manifesto di Ventotene, che continua ad essere la bussola verso gli Stati Uniti d’Europa.

Alle elezioni europee si contrappongono due visioni alternative del futuro dell’UE, che è l’orizzonte essenziale per tutte le battaglie del PD, essendo lo spazio della politica e delle scelte strategiche, l’unico strumento per affrontare le grandi questioni del momento, per le quali non basta lo Stato nazionale.