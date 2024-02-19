La grande sfida per von der Leyen: far sì che il centro tenga di fronte all’ascesa delle destre

Mentre la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen lancia la sua candidatura per un secondo mandato quinquennale, è probabile che si troverà ad affrontare un atto di equilibrio per tenere a bada l’unità dell’UE e l’estrema destra.

Mettendo fine a mesi di speculazioni, lunedì (19 febbraio) von der Leyen ha annunciato ufficialmente la sua candidatura come candidato di punta alle europee del suo partito, l’Unione Cristiano-Democratica di Germania (CDU).

“Dobbiamo difenderci dalle divisioni interne ed esterne. Sono sicura che abbiamo la forza per farlo, e questo è il compito che mi sono prefissata”, ha detto von der Leyen a Berlino, promettendo di difendere il blocco dalle forze che mirano a dividerlo.

La sua candidatura sarà approvata dal Partito popolare europeo conservatore (PPE), la sede politica della CDU, nel corso della riunione che si terrà a Bucarest il mese prossimo.

Lanciandosi ufficialmente sul ring, von der Leyen diventa immediatamente la favorita, dato che si prevede che il suo partito di centrodestra vincerà il maggior numero di seggi alle elezioni europee di giugno, dopo le quali il partito più grande avrà il diritto di nominare il prossimo presidente della Commissione.

Ampio sostegno, ma nessun accordo concluso

Per essere rieletta alla guida dell’esecutivo dell’UE, von der Leyen dovrà ottenere il sostegno del maggior numero possibile di leader europei, al di là delle faglie politiche.

Fatta eccezione per il primo ministro ungherese Viktor Orbán, non si prevede alcuna opposizione significativa da parte dei leader dell’UE a 27.

Alcuni l’hanno già appoggiata per un secondo mandato, e quasi tutti gli altri la apprezzano, la rispettano o contano sulle sue capacità per portare a termine le cose, soprattutto in tempi di crisi.

Il primo ministro finlandese Petteri Orpo, lo svedese Ulf Kristersson, la lettone Evika Siliņa e il primo ministro lituano Ingrida Šimonytė hanno già detto che sosterranno la sua candidatura.

Anche i politici progressisti, come il primo ministro spagnolo Pedro Sánchez, hanno segnalato la loro volontà di sostenere un secondo mandato von der Leyen.

La sfida sarà quella di soddisfare la maggior parte dei leader del blocco nei prossimi mesi, poiché saranno certi di presentare richieste per assicurarsi che i loro interessi – e gli attori chiave – siano rappresentati nel prossimo mandato.

Von der Leyen, una protetta della ex cancelliera tedesca Angela Merkel che ha ricoperto il ruolo di ministro in tutti e quattro i suoi gabinetti, è la prima donna a guidare la Commissione.

In un certo senso, la sua candidatura per il secondo mandato assomiglia all’approccio “mi conosci” della Merkel.

In altre parole, ci fidiamo l’uno dell’altro e abbiamo risolto le crisi insieme: perché cambiare una squadra vincente?

Tuttavia, lo stile di governo assertivo di von der Leyen – spesso disapprovato da coloro che lavorano all’interno del Berlaymont – ha creato tensioni con alcuni leader dell’UE, alcuni dei quali temono che un esecutivo troppo ambizioso possa esagerare.

In alcune occasioni ha anche fatto infuriare i leader dell’UE, come avvenuto lo scorso ottobre, quando in visita a Tel Aviv ha sostenuto il diritto di Israele a difendersi da Hamas, senza sottolineare che qualsiasi risposta militare dello Stato ebraico doveva essere vincolata dal diritto internazionale.

In molti modi, von der Leyen era il candidato di compromesso a cui pochi pensavano molto quando fu eletto per la prima volta nel 2019.

Tuttavia, durante il suo primo mandato, negli ultimi quattro anni ha ampliato drasticamente il potere e le ambizioni dell’UE.

L’eredità del suo primo mandato è un’agenda più solida, modellata dalla pandemia di COVID-19, dall’uscita formale della Gran Bretagna dal blocco, da una nuova guerra in Europa – e dall’unità politica senza precedenti finora sostenuta dall’Ucraina.

Sotto la sua guida, l’UE ha intrapreso importanti transizioni: verso un’economia verde e digitale, ripensando la sicurezza e la difesa del blocco e rafforzando la sua sicurezza economica.

Molti di questi compiti sarebbero stati impensabili in precedenza, dall’acquisizione congiunta di vaccini su larga scala alla rottura del tabù del finanziamento della consegna di armi.

Fare in modo che il centro regga

Con l’Europa a questo specifico punto di svolta, forse il più importante degli ultimi 50 anni, la nuova unità conquistata a fatica potrebbe subire un contraccolpo tra i timori di una continua ascesa dell’estrema destra in Europa.

Con il mutato panorama politico, un secondo mandato sarebbe un segno di stabilità, tanto più necessario quando i valori fondamentali europei vengono messi in discussione all’interno e all’esterno del blocco.

Sarà qualcosa che i leader europei avranno in mente, ma la parte più difficile potrebbe essere il nuovo Parlamento europeo.

Von der Leyen dovrà assicurarsi il sostegno della maggioranza dei parlamentari nel nuovo Parlamento per ottenere il via libera definitivo per il suo secondo mandato.

Gli ultimi sondaggi suggeriscono che i partiti di estrema destra e anti-immigrazione in tutta Europa conquisteranno più seggi alle elezioni del Parlamento europeo del 6-9 giugno, spingendo la legislatura a destra.

Potrebbe anche far crescere il gruppo di legislatori europei solidali con l’ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump, qualora dovesse riconquistare la Casa Bianca più tardi a novembre e causare nuovi grattacapi all’Europa con il suo approccio “America-first”.

La sfida principale di von der Leyen dopo la rielezione sarà quella di assicurarsi di tenere insieme i 27 Stati membri dell’UE mentre il blocco continua ad attraversare un periodo di incertezza geopolitica.

Difficilmente potrà contare su Viktor Orbán, troppi piatti sono andati in frantumi tra il 13esimo piano di palazzo Berlaymont e Budapest durante il suo mandato.

Orbán, il cui governo sta cercando di sbloccare i miliardi di euro di fondi UE sospesi da Bruxelles a causa delle politiche di Fidesz, ha recentemente affermato che l’Ungheria “deve dire no all’attuale modello europeo costruito a Bruxelles”.

La sua relazione con il primo ministro italiano Giorgia Meloni potrebbe essere fondamentale.

Con la sua forte retorica anti-immigrazione, la Meloni è diventata un improbabile attore di potere all’interno del blocco, che ha smentito i critici che temevano un governo di estrema destra nella terza più grande economia dell’UE.

Che si tratti di Lampedusa, la città nord-orientale di Forlì dopo la disastrosa inondazione, o di Roma per il lancio di un nuovo piano di sviluppo per l’Africa – von der Leyen ha investito molto tempo nel corteggiare l’Italia. Una maggiore attenzione alla sicurezza interna e alla migrazione irregolare potrebbe essere di ulteriore aiuto.

I viaggi hanno offerto l’opportunità a von der Leyen di sviluppare il suo rapporto con la Meloni, che da fedele oppositrice dell’UE è diventata una conservatrice moderata.

Le ultime proiezioni elettorali mostrano una forte ondata di partiti di destra nell’UE, e von der Leyen vede nella Meloni un solido alleato nel suo tentativo di rielezione, con il suo partito, Fratelli d’Italia, un potente membro dell’ala destra dei Conservatori e Riformisti Europei (ECR).

La Meloni potrebbe incoraggiare i suoi alleati a passare dal gridare slogan euroscettici all’attuazione di politiche di destra in tutto il blocco.

L’UE in modalità economia di guerra

Von der Leyen inizierebbe un secondo mandato in un momento in cui l’Europa è concentrata su come rafforzare la propria sicurezza di fronte alla Russia che intraprende una guerra pericolosamente vicino ai suoi confini.

La risposta all’invasione russa dell’Ucraina ha messo la diplomazia dell’UE sotto pressione nel processo decisionale. La rapida risposta del blocco e la continua unità sono probabilmente la sua eredità più forte.

Mentre gli esperti si aspettavano che la stanchezza, e i costi associati, avrebbero offuscato il sostegno all’Ucraina, l’impegno europeo nei confronti di Kyiv finora non ha vacillato.

Ma gli Stati membri sono sempre più consapevoli dell’enorme peso che l’adesione dell’Ucraina – e le candidature di altri paesi, compresi quelli dei Balcani occidentali – porrebbero al blocco.

Potrebbe cambiare l’UE al di là del riconoscimento, con la necessità di riforme di vasta portata del processo decisionale e della politica di bilancio dell’UE.

La sfida di spiegare la realtà ai cittadini europei e ai governi nazionali potrebbe rappresentare una sfida importante per il suo prossimo mandato.

Se dovesse coincidere con il ritorno di Trump, che ha scosso gli alleati della NATO minacciando di abbandonare coloro che non riescono a rispettare i propri impegni di spesa per la difesa, von der Leyen dovrà mantenere l’impegno di costruire una “Europa forte”.

Convinta sostenitrice dell’alleanza transatlantica von der Leyen ha costruito un rapporto “molto buono” con l’attuale inquilino della Casa Bianca Joe Biden.

Soprattutto perché l’UE si sta lentamente ma costantemente muovendo verso una logica di “economia di guerra” ovvero “spendere di più, spendere meglio, spendere in Europa”.

L’UE dovrà aumentare le proprie risorse per la difesa, migliorando la spesa per la produzione della difesa e garantendo che la produzione venga effettuata in Europa in modo che miliardi di fondi dei contribuenti siano incanalati verso aziende che stanno creando posti di lavoro nel continente.

Rafforzare le capacità (produzione di difesa), autonomia e preferenza comunitaria sono tre temi sostenuti anche dal presidente francese Emmanuel Macron.

Von der Leyen ha anche delineato i piani per “insediare un commissario alla difesa” se vincesse un nuovo mandato.

“Ovviamente, penso che sia molto importante per i Paesi dell’Europa centrale e orientale avere buoni portafogli, e questo è un buon portafoglio”, ha detto alla Conferenza sulla sicurezza di Monaco questo fine settimana,

Quella del commissario UE alla difesa è stata vista come una mossa intelligente, rivolta a quei leader dell’UE nell’Europa centrale e orientale che potrebbero non essere ancora del tutto convinti del suo impegno in quelle parti del continente.

Bilanciamento dell’eredità “green”

Sotto la Commissione von der Leyen, il Green Deal europeo ha rappresentato un’ambiziosa, seppur controversa, agenda di riduzione delle emissioni di carbonio sono diventati un progetto abbracciato dai principali partiti politici.

Ma un’ascesa dell’estrema destra potrebbe rallentare il progresso della transizione verde dell’UE che von der Leyen aveva reso una pietra angolare del suo primo mandato.

Come nel caso della migrazione, la politica climatica rischia di vedere una svolta a destra da parte dei partiti di centrodestra.

La resistenza di alcuni Stati membri dell’UE arriva troppo tardi per far deragliare le politiche climatiche dell’UE per il 2030, che sono già fissate per legge.

Ma l’agenda della prossima Commissione europea probabilmente dovrà affrontare un percorso politico più duro per approvare nuove regole verdi.

Negli ultimi mesi, le politiche verdi di von der Leyen sono state criticate dalla sua stessa famiglia conservatrice, che sta cercando di rallentare il Green deal sostenendo che impone un onere burocratico e costi eccessivi all’industria e all’agricoltura.

Un secondo mandato potrebbe vedere un cambiamento delle sue priorità, con maggiori concessioni agli agricoltori europei e la necessità di trovare un equilibrio tra vincitori e perdenti della transizione verde.

[A cura di Zoran Radosavljevic]

