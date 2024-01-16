Il commissario UE Breton minimizza l’euroscetticismo, ma avverte sull’ascesa di estrema destra e sinistra

Lunedì (15 gennaio) il commissario europeo per il Mercato interno Thierry Breton ha messo in guardia contro i partiti di estrema sinistra e di estrema destra in vista delle imminenti elezioni europee, affermando che potrebbero mancare di una “cultura di governance” basata sul consenso a scapito dell’”interesse generale europeo”.

Breton, che gestisce alcuni dei dossier cruciali per la Commissione come il digitale e la difesa, si sta avvicinando alla fine del suo mandato, in vista delle elezioni europee del 6-9 giugno.

Lunedì, in una conversazione con i giornalisti a Parigi, ha invitato tutti gli Stati membri dell’UE a “sedersi attorno a un tavolo e affrontare le sfide significative dell’UE senza tabù e con coraggio”.

Il processo decisionale basato sul consenso, ha affermato, è al centro del lavoro che ha intrapreso da quando è diventato commissario nel 2019, dalla garanzia dei vaccini contro il Covid-19 all’incremento della produzione di munizioni, fino alla supervisione della costruzione di una nuova strategia industriale per la difesa europea (EDIS).

Agli estremisti, d’altro canto, potrebbe mancare la “cultura della governance” necessaria per funzionare nell’UE. “Le visioni politiche [degli estremi] non sono in linea con la necessità di trovare consenso per andare verso l’interesse generale europeo”, ha spiegato Breton.

Guardare al 70% di non estremisti

Alla domanda di Euractiv se fosse preoccupato per l’aumento delle narrazioni euroscettiche con l’avvicinarsi delle elezioni europee – e i sondaggi tendono a mostrare un’ascesa per il blocco rappresentato dalle destre – ha minimizzato il presunto pericolo di una crescente ondata anti-UE.

“Non sono sicuro che esista un discorso euroscettico”, ha detto Breton. Anche nelle recenti vittorie dell’estrema destra, come quella in Slovacchia o nei Paesi Bassi, “i partiti di estrema destra si sono assicurati il ​​23% dei voti [22,94% per Fico in Slovacchia, 23,49% per Wilders in Olanda], il che significa che c’è oltre il 70% di elettori che non appartengono agli estremisti”.

La governance e i processi decisionali dell’UE, ha affermato il commissario, sono tali che i leader devono fare i conti con la realtà dei partiti di estrema destra e di estrema sinistra, costruendo nel contempo “consenso, progetti condivisi e una visione condivisa” con la più ampia maggioranza possibile.

“Ovviamente è molto più difficile che sedersi lì e dire ‘quelli schifosi, era meglio in passato, torniamo a quello”, ha detto Breton, riferendosi a quella che ritiene essere la politica retrograda dell’estrema destra.

Come si è visto negli ultimi anni, anche i partiti estremisti attualmente al potere si rivolgono all’UE in tempi di emergenza, ha sottolineato.

Mentre i migranti arrivavano a centinaia sull’isola italiana di Lampedusa nel settembre 2023, la premier Giorgia Meloni (Fratelli d’Italia/gruppo dei Conservatori e riformisti) “ha chiesto aiuto all’UE”, ha detto Breton – una svolta degli eventi così significativa da essere considerata al tempo una “revisione politica” da parte dei funzionari dell’UE all’unanimità, come riporta Euractiv France (in francese).

Mettere in discussione vecchie alleanze

I commenti di Breton sono giunti ​mentre gli stati dell’UE si stanno preparando per le elezioni europee – uno scrutinio a livello europeo che di solito soffre di una bassa affluenza alle urne – nel mezzo di acute crisi geopolitiche.

È giunto il momento di spingere per un'”Europa potente” ( Potenza europea ), ha detto ai giornalisti, facendo eco a una linea del ministro degli Esteri francese recentemente nominato, l’ex capo del gruppo politico Renew Europe Stéphane Séjourné, che la settimana scorsa ha affermato che la ” potenza europea” sarà la priorità del nuovo incarico.

Questo, ha sostenuto Breton, sottolineando ancora una volta il tema ricorrente della Francia dell’“autonomia strategica”, significa fare un passo indietro rispetto alla dipendenza degli Stati Uniti da tutto ciò che riguarda la difesa e la deterrenza nucleare, per “imporre la nostra potenza, per il nostro bene”.

La spinta degli Stati Uniti per una difesa europea più autonoma è anteriore alla presidenza Trump, anche se è diventata più pronunciata durante il suo mandato, ha fatto notare Breton.

“Non è solo un’invenzione di Trump. Già l’amministrazione Obama aveva espresso apertamente il fatto che l’UE aumentasse le capacità di difesa”, ha sostenuto il commissario, e lo stesso vale per la presidenza di Joe Biden.

Di conseguenza, ha affermato, l’UE non dovrebbe esitare a “mettere in discussione l’alleanza passata”.

“Non siamo riusciti a investire abbastanza nella difesa nel corso degli ultimi 20 anni […]. È questo è un dato di fatto”.

Impegnarsi a mettere insieme un fondo per la difesa di 100 miliardi di euro per aumentare la capacità produttiva dell’industria della difesa dell’UE, o garantire che il continente abbia le capacità industriali necessarie per produrre un milione di munizioni entro marzo per l’Ucraina, sono solo frammenti di ciò che dovrebbe essere fatto. far sì che l’UE entri in “un nuovo cambio di paradigma”, ha affermato Breton.

