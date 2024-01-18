Hayer e Azmani, i due candidati alla guida dei liberali europei

Il gruppo liberale al Parlamento europeo, Renew Europe, eleggerà il suo nuovo presidente giovedì prossimo (25 gennaio) alle ore 8. I due candidati, la francese Valérie Hayer e l’olandese Malik Azmani, presidente ad interim del gruppo, sono i principali contendenti.

Renew Europe ha deciso mercoledì pomeriggio (17 gennaio), durante una riunione a porte chiuse, di aprire la corsa alla carica di prossimo presidente del gruppo, dopo che l’ex capo Stéphane Séjourné è stato nominato ministro degli Esteri francese lo scorso 11 gennaio.

I due candidati in lizza sono l’europarlamentare francese Valérie Hayer e l’attuale presidente ad interim, l’olandese Malik Azmani, hanno riferito a Euractiv due fonti molto vicine.

Mancano solo otto giorni al voto per la leadership. I due candidati hanno tempi stretti per raccogliere una maggioranza e hanno già iniziato a cercare sostegno contattando gli uffici degli eurodeputati, secondo quanto risulta a Euractiv.

Hayer di Renaissance rappresenta la scelta del Presidente francese Emmanuel Macron per garantire una continuità nella sua influenza sul gruppo.

D’altra parte, Azmani rappresenta un tentativo dell’ALDE – un’alleanza liberale europea, formatasi nel 1976, che molto spesso si è trovata in disaccordo con i nuovi arrivati alleati di Macron – di riprendere il controllo di Renew, con alcuni che lo vedono come il candidato “di continuità”, dal momento che è già presidente ad interim.

I sostenitori di Hayer, invece, sostengono che sia una scelta migliore per la stabilità e la continuità, essendo il successore politico di Séjourné.

Il partito di Macron, Renaissance, è subentrato ad ALDE, l’altro gruppo principale, alla guida di Renew, nell’autunno del 2021 dopo le dimissioni del rumeno Dacian Ciolos.

Le due fazioni si contendono la leadership del gruppo da quando, nel 2019, il movimento La Republique en Marche di Macron è entrato a far parte del Parlamento europeo, ponendo fine ai quindici anni di permanenza dell’ALDE alla guida dei liberali. La fusione tra l’ALDE e il partito di Macron ha dato vita a Renew Europe.

In un momento in cui l’estrema destra è in crescita in tutta Europa, soprattutto in Francia, l’elezione di Azmani potrebbe mettere in difficoltà Macron, che ha bisogno di mantenere il controllo sul gruppo per spingere gli interessi francesi a livello europeo.

