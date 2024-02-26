Forza Italia incorona Tajani come nuovo segretario e rilancia l’immagine europeista e centrista in vista delle europee

Forza Italia punta a raccogliere una percentuale del 10% alle cruciali elezioni europee che si terranno il prossimo 9 giugno, nel tentativo di radicare l’immagine del partito, parte del Partito popolare europeo (PPE), come una forza moderata e europeista all’interno di una coalizione di governo dominata da forze conservatrici e identitarie come Fratelli d’Italia e Lega. Questo il messaggio uscito dalla convention di FI che si è tenuta dal 23 al 24 febbraio a Roma.

Alla convention hanno partecipato in presenza alcuni degli esponenti di punta del Partito popolare europeo, in particolare il capogruppo al Parlamento europeo Manfred Weber, e la presidente dell’Eurocamera, Roberta Metsola. È invece intervenuta con un video messaggio la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, che dopo l’annuncio della sua ricandidatura alle europee come leader dell’Unione Cristiano-Democratica (CDU) sarà probabilmente scelta come “spitzenkandidat” al congresso del PPE in programma a Bucarest dal 6 al 7 marzo.

Il congresso di è concluso con la proclamazione di Antonio Tajani come segretario e di quattro vicesegretari: Roberto Occhiuto, Alberto Cirio, Deborah Bergamini e Stefano Benigni. L’elezione è avvenuta per alzata di mano. Sono stati votati anche i membri della direzione e della segreteria del partito.

“Vogliamo essere protagonisti nel PPE”, ha dichiarato Tajani nel suo intervento al congresso. “Forza Italia è il cuore italiano del popolarismo europeo, siamo i difensori dell’occidente, dell’incontro tra la tradizione greco romana e quella giudaica-cristiana”, ha aggiunto. “La nostra idea si basa sulla persona al centro di tutto, sul concetto di libertà e sacralità della persona si basa il nostro progetto”, ha affermato il leader azzurro.

Per Tajani il PPE sarà la prima forza politica nel parlamento europeo. “Tutto lascia pensare che il prossimo presidente della Commissione e del Parlamento europeo saranno esponenti popolari. Più forte è Forza Italia più forte è l’Italia in Europa”, ha sottolineato Tajani, ribadendo l’identità europeista e lanciando un chiaro messaggio agli alleati di governo.

“Non abbiano nulla da temere da noi” anche se “non possono chiederci di rinunciare alla nostra identità”. Un’identità che come sottolineato da Tajani è chiaramente europeista e ben radicata nel PPE. Alle urne gli elettori troveranno proprio il PPE al centro del simbolo di Forza Italia.

Nel suo intervento Tajani ha toccato vari temi di politica internazionale, ribadendo il sostegno all’Ucraina, il diritto alla difesa dello Stato di Israele ma con invito a rispettare i diritti umani, lanciando anche una stoccata all’alleato di governo Matteo Salvini in merito al caso della morte del dissidente russo Alexei Navalny. La scorsa settimana il leader della Lega, il cui partito risulta ha stretto nel 2017 un accordo con il partito Russia Unita di Vladimir Putin aveva affermato che “saranno medici e giudici ad accertare la responsabilità” del governo russo nella morte di Navalny.

“La morte di Alexei Navalny ci riporta ai metodi spietati dell’Unione Sovietica. Poco importa se sia stato un killer o sia stato condotto alla morte lentamente, sempre di omicidio si tratta”, ha dichiarato Tajani.

Il leader di Forza Italia e vicepresidente del Consiglio Tajani ha sottolineato che “noi non siamo nemici della Russia, sappiamo che è un grande Paese e che un giorno dovrà tornare a esercitare un ruolo in Europa”. Tuttavia, facendo un implicito riferimento al rapporto storico tra il fondatore di Forza Italia Berlusconi e il leader russo che nel 2002 portò agli accordi di Pratica di Mare tra NATO e Russia, Tajani ha affermato: “Il Putin di Pratica di Mare non c’è più, questo è un altro Putin. Noi continuiamo a lavorare per la pace”.

Per von der Leyen FI resta “l’ancora dell’Italia all’Europa”

Nel suo videomessaggio, Ursula von der Leyen, ha voluto sottolineare l’importanza di Forza Italia e della leadership di Tajani per il futuro del PPPE. “Sotto la guida di Antonio Tajani, Forza Italia rimane l’ancora dell’Italia all’Europa”. Von der Leyen ha aggiunto che alle prossime europee il PPE “guiderà la battaglia a difesa della democrazia”.

“Come Forza Italia e PPE – ha proseguito von der Leyen – oggi ci concentriamo su due pilastri principali che definiranno i nostri sforzi in queste elezioni europee, innanzitutto la prosperità dei nostri cittadini, garantendo posti di lavoro ed un’istruzione adeguata, ma oltre alla prosperità vi è la necessità di garantire la competitività delle nostre economie”.

“In questi tempi difficili – ha aggiunto von der Leyen – con una guerra nel nostro continente, conflitti che ci circondano e le grandi sfide economiche che i nostri cittadini, le nostre industrie, e le nostre imprese devono affrontare, i cittadini chiedono stabilità e continuità. Guardano a Forza Italia e al Partito popolare europeo proprio per questo e noi daremo loro ciò che chiedono perché i cittadini sono sempre stati al centro del nostro lavoro”.

Secondo la presidente della Commissione UE, sarà necessario “assicurare che le imprese europee continuino a prosperare a creare posti di lavoro e a competere a livello mondiale. Inoltre, ha proseguito, “ci batteremo anche per un’Europa sicura e protetta; dall’immigrazione alla criminalità organizzata fino al rafforzamento della nostra difesa comune”.

Weber invita a non lasciare l’UE nelle mani dei filo-Putin

Dal palco della kermesse sono intervenuti il capogruppo del PPE al parlamento europeo, Manfred Weber, e la presidente dell’Eurocamera Metsola, la cui candidatura al bis alla guida dell’assemblea europea sarà sostenuta da Forza Italia, con indicato da Tajani.

Dear @Antonio_Tajani, you kept your promise: @forza_italia has a great past, but also a strong future! You represent the pro-European voice, the voice of workers, of SMEs, of entrepreneurs, of an Italy that grows and wins! I am proud to have you in the @EPP family. pic.twitter.com/oTkkCJRkhE — Manfred Weber (@ManfredWeber) February 23, 2024

“Il 9 giugno riguarda la nostra sicurezza, ma manche il nostro futuro economico. Abbiamo in Germania l’Afd che dice apertamente di voler distruggere questa Europa, vogliamo poi lasciare l’Europa nelle mani di Le Pen che dopo l’occupazione della Crimea ha detto: ‘sostengo la politica di Putin’? Io sono stanco marcio di ricevere lezioni da Afd, da Le Pen e dai populisti che dicono di amare la loro nazione ma che in realtà sono i burattini di Putin”, ha affermato Weber nel suo intervento nella prima giornata del congresso di Forza Italia.

“Nel 2024 mezzo mondo andrà alle urne. Il mondo è sempre meno sicuro e una seconda presidenza Trump potrebbe renderci più vulnerabili di fronte ai nostri nemici. Noi abbiamo bisogno di una Europa forte”, ha aggiunto il capogruppo del PPE.

L’invito di Metsola a rafforzare il centro “europeista”

Un forte messaggio di unità del fronte centrista rappresentato dal PPE è stato lanciato da Metsola nella giornata conclusiva della convention. “L’Europa è forte quando il centro costruttivo europeista lavora insieme”, ha affermato la politica maltese.

“Dobbiamo essere pronti a riformarci, non possiamo avere mai paura del cambiamento. Mai come oggi abbiamo bisogno di una Europa forte e forte deve essere la vostra voce il prossimo giugno. Forza Italia e forza Europa”, ha affermato Metsola che nel suo intervento ricordato la minaccia contro l’Europa e i valori universali da parte della Russia dopo l’invasione dell’Ucraina e sottolineato come l’Europa non possa essere “spettatrice” rispetto a quanto sta accadendo in Medio Oriente.

“La democrazia non va data per scontata”, ha affermato Metsola, indicando le difficoltà interne che stanno minacciando l’unità europea: dalle proteste degli agricoltori, alla situazione degli imprenditori e dell’industria europea, alle riforme che non sono sostenibili per i cittadini. Tali fattori, secondo Metsola, indeboliscono l’UE ed è necessario continuare quindi lavorare.

“Mi preoccupa la generazione di persone che, nonostante abbia tutte le informazioni del mondo, è più scettica di prima. Mi preoccupano coloro che accettano costruzioni in bianco e nero e che danno per scontato ciò che l’UE può garantire”, ha proseguito la presidente del Parlamento europeo. “Da un lato dobbiamo essere orgogliosi, dall’altro dobbiamo essere onesti su dove possiamo fare meglio, su dove abbiamo lasciato indietro le persone”, ha affermato.

[A cura di Simone Cantarini]