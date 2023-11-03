Elezioni europee 2024: il PPE contiene il calo, mentre la Sinistra e ID crescono

Se le elezioni europee si tenessero oggi, il Partito popolare europeo (PPE) otterrebbe 16 seggi in meno rispetto a quanto previsto ad agosto e tre in meno rispetto ai 176 attuali, ma continuerebbe a dominare sugli altri gruppi politici dell’Unione europea, secondo l’ultima proiezione di Euractiv, che vede La Sinistra e Identità e Democrazia (ID) ottenere i migliori risultati da agosto.

Nonostante abbia perso tre seggi rispetto ai 176 attuali, il Partito popolare europeo (PPE), di centrodestra, continua a dominare la proiezione dei seggi del Parlamento europeo, recuperando dalla perdita di 16 seggi nella proiezione di agosto.

I partiti nazionali che compongono il gruppo politico PPE hanno avuto successo nei sondaggi nell’ultimo mese in Paesi come Estonia, Slovenia e Germania.

Nei Paesi in cui si sono appena svolte le elezioni, il Partido Popular (PP) spagnolo è salito da 21 a 23 seggi previsti a causa dell’attuale contesto politico instabile in Spagna e delle controverse trattative governative con i partiti separatisti catalani. Nel frattempo, in Polonia la Coalizione Civica (KO) e Polskie Stronnictwo Ludowe beneficiano di un periodo di luna di miele post-elettorale, con il PPE che guadagna quattro seggi rispetto ad agosto, rispettivamente con 17 e due seggi.

A differenza del PPE, l’Alleanza Progressista dei Socialisti e dei Democratici (S&D) di centrosinistra ha assistito a un calo di cinque seggi rispetto alla proiezione di agosto che la vedeva in crescita di tre seggi rispetto agli attuali 141 seggi.

Ciò può essere attribuito principalmente al fatto che PES e S&D hanno recentemente espulso in Slovacchia il partito vincitore delle elezioni SMER, di Robert Fico, e il terzo partito in corsa Hlas a causa di quella che i socialisti europei hanno definito una deriva a destra, che ha portato a proiezioni che annullano completamente la vittoria combinata di sette seggi che i due partiti avrebbero portato per il gruppo S&D.

Anche il Partito Democratico italiano (PD) perde tre seggi rispetto all’ultima proiezione.

Il PPE ha il maggior vantaggio previsto su S&D dal febbraio 2021, anche se il divario diminuisce di un seggio rispetto all’attuale differenza di 35 seggi.

Per quanto riguarda il gruppo liberale centrista Renew Europe, ha guadagnato tre seggi rispetto alla proiezione di agosto, anche se rispetto al numero attuale dei seggi nel Parlamento europeo è destinato a perderne otto.

Il FDP tedesco e Freie Wähler ottengono un seggio rispetto alla proiezione di agosto, mentre il partito della Repubblica Ceca ANO e il Suomen Keskusta finlandese dovrebbero ora ottenere rispettivamente 10 e due seggi. In Italia Azione entra in scena con quattro nuovi seggi.

In Francia, il partito Renaissance di Macron si frammenta mentre il voto liberale si divide con Horizons e Mouvement Democrate, portando a una perdita netta di due seggi per Renew.

Con questi risultati, la tradizionale maggioranza di PPE, S&D e Renew rimane con un totale complessivo di 404 seggi su 720.

Calano i verdi e cresce la Sinistra

Tuttavia, il gruppo politico dell’UE che ha ottenuto i maggiori guadagni è stato il gruppo della Sinistra, che ha ottenuto sette seggi in più, per un totale di 45.

La cosa più notevole è che il Partito Comunista francese entra nelle proiezioni con quattro nuovi seggi, mentre La France Insoumise ottiene un seggio in più, a otto. Sinistra Italia si unisce alle proiezioni con un nuovo seggio, e anche il partito cipriota AKEL guadagna un seggio in più.

A destra, mentre i conservatori e nazional-conservatori europei (ECR) ottengono 15 seggi su un totale di 80 – due in meno rispetto a quanto previsto in agosto -, il gruppo di estrema destra Identità e Democrazia (ID) guadagna 16 seggi su un totale su 76, ottenendo tre seggi in più rispetto alla proiezione di agosto.

Per quanto riguarda l’ID, l’AfD tedesco ha ottenuto due seggi extra da agosto, per un totale di 23, mentre anche il PVV olandese ne guadagna due, per un totale di cinque, e il Rassemblement National francese ne guadagna uno, per un totale di 24.

La Lega italiana continua a perdere elettori a favore di Fratelli d’Italia della Meloni perdendo un seggio in più rispetto alla previsione dello scorso agosto, portando il totale a otto.

Allo stesso tempo, i Verdi/ALE continuano la loro spirale discendente, perdendo ancora un altro seggio in questa proiezione, portandoli ad una perdita netta di 21 seggi.

Mentre Europa Verde in Italia è entrato di nuovo nella proiezione con due seggi, i due seggi dei Verdi del Lussemburgo sono completamente scomparsi, uno sviluppo che segue i loro catastrofici risultati nelle elezioni nazionali di ottobre.

A tirare un sospiro di sollievo è forse l’eurodeputato Damian Boeselager, mentre Volt Deutschland entra nelle proiezioni con un seggio.

I recenti cambiamenti sottolineano la natura dinamica della politica europea, con la politica nazionale che altera in modo significativo la composizione del Parlamento europeo e le preferenze degli elettori che continuano a cambiare mentre i paesi affrontano i loro mutevoli panorami politici.

(Max Griera e Tobias Gerhard Schminke | Euractiv.com e Europe Elects)

Leggi qui l’articolo originale.